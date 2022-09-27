Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска ночью дважды обстреляли Николаев. Поврежден центр города, сеть водопровода и помещение суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Ночью 27 сентября 2022 года в 01.40 и около 04.00 враг обстрелял город Николаев. Поврежден центр города - остались без окон квартиры многоэтажек, офисные помещения, магазины, кафе. В некоторых из них частично разрушена крыша", - говорится в сообщении.
Также повреждена сеть водопровода, парк "Сердце города", помещение суда. В результате разрушения складского помещения произошел пожар.
Пострадавших среди мирного населения нет. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
І ЦЕ УКРАЇНА ХОЧЕ У ЕС ??? А авто робить дорожчіми на 5-10 тисяч ніж у ЕС ⁉️⁉️⁉️
І автозаводів своїх Україна не мае і не буде мати ще довго
Найема гетьманцева южаніну Васадзе - НА ГИЛЯКУ
Стоимость растаможки резко возросла на 3-10 тыс евро и больше
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ? Вся Европа ездит на бу авто за небольшие деньги 6-10 тысяч евро , а украинцы должны платить ещё за растаможку на 3-10 тыс евро больше
И ЭТО УКРАИНА ИДЁТ В ЕС ?
Напомню , что таможенная пошлина должна защищать местного производителя от импорта
А КОГО В УКРАИНЕ защищать , если нет ни одного автозавода ?
Был один заз Васадзе, так там отверточная сборка и то ПОСЛЕ ИХ ЗАКОНА ВАСАДЗЕ СТАЛ ЗАВОЗИТЬ С АВТОВАЗА АВТО И ПРИКРУЧИВАТЬ К НИМ КОЛЁСА И ЦЕНА НА НИХ БЫЛА НА 5 тыс долл дороже , чем в раше. И это в военное время
итак - Южанину Васадзе найема геттманцева - НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
‼️‼️‼️я відповідь знаю - пригнати з ЕС бу бусік БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ І АКЦІЗІВ
В ТОЙ ЧАС , коли українці кожен день втрачають свої автотранспортні актвіи і неспроможні получити недорогі авто, ВАША ЮЖАНІНА іздіть на нескольких джипах
І шо ви так іі захищаете ? Ви би краще подумали , що в селах нема транспорта і жінкі з дітьми не можуть нікуди їхати . І все це із-за вашей южаніной . ЗА ТАКІ ЗАКОНИ СУДИТИ ТРЕБА
1, «Зміни до закону про розмитнення приймав ************** і найрозумніший президент,»
- так Зе прийняв льготне розмитнення .
НО АВТОБАРИГАМ І ТАМОЖНІ І НАЙЕМУ І ГЕТЬМАНЦЕВУ це як лезом по горлу . І вони зробили все , щоб відмінити льготне размитнення І ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗАКОНУ ЮЖАНІНОЙ
ТАК ЩО ЮЖАНІНУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
2. ви не ПИШИТЬ мені таки довгі тексти - я питання поставила ЩОДО ДЕШЕВИХ АВТО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ .
А про Чонгар і як мертветчук попав в Раду депутатом я і без Вас знаю . В ціх історіях у всіх морди у сметані
https://censor.net/ua/news/3343285/general_marchenko_rozpoviv_yak_vdalosya_zahystyty_mykolayiv_meni_8_raziv_davaly_komandu_vysadyty_v_povitrya/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
А ВИ НЕ В КУРСІ , що цука Найем і Гетьманцев добились скасування цього закону ? ЇХ, катающіхся на дорогах джипах , ЗЕЛЕНА ЖАБА даванула, що українці почали везти себе недороги авто із ЕС . А ведь за каждое авто власники сплачували в пенсійний фонд 10% від стовмости авто.
Ну Вот - зараз не везуть і не сплачують . Зато автобаригі ( типа Васадзе і южанвной) радіють
1. Закон Южаніной і Васадзе принят при президенте Порошенко , депутати проголосували , порох подписал через день
в результате 1,5 млн авто оказались вне закона , т к платить РАСТАМОЖКУ- обдираловку по 3-10 тысяч евро за дешевые европейские авто украинцам было дорого , и потом - украинцы не придурки ( как думала власть ) - украинцы знают реальные цены на авто в Европе
цей закон привёл к проигрышу Порошенко и смене депутатов в Раде , т к 1,5 млн авто - это минимум 5 млн украинцев не голосовавших за пороха .
2. Зе( думаю что идея Саакашвили , бо он разгребал проблему с евробляхами ) провёл через парламент закон о льготной растаможке для украинцев - без таможенной пошлины и акциза , только в пенсионный фонд 10% от стоимости авто
и украинцы рванули в ЕС скупать себе недорогие авто
и они начали борьбу за отмену льготной растаможки под разными соусами ,
4 .цука Найем стал писать статьи , шо на КП очереди из-за льготной растаможки , потом цука Найем ( пользуясь что он пристроился в зам министры инфраструктуры) сократил количество пунктов пропуска до 9 шт . Но украинцы стойко стояли в километровых очередях .
Тогда цука Найем сократил пункты пропуска до 3 ( 2 в Польше и один в Словакии) - очереди стояли по 10 дней
автобарыги и гетьманцев истошно вопили в прессе , что бюджет теряет гроши из-за льготной растаможки , умножали количество авто на жти гроши и т д
И ЗЕ СДАЛСЯ И ОТМЕНИЛ ЛЬГОТНУЮ РАСТАМОЖКУ
И ШО - теперь никто не растамаживает авто , и в пенсионный фонд не платит
зато автобарыги , южанина и таможня потирают руки в ожидании барышей - украинцам машины ведь нужны . Но кто-то и пешком походит из-за ЦУКИ Южаниной
Як пишуть закони ? Їх пишуть не із інтересів країни , а із інтересів определених Групп . Життя показало , що рашу цікавили необхідні їй закони в Україні . І ці групи їх писали і лоббіювали . Остальні депутати просто дурЬЮ маялись в Раді . Тому досі закони не адаптовані до законів ЕС