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Россияне украли унитаз из "Новой почты" перед бегством с Харьковщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

После освобождения Харьковщины от российских оккупантов в одном из отделений "Новой почты" сотрудники обнаружили нехватку унитаза.

Об этом сообщила "Новая почта" в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое. Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?" – сообщили в компании.

Смотрите: Россиянка просит оккупанта привезти трофеев для сексуальных развлечений: "Ильюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДИО

Россияне украли унитаз из Новой почты перед бегством с Харьковщины 01
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Топ комментарии
+32
С3,14здити унітаз - це візитна картка кацапів.
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27.09.2022 16:30
+26
сакральная вещь, предмет культа.....
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27.09.2022 16:31
+23
Фєтіш
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27.09.2022 16:30
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С3,14здити унітаз - це візитна картка кацапів.
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27.09.2022 16:30 Ответить
А ось такий їм... слабо
Ой же як слабо...
Не можливо...поки що
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27.09.2022 16:46 Ответить
Так этож ядерный чемоданчик *****.
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27.09.2022 17:08 Ответить
Настоящий выглядит так..
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27.09.2022 17:34 Ответить
идея хорошая, но тема до конца не раскрыта - красной кнопки не хватает.....
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27.09.2022 17:12 Ответить
Окремо порадувала зкріпна газетка от тільки туалетний папір у такому випадку зайвий...
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27.09.2022 17:34 Ответить
шось дуже акуратно знято. (я коли міняв так не зміг- можуть, коли хотять!). Іголовне, гофру залишили, деж вони іі в тій тмутаракані візьмуть-то?!
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27.09.2022 17:33 Ответить
Фєтіш
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27.09.2022 16:30 Ответить
У тубільців Полінезії був карго-культ; у пітекантропів з рассєйскіх ******- унітазо-культ!
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27.09.2022 17:05 Ответить
сакральная вещь, предмет культа.....
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27.09.2022 16:31 Ответить
Блелнолицые раньше снимали скальпы для доказательства, а кремляди марадёрят унитазы, ато не поверят, что был в Украине !
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27.09.2022 18:46 Ответить
Ніколи такого не було, і тут знов…
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27.09.2022 16:31 Ответить
Черномырдина, надо цитировать либо полностью, либо никак
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27.09.2022 16:38 Ответить
Дебіли кончині. Навіщо вам унітаз, якщо немає водопроводу та каналізації?
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27.09.2022 16:31 Ответить
Так они думают что они принесут домой поставят и у них будет вода и не нужно к колодцу бегать
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27.09.2022 16:38 Ответить
?????? Не зрозумів, унітаз - це що джерело молодильної води?
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27.09.2022 16:42 Ответить
A im vadi nenado. Stavitca nad vigrbnoi jamoi i probivaetca dirka unitaze... Vot i gotov eiro-remont kacapskova toaleta.
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27.09.2022 17:12 Ответить
Вони ж тупі )) була реальна історія, і не одна, коли вони крали електрочайники без підставок
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27.09.2022 16:39 Ответить
И еще одна хох ма. Единственная вещь , которую не мародерили кацапы это робот-пылесос. Они тупо не знали , что это.
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27.09.2022 17:08 Ответить
точно ))) жодного разу не чув, щоб крали ))
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27.09.2022 17:18 Ответить
не единственная
еще с плазмой у них непонятки были
помню в каком то видео хозяева дома удивлялись, шо у них стырили совковый гробообразный телевизор а здоровая плазма на стене висеть осталась
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27.09.2022 17:46 Ответить
Они его на колодец ставят
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27.09.2022 16:50 Ответить
Може то у них релігія така нова?
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27.09.2022 16:57 Ответить
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27.09.2022 17:00 Ответить
Пятая БМО-Т стоимостью 400 000 долларов уничтожена. Всего до вторжения на Украину у орков было 10 таких огнеметных боевых машин

https://twitter.com/i/status/1574526932523311116
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27.09.2022 16:31 Ответить
Біг з унітазом на голові.
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27.09.2022 16:31 Ответить
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27.09.2022 16:31 Ответить
у них це Феншуй
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27.09.2022 16:31 Ответить
Я ось теж, невтямлю...що то за вава в гарбузах отих
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27.09.2022 16:35 Ответить
сакральна скрєпа
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27.09.2022 16:32 Ответить
У москорепв2042 такого не буде, як і багато іншого.
москореп- центральне місто комунян.
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27.09.2022 16:32 Ответить
Фрагмент із книги.
«Москва 2042» - сатиричний роман-антиутопія російського письменника Володимира Войновича, написаний у 1986 році. Автор зобразив комуністичну Москву майбутнього, на словах цілком відповідну суспільству комунізму-переможця...

Церковь (фрагмент из книги)

Коммунистическая Реформированная Церковь была учреждена в соответствии с Постановлением ЦККПГБ и Указом Верховного Пятиугольника "О консолидации сил". В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение Церкви к государству при одном непременном условии: отказе от веры в Бога. (Это условие в окончательный текст документов было внесено Редакционной Комиссией.) Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу.

С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь Августовской революции, дней рождения Гениалиссимуса, Дня Коммунистической Конституции и т. д.

Разумеется, у этой церкви есть свои святые святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир, внесены в святцы многие герои всех революций (но в первую очередь герои Августовской революции), всех войн и герои труда.

Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник - это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии.

Церковь также постоянно борется за распространение среди комунян новых коммунистическо-религиозных обрядов.
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27.09.2022 16:34 Ответить
Читав цей роман, всім рекомендую!
"Отже Звєздоній" - наче повністю списаний з гундяєва, а геніалісімус букашов - це і є ху#ло, навіть реальні кгб-стське звання співпадає (підполковник). От тільки описаний маразм і треш спіткає Росію значно раніше, ніж у 2042-му році. А сам твір написає ще у 1975-му році ...
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27.09.2022 17:00 Ответить
авторедактор росію з великої літери виправив
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27.09.2022 17:02 Ответить
Може, кожному здавшемуся в полон, обіцяти унітаз...
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27.09.2022 16:32 Ответить
"Зараз знаєш скільки довбо*бів набіжить?" (С) Митець
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27.09.2022 16:42 Ответить
Для меня был бы шок, если бы они ничего не украли.
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27.09.2022 16:33 Ответить
Как говорила одна знакомая, орки просто не понимают что ето унитаз чтобы в него срать. Орки воспринимают унитаз как чудо- источник с минеральной водой.
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27.09.2022 16:34 Ответить
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27.09.2022 16:36 Ответить
Это точно. Когда советские орки в 1940 оккупировали Латвию, было замечено как советские офицеры моет голову в унитазе.
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27.09.2022 16:48 Ответить
Кот не может не мяукать.
Собака не может не лаять.
Рузьге не может не красть унитазы.
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27.09.2022 16:38 Ответить
Мабуть сервіс не сподобався!
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27.09.2022 16:38 Ответить
Ми повині були зрозуміти, що для кацапів має ціність коли вони попи*дили унітази з наших катерів.
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27.09.2022 16:38 Ответить
Так можливо догадатися до будь-чого....треба в ООН поставити питання про унітази. Най забезпечать за рахунок світових фондів. Уявляю що буде творитися в країнах, куди вони зара тікають
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27.09.2022 16:40 Ответить
Ведро с дерьмом выбрасывать в окно,это чисто мавзолейная забава..а вы говорили Блины с лопаты жрать...🤣🤣🤣🤣 унитазы это для быдла Шариковых 🦍🦍🦍 Роскошь.., а стиралку с программным управлением они увидели только в Украине...
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27.09.2022 16:42 Ответить
Німецькі нацисти у сорокових роках минулого століття забирали картини, а сьогоднішні російські нацисти забирають унітази. Ось і весь рівень розвитку нацистів на расєї.
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27.09.2022 16:42 Ответить
Прямо как в АХЫР БАХЕ(Конец смотрящего)=ГараБахе=Покровскийй собор. Там тоже хаййские арабы убегали в обнимку с унитазами.Бедный Кавказ.Кого только сюда(На Свщенную землю) не напереселли с 1828.1877гг......
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27.09.2022 16:42 Ответить
Не, ну требаж їм з чогось їсти у дорозі...
Я дивлюсь там і "йоршика" нема - будуть зуби чистити...
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27.09.2022 16:44 Ответить
Унитаз это сакральная и скрепная вещь для орка.
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27.09.2022 16:48 Ответить
Карго культ по русски. Украдёшь унитаз, тогда у себя дома водопровод с водой появится.
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27.09.2022 16:50 Ответить
Зато сушилку для рук не взяли. Наверное тянули она вырвалась с розетки и орки подумали что сломалась
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27.09.2022 16:53 Ответить
Унитазы это ихнее все.
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27.09.2022 16:53 Ответить
Ванька вкрав, повіз Манькє показувати дивину заморську
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27.09.2022 16:53 Ответить
Це вже якась манія.
У кацапів що, нова релігія з'явилася?
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27.09.2022 17:00 Ответить
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27.09.2022 17:02 Ответить
от ви всі ржете, а у них реально вся кампанія заключаєтсья в "увідєть унітаз і умєрєть".
Дикуни с глубінкі реально унітази не бачили... це для них розкіш
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27.09.2022 17:09 Ответить
Причому є думка, що використовувати цей вунітаз кацапи будуть не так, як це роблять цивілізовані люди - а для приготування хрючєва (і жертимуть теж із нього)
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27.09.2022 17:13 Ответить
Мабуть, був ексклюзив або ретро.
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27.09.2022 17:14 Ответить
Я прикалывлся с кацапов на росбалте до 20 года, пока не забанили мой айпишник, вот что я писал репоедам по поводу унитазов :

Дрыщ, ну что-же вы никак не угомонитесь из-за унитазов? Весь мир знает, что унитаз для скрепного поносца - сакральная штука, невиданная диковинка на расее. Как только в Украину приперлись ихтамнеты, то из всего наворованного на первом месте всегда находятся унитазы. Вас, лаптекопытных сразил белоснежный цвет этой штуки, и когда ихтамнет случайно возращиется с Украины живым, то на столе у себя обязательно появляется белоснежный унитаз, украденный у жителя Украины. Из него на расее щи лаптем хлебают. Сбегается вся улица посмотреть на эту диковинку, и все завидуют счастливому владельцу невиданной на расее штуковины и давятся соплями от зависти.
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27.09.2022 17:20 Ответить
І вони ще колись стібалися у "нашій раші" з Равшана і Джамшута, які нібито варили локшину у вунітазі.
"А оно вона как обернулся!" - виявилося, що це суворі реалії життя за МКАДом... 💩💩💩
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27.09.2022 17:41 Ответить
для кацапів унітаз - це тотем епохи недоразвитого путінізма, культова річ для андрофагських ритуалів
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27.09.2022 17:37 Ответить
Духовно-скрепная сакральность.
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27.09.2022 17:56 Ответить
Унiтаз це сакральне. Я тут втриматись
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27.09.2022 18:10 Ответить
Унітаз - реальна скрепа, що доповнює духовну!
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27.09.2022 18:48 Ответить
Унитазные войска, говёные воины.
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27.09.2022 19:03 Ответить
який же танк без унітаза..
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27.09.2022 19:19 Ответить
Россиянин обязан построить дом без туалета, посидеть в тюрьме,
и - украсть унитаз.
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27.09.2022 20:07 Ответить
 
 