Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику. ФОТОрепортаж 18+

В настоящее время подразделения воздушно-десантной бригады ДШВ метр за метром освобождают украинские территории от кремлевских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 25-й рулевой воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Пресс-центр бригады также публикует фото уничтоженной техники противника и ликвидированных оккупантов.





















"Так будет с каждым оккупантом, пришедшим захватить нашу землю. Лучший вариант для врага – сдаться нам в плен. Гарантируем каждому российскому военному, задержанному Сечеславскими десантниками, обращение согласно Женевским конвенциям", - добавляют в бригаде.

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