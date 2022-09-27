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Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В настоящее время подразделения воздушно-десантной бригады ДШВ метр за метром освобождают украинские территории от кремлевских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 25-й рулевой воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Пресс-центр бригады также публикует фото уничтоженной техники противника и ликвидированных оккупантов.

Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 01
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 02
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 03
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 04
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 05
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 06
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 07
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 08
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 09
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 10

"Так будет с каждым оккупантом, пришедшим захватить нашу землю. Лучший вариант для врага – сдаться нам в плен. Гарантируем каждому российскому военному, задержанному Сечеславскими десантниками, обращение согласно Женевским конвенциям", - добавляют в бригаде.

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Топ комментарии
+41
У меня один вопрос, грёбанное кацапьё вам жить надоело? Так если надоело, так вперёд на силовиков фсб и кремлёвских ****** ,так хоть падёте героически, а не подохните позорно в чужой стране. У кацапов вообще есть в голове клетки или там вообще сплошное проспиртованное дерьмо?
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27.09.2022 12:50
+28
Дуже файно!
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27.09.2022 12:49
+20
Ваааленки, валенкиии, смерть рашистским оккупантам!
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27.09.2022 12:50
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Дуже файно!
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27.09.2022 12:49 Ответить
Бурки файні. Я такі бачив рокір 40 тому, у своєї бабусі. Звідки ті бурки прийшли, з минулого?...
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27.09.2022 16:14 Ответить
Good job
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27.09.2022 12:49 Ответить
У меня один вопрос, грёбанное кацапьё вам жить надоело? Так если надоело, так вперёд на силовиков фсб и кремлёвских ****** ,так хоть падёте героически, а не подохните позорно в чужой стране. У кацапов вообще есть в голове клетки или там вообще сплошное проспиртованное дерьмо?
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27.09.2022 12:50 Ответить
"надоть значіт надоть. такая наша судьба. хохли оборзєлі, щас ми ім!" (С)
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27.09.2022 12:51 Ответить
аха..он піськов оре про агресію укропов..кокс гарний завезли кремлядям)
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27.09.2022 13:13 Ответить
у тих що мають клепку вже виїхали або на кордоні у черзі на перетин,ви ж бачили який контингент деградантів там зараз загрібають воєнкоми-алкаші,наркомани канібали)
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27.09.2022 12:56 Ответить
питання є ні кому його ставити, тому як вони прийшли сюди здохнути, і тим самим поправити фінансове становище сім'ї, все одно здохне від церозу...
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28.09.2022 15:10 Ответить
Ваааленки, валенкиии, смерть рашистским оккупантам!
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27.09.2022 12:50 Ответить
Ці ватяні чоботи у кацапів називаються бурки.
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27.09.2022 16:00 Ответить
танчіки пішли без ДЗ... це добре...
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27.09.2022 12:50 Ответить
от тільки для чого заретушовувати їх свинячі морди....
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27.09.2022 12:52 Ответить
шоб люди не рыгали
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27.09.2022 15:17 Ответить
Зільоніє чілавєчєкі - фсьо...
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27.09.2022 12:53 Ответить
Красивое...
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27.09.2022 12:55 Ответить
А, чого морди затушовані? расєя должна знать своіх гєроєв в ліцо.
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27.09.2022 12:56 Ответить
замальовуй чи ні - там за цім однакова звичайна дупа
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27.09.2022 13:15 Ответить
Красивое..
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27.09.2022 12:56 Ответить
Лєжат мальочонкі, лєжат в сторонкє....
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27.09.2022 12:59 Ответить
2-я в мире в лаптях и стальных шлемах....
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27.09.2022 13:02 Ответить
То не "лапті", а "виступці" - шиті "валянки з галошами В українських селах діди в них коло скотини пораються і у дворі господарюють взимку На Поліссі весною кацапи повально у селах їх крали!
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27.09.2022 13:13 Ответить
до речі, на тряпці так і напісяно - за победу
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27.09.2022 13:02 Ответить
знову новоіспєчьонниє
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27.09.2022 13:08 Ответить
А "бурки" українські! Видно, що вже кацапи мерзнуть почали і знову по селах пішов "шмон" - у дідів крадуть зимову взуванку! Таке саме було в березні на Поліссі - крали по селах гумові чоботи і шиті "валянки" У чоботях ходили по грязюці, а в "бурках" у танках сиділи
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27.09.2022 13:10 Ответить
Нічогенька собі авто-кацапо-розбірка. Хірургів з органами чогось не видно
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27.09.2022 13:13 Ответить
ті фоточки без замазаних рил треба на парасію скидувати..і на нашому сайті у розділі - трупак шукає рідних викладати
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27.09.2022 13:14 Ответить
Эх валянки, эх валянки, да не подшиты стареньки
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27.09.2022 13:45 Ответить
це зимові кацапські берці, а є ще літні - плетені з берести
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27.09.2022 14:28 Ответить
...И пришла на землю царства кацапского сила сильная, жовто-блакитная. И кинулись русоцапы за подмогою к богатырям своим, ратными подвигами славными, сначала - к младшему, Алеше Поповичу:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Алеша Попович, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Семь дней, семь ночей!
- Долго, однако, погибель близится, к Добрыне бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Добрыня Никитич, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Три дня и три ночи!
- Долго, однако, погибель близится, к Илье Муромцу бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Илья Муромец, вставай да веди нас на битву! Стяги вражьи, жовто-блакитные, ужо за околицей!
И вскочил тогда на коня свово верного Илья Муромец, и вздыбился конь, подвиги чуя. Вскричали радостно пришедшие:
- Илюшенька, а думу думати?
- Некогда, русичи, думу думати, ********** надооо!!!
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27.09.2022 13:51 Ответить
ніщо так не піднімає настрій як фото свіжої кацапської здохлятини. Кадри дуже рекомендовані для перегляду вагітним жінкам, неповнолітнім та особам з нестійкою психікою..
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27.09.2022 14:20 Ответить
Пане, як тільки вся ця наволоч, до нас полізла, я так і писала на Цензорі, ніяких 18- 19 все має бути відкритим, а ще як побачила тут я діти, граються руками, мовчки без слів, волосся встало дибки, і очі ціх дітей дуже, аж занадто дуже дорослі!
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28.09.2022 15:34 Ответить
Московіти у валянках
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27.09.2022 14:23 Ответить
це берці зимові, літні з берести (плетені)
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27.09.2022 14:30 Ответить
Вторая в мире армия бомжей в валенках.
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27.09.2022 14:38 Ответить
Задание выполнено. На пятерку. Теперь отдыхайте, навсегда.
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27.09.2022 14:47 Ответить
А той танчик в рудих підпалинах з баштою на місці здається Т-62 ще з 1960 року.
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27.09.2022 16:04 Ответить
Танк трохи розірвало, бурки полетіли на волю 😆
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28.09.2022 13:47 Ответить
з якою метою хрюльники свинособак пікселюються?
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25.10.2022 10:27 Ответить
 
 