Россияне украли унитаз из "Новой почты" перед бегством с Харьковщины. ФОТО

После освобождения Харьковщины от российских оккупантов в одном из отделений "Новой почты" сотрудники обнаружили нехватку унитаза.

Об этом сообщила "Новая почта" в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое. Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?" – сообщили в компании.

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