РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6372 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
1 612 22
война (46486) Николаев (2007) обстрел (20039) Офис Генпрокурора (2032)

Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска ночью дважды обстреляли Николаев. Поврежден центр города, сеть водопровода и помещение суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Ночью 27 сентября 2022 года в 01.40 и около 04.00 враг обстрелял город Николаев. Поврежден центр города - остались без окон квартиры многоэтажек, офисные помещения, магазины, кафе. В некоторых из них частично разрушена крыша", - говорится в сообщении.

Также повреждена сеть водопровода, парк "Сердце города", помещение суда. В результате разрушения складского помещения произошел пожар.

Пострадавших среди мирного населения нет. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

Смотрите также: Россияне нанесли удар по окрестностям Николаева. ФОТОрепортаж

Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет 01
Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет 02
Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет 03
Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет 04
Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет 05
Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет 06
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підари! Смерть русні!
показать весь комментарий
27.09.2022 12:46 Ответить
Українці теряють авто в результате обстрілів , А ЦУКИ НАЙЕМ .ГЕТЬМАНЦЕВ, ЮЖАНИНА лишили українців права ввозити дешеви авто из ЕС по льготній растаможці

І ЦЕ УКРАЇНА ХОЧЕ У ЕС ??? А авто робить дорожчіми на 5-10 тисяч ніж у ЕС ⁉️⁉️⁉️

І автозаводів своїх Україна не мае і не буде мати ще довго
Найема гетьманцева южаніну Васадзе - НА ГИЛЯКУ
показать весь комментарий
27.09.2022 12:57 Ответить
А до чого тут Южаніна? Не змішуйте нормальних людей з тим лайном найомами і гетьманцевими. А втрачає Україна все від агресорських дій ворога -росії, за яку тут, в Миколаєві так довго боролися риги і так довго облрада не скасовувала російську мову, як регіональну. Пан Кім до цього часу спілкується виключно мовою ворога, по всьому місту тільки длекілька памятників українським діячам Шевченко, Чорновілу, решта імперськии і радянським катам українського народу. Тож вона, ця мова і культура прилетіла на ракетах. А з нашого боку винен Президент і його команда, які замість ракет всі гроші закатали в дороги. А були б в нас тисячі ракет "Грім 2", то всі кацапські пускові як тільки пустили в бік Миколаєва ракети - були знищені. Були би в нас "Нептуни" - всі кацапські кораблі і підлодки, які випускають ракети біли б знищені, а були б ще нові системи ППО, а не асфальт і "велике крадівництво" то і 90% ракет, які летять на місто просто збивалися. Не забувайте про це. І ще не кінець, попереду зима і ворог приступив до руйнації водогонів, газогонів і трансформаторів міста.
показать весь комментарий
27.09.2022 15:32 Ответить
Южаніна і Васадзе написали закон ПРО ЕВРОБЛЯХІ , прошлая Рада проголосувала і Порошенко быстро подписал . В результате этого закона 1,5 владельцев авто с европейскими номерами попали в большие проблемы . Многие кидали авто прямо под границами Украины
Стоимость растаможки резко возросла на 3-10 тыс евро и больше
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ? Вся Европа ездит на бу авто за небольшие деньги 6-10 тысяч евро , а украинцы должны платить ещё за растаможку на 3-10 тыс евро больше
И ЭТО УКРАИНА ИДЁТ В ЕС ?

Напомню , что таможенная пошлина должна защищать местного производителя от импорта
А КОГО В УКРАИНЕ защищать , если нет ни одного автозавода ?

Был один заз Васадзе, так там отверточная сборка и то ПОСЛЕ ИХ ЗАКОНА ВАСАДЗЕ СТАЛ ЗАВОЗИТЬ С АВТОВАЗА АВТО И ПРИКРУЧИВАТЬ К НИМ КОЛЁСА И ЦЕНА НА НИХ БЫЛА НА 5 тыс долл дороже , чем в раше. И это в военное время

итак - Южанину Васадзе найема геттманцева - НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
27.09.2022 16:03 Ответить
‼️‼️‼️В результате этого закона 1,5 ТИСЯЧИ владельцев авто с европейскими номерами попали в большие проблемы . Многие кидали авто прямо под границами Украины
показать весь комментарий
27.09.2022 16:05 Ответить
В нас мова йде про обстріл міста Миколаєва, в якому винна нацистська росія і частково нова влада, яка не підготувалася до війни, яка заморозила ракетні програми, не випустила системи ППО. А Ви переключили тему в русло "бариг-**************", які на горі, на війні вирішили нажитися.То виходить, що Южаніна винна, що "бариги" євробляхери не провели розтаможку завезених на продажу "євроблях" і із-за цього обстрілюють Миколаїв? Політика і мета "євроблях" була для забезпечення військових дешевими і нерозтаможеними автомобілями на передовій і нам ЄС пішов на зустріч. До речі, Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях", який Верховна Рада прийняла 15 квітня 2021 року. То в чому проблема і де тут Южаніна сьогодні?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:59 Ответить
У нас мова іде про якісне життя українців . Миколаїв обстрілюють . НА ФОТО РОЗДОЛБАНИЙ БУСІК - може скажете як його власнику зараз купити новий бусік
‼️‼️‼️я відповідь знаю - пригнати з ЕС бу бусік БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ І АКЦІЗІВ

В ТОЙ ЧАС , коли українці кожен день втрачають свої автотранспортні актвіи і неспроможні получити недорогі авто, ВАША ЮЖАНІНА іздіть на нескольких джипах
І шо ви так іі захищаете ? Ви би краще подумали , що в селах нема транспорта і жінкі з дітьми не можуть нікуди їхати . І все це із-за вашей южаніной . ЗА ТАКІ ЗАКОНИ СУДИТИ ТРЕБА
показать весь комментарий
27.09.2022 19:28 Ответить
Плочну з кінця Вашого допису. Зміни до закону про розмитнення приймав ************** і найрозумніший президент, то що Вас не влаштовує? Якщо щось реально не влаштовує то до Зеленського, який має абсолютну більшість і у Верховній Раді і в Кабміні. Южаніна, якщо Вас це задіває, отримала оцінку в 2019 році і забудьте про неї, навіть якщо вона і зробила все правильно. Просто забудьте і запитуйте у нової влади, яка прийшла на зміну тій "поганій".А зараз відповім на питання, де брати українцю автобус замість того, що розбили при обстрілі. А навіщо 85 тисячам маріупольцям автобуси, чи машини, чи хліб, яких не захистили? Вони зариті, як якийсь непотріб у кожному дворі чи при дорозі міста. Хто розмінував Чончар і дав можливість ворогу захопити Маріуполь, Херсон та інші міста і підійти до короткої відстані, щоб обстрілювати кожного дня місто Миколаїв? Це Южаніна, чи Президент зі своєю командою, які три роки пиляли бюджетні гроші на "Великому крадівництві", замість того, щоб будувати ракети, системи ППО? НЕ закупивши жодного сняряду для ЗСУ під час війни, це нормально?Там на фото будинок, стіни якого розбиті, далі ще купа будинків, які знищені під фундамент, а попереду зима, то де людям взяти гроші на квартири? Чи Вас турбує розбитий автобус? Та і мене турбує цей автобус, то хто в цьому винен, що його розбили?А розбиту і спалену "Мрію" і весь цивільний повітряний флот в Гостомелі Вам не шкода? А тисячі полеглих бійців Вам не шкода? А 6 мільйонів українців, а це переважно жінки і діти, які втікаючи від війни виїхали на чужбину Вам не шкода? А немає осуду з Вашого боку тим, що брехали, що нападу не буду і кликали народ на шашлики?
показать весь комментарий
27.09.2022 20:02 Ответить
Вот не перекручуйте

1, «Зміни до закону про розмитнення приймав ************** і найрозумніший президент,»
- так Зе прийняв льготне розмитнення .
НО АВТОБАРИГАМ І ТАМОЖНІ І НАЙЕМУ І ГЕТЬМАНЦЕВУ це як лезом по горлу . І вони зробили все , щоб відмінити льготне размитнення І ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗАКОНУ ЮЖАНІНОЙ
ТАК ЩО ЮЖАНІНУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️

2. ви не ПИШИТЬ мені таки довгі тексти - я питання поставила ЩОДО ДЕШЕВИХ АВТО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ .

А про Чонгар і як мертветчук попав в Раду депутатом я і без Вас знаю . В ціх історіях у всіх морди у сметані
показать весь комментарий
27.09.2022 20:50 Ответить
Як Медведчук потрапив в Раду і став мільярдером при Зеленському, то виходить, що морди не у всіх у сметані. А Вам відомо, що власниками телеканалу "1+1" є Коломойський і медведчук на якому виступає "квартал" і президент? Виходить знову так, що Зеленський не став підписувати прийняті Радою зміни до закону, бо вони його не влаштовують, то всеодно винна Южаніна? Ви себе почули? Тут винен Зеленський. А найом і гетьманцев члени команди Зеленського, які виступали проти фінансування армії і її скорочення. Ось ми і розплутали з Вами цей простий клебок?
показать весь комментарий
27.09.2022 21:25 Ответить
підготовка міста Миколаєва до відбиття нападу ворога
https://censor.net/ua/news/3343285/general_marchenko_rozpoviv_yak_vdalosya_zahystyty_mykolayiv_meni_8_raziv_davaly_komandu_vysadyty_v_povitrya/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
показать весь комментарий
27.09.2022 21:32 Ответить
«Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях", який Верховна Рада прийняла 15 квітня 2021 року.»

А ВИ НЕ В КУРСІ , що цука Найем і Гетьманцев добились скасування цього закону ? ЇХ, катающіхся на дорогах джипах , ЗЕЛЕНА ЖАБА даванула, що українці почали везти себе недороги авто із ЕС . А ведь за каждое авто власники сплачували в пенсійний фонд 10% від стовмости авто.

Ну Вот - зараз не везуть і не сплачують . Зато автобаригі ( типа Васадзе і южанвной) радіють
показать весь комментарий
27.09.2022 19:33 Ответить
Виходить, що Зеленський не підписав закон, який не побажав підписувати, а винна в цьому Южаніна? Ви себе почули? Такий добрий, такий сердешний президент, який бажає тільки добра не підписав чомусь закон? Що, Южаніна вкрала ручку чи фломастер? Вона в опозиції до "зеленої влади", Ви це хоч знаєте? Просто Зеленський послав всіх туди, де вони зараз і просто не побажав підписувати. Ось і вся історія. Ціль "євроблях" була гарною для України - допомога фронту без різної волокіти, чим скористалися "бариги" і зробили на цьому бізнес, відмовляючись платити за реєстрацію авто в Україні. Але я Вас знову повертаю до основної теми, про обстріл Миколаєва. Хто не забезпечив місто системами ППО і ракетами, щоб збивати ворожі ракети, щоб вони не падали на будинки, в квартири, лікарні, школи, магазини і автобуси? Хто розмінував Чонгар, що дозволило ворогу підійти близько до Миколаєва і розстрілювати його?
показать весь комментарий
27.09.2022 20:53 Ответить
Так, ВЫ НАРВАЛИСЬ 🤣🤣🤣
1. Закон Южаніной і Васадзе принят при президенте Порошенко , депутати проголосували , порох подписал через день
в результате 1,5 млн авто оказались вне закона , т к платить РАСТАМОЖКУ- обдираловку по 3-10 тысяч евро за дешевые европейские авто украинцам было дорого , и потом - украинцы не придурки ( как думала власть ) - украинцы знают реальные цены на авто в Европе

цей закон привёл к проигрышу Порошенко и смене депутатов в Раде , т к 1,5 млн авто - это минимум 5 млн украинцев не голосовавших за пороха .

2. Зе( думаю что идея Саакашвили , бо он разгребал проблему с евробляхами ) провёл через парламент закон о льготной растаможке для украинцев - без таможенной пошлины и акциза , только в пенсионный фонд 10% от стоимости авто
и украинцы рванули в ЕС скупать себе недорогие авто
показать весь комментарий
27.09.2022 21:02 Ответить
3. Целому ряду коррупционеров ( таможне, автодилерам и т д) такое введение не понравилось
и они начали борьбу за отмену льготной растаможки под разными соусами ,
4 .цука Найем стал писать статьи , шо на КП очереди из-за льготной растаможки , потом цука Найем ( пользуясь что он пристроился в зам министры инфраструктуры) сократил количество пунктов пропуска до 9 шт . Но украинцы стойко стояли в километровых очередях .
Тогда цука Найем сократил пункты пропуска до 3 ( 2 в Польше и один в Словакии) - очереди стояли по 10 дней
автобарыги и гетьманцев истошно вопили в прессе , что бюджет теряет гроши из-за льготной растаможки , умножали количество авто на жти гроши и т д
И ЗЕ СДАЛСЯ И ОТМЕНИЛ ЛЬГОТНУЮ РАСТАМОЖКУ
И ШО - теперь никто не растамаживает авто , и в пенсионный фонд не платит
зато автобарыги , южанина и таможня потирают руки в ожидании барышей - украинцам машины ведь нужны . Но кто-то и пешком походит из-за ЦУКИ Южаниной
показать весь комментарий
27.09.2022 21:12 Ответить
не нервуйте так сильно. Підписав президент Порошенко, підготувала Южаніна і Вам все не так, то чому не прийняв поправки Зеленський? Ви оцінку Порошенко і Южаніній дали на виборах у 2019 році. Чому не підписав зміни до цього закону добрий і неупереджений Президент Зеленський? А все тому, що закон, який підписав Порошенко, який готувала пані Южаніна обгрунтований і зо всіх боків правильний. Якщо Ви вважаєте по-іншому всі питання до Зеленського. Виїходить те, що він Вас обдурив, а Ви все киваєте в бік інших, яких Ви і перевибрали.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:37 Ответить
Не приплдітайте до Васадзе Южаніну, вона ніякого відношення не має. Якщо Вам не відомо, то Южаніна є сленом партії "ЄС", а шлях Васадзе зовсім інший. Шлях Васадзе збігається якраз зі шляхлм команди Зеленського.Не обходилося і без прямої державної підтримки. В ті роки, коли сам Васадзе пішов у політику і легко міняв табори - на користь бізнесу. Так, потрапивши до ВР у 2002 році від забутої зараз "За Україну" новий депутат змінив низку фракцій, доки не осів у БЮТі. Прем'єр-міністр та голова партії Юлія Тимошенко оцінила "відданість" колеги та допомагала як могла, наприклад, "антикризовою" надбавкою до ввізного мита на імпортні автомобілі у 2009 році. Втім, це не допомогло, і Васадзе справі БЮТ змінив у 2010 році, за що був виключений із фракції, а у 2011 перейшов до "Партії Регіонів". Джерело: https://comments.ua/article/money/economy/648155-zaz-vs-vasadze-kak-zarabotat-na-bankrotstve-sobstvennoho-biznesa.html © Comments.ua
показать весь комментарий
27.09.2022 21:54 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 15:57 Ответить
А чому Васадзе випускав кацапські ЛАДИ в той час коли в нас з ними війна? Чому прибрали "Шевроле" і наші "Форза"? Вони були наші і не дорогі, але чомусь їх прибрали? Навіщо?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:00 Ответить
С Васадзе вообще треба Прокуратуре і СБУ розбиратись . Він із Южаніною зробили закон про евробляхі МАКСІМАЛЬНО НАБЛИЖЕНИЙ до кацапських законів . Що дае привід для цікавого висновку - не реформоване кгб протовкувало едину законодавчу базу по совковим країнам.

Як пишуть закони ? Їх пишуть не із інтересів країни , а із інтересів определених Групп . Життя показало , що рашу цікавили необхідні їй закони в Україні . І ці групи їх писали і лоббіювали . Остальні депутати просто дурЬЮ маялись в Раді . Тому досі закони не адаптовані до законів ЕС
показать весь комментарий
27.09.2022 17:17 Ответить
Якби тоді не прийняли закон "про євробляхи", то не було на чому воювати нашим бійцям. Закон дозволяв "приганяти" авто на фронт, а не для збагачення і перепродажі. І це велика різниця, як кажуть в Одесі. Одні воювали, а інші під цей закон заганяли авто з ЄС і торгували ними, їздили без "растаможки". "Євробляхери" це філіал 73% вівців, які скористалися ситуацією. А на ЗАЗ Васадзе пан Зеленський поставив лінії для випуску кацакпських "ЛАД". Не чули? То будемо випускати кацапських автопром?
показать весь комментарий
27.09.2022 16:56 Ответить
 
 