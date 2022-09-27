Россияне украли унитаз из "Новой почты" перед бегством с Харьковщины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
После освобождения Харьковщины от российских оккупантов в одном из отделений "Новой почты" сотрудники обнаружили нехватку унитаза.
Об этом сообщила "Новая почта" в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое. Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?" – сообщили в компании.
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Ой же як слабо...
Не можливо...поки що
еще с плазмой у них непонятки были
помню в каком то видео хозяева дома удивлялись, шо у них стырили совковый гробообразный телевизор а здоровая плазма на стене висеть осталась
https://twitter.com/i/status/1574526932523311116
москореп- центральне місто комунян.
«Москва 2042» - сатиричний роман-антиутопія російського письменника Володимира Войновича, написаний у 1986 році. Автор зобразив комуністичну Москву майбутнього, на словах цілком відповідну суспільству комунізму-переможця...
Церковь (фрагмент из книги)
Коммунистическая Реформированная Церковь была учреждена в соответствии с Постановлением ЦККПГБ и Указом Верховного Пятиугольника "О консолидации сил". В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение Церкви к государству при одном непременном условии: отказе от веры в Бога. (Это условие в окончательный текст документов было внесено Редакционной Комиссией.) Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу.
С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь Августовской революции, дней рождения Гениалиссимуса, Дня Коммунистической Конституции и т. д.
Разумеется, у этой церкви есть свои святые святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир, внесены в святцы многие герои всех революций (но в первую очередь герои Августовской революции), всех войн и герои труда.
Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник - это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии.
Церковь также постоянно борется за распространение среди комунян новых коммунистическо-религиозных обрядов.
"Отже Звєздоній" - наче повністю списаний з гундяєва, а геніалісімус букашов - це і є ху#ло, навіть реальні кгб-стське звання співпадає (підполковник). От тільки описаний маразм і треш спіткає Росію значно раніше, ніж у 2042-му році. А сам твір написає ще у 1975-му році ...
Собака не может не лаять.
Рузьге не может не красть унитазы.
Я дивлюсь там і "йоршика" нема - будуть зуби чистити...
У кацапів що, нова релігія з'явилася?
Дикуни с глубінкі реально унітази не бачили... це для них розкіш
Дрыщ, ну что-же вы никак не угомонитесь из-за унитазов? Весь мир знает, что унитаз для скрепного поносца - сакральная штука, невиданная диковинка на расее. Как только в Украину приперлись ихтамнеты, то из всего наворованного на первом месте всегда находятся унитазы. Вас, лаптекопытных сразил белоснежный цвет этой штуки, и когда ихтамнет случайно возращиется с Украины живым, то на столе у себя обязательно появляется белоснежный унитаз, украденный у жителя Украины. Из него на расее щи лаптем хлебают. Сбегается вся улица посмотреть на эту диковинку, и все завидуют счастливому владельцу невиданной на расее штуковины и давятся соплями от зависти.
"А оно вона как обернулся!" - виявилося, що це суворі реалії життя за МКАДом... 💩💩💩
и - украсть унитаз.