Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью дважды обстреляли Николаев. Поврежден центр города, сеть водопровода и помещение суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Ночью 27 сентября 2022 года в 01.40 и около 04.00 враг обстрелял город Николаев. Поврежден центр города - остались без окон квартиры многоэтажек, офисные помещения, магазины, кафе. В некоторых из них частично разрушена крыша", - говорится в сообщении.

Также повреждена сеть водопровода, парк "Сердце города", помещение суда. В результате разрушения складского помещения произошел пожар.

Пострадавших среди мирного населения нет. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

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