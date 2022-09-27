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Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время подразделения воздушно-десантной бригады ДШВ метр за метром освобождают украинские территории от кремлевских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 25-й рулевой воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Пресс-центр бригады также публикует фото уничтоженной техники противника и ликвидированных оккупантов.
"Так будет с каждым оккупантом, пришедшим захватить нашу землю. Лучший вариант для врага – сдаться нам в плен. Гарантируем каждому российскому военному, задержанному Сечеславскими десантниками, обращение согласно Женевским конвенциям", - добавляют в бригаде.
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- Ой ты гой-еси, добромолодец Алеша Попович, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Семь дней, семь ночей!
- Долго, однако, погибель близится, к Добрыне бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Добрыня Никитич, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Три дня и три ночи!
- Долго, однако, погибель близится, к Илье Муромцу бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Илья Муромец, вставай да веди нас на битву! Стяги вражьи, жовто-блакитные, ужо за околицей!
И вскочил тогда на коня свово верного Илья Муромец, и вздыбился конь, подвиги чуя. Вскричали радостно пришедшие:
- Илюшенька, а думу думати?
- Некогда, русичи, думу думати, ********** надооо!!!