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Новости Фото Война в Украине
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Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве прокремлевскую агитаторшу, которая через соцсети оправдывала военные преступления агрессоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным контрразведки СБУ, вражеской приспешницей является должностное лицо одного из столичных Центров предоставления административных услуг, которая после начала полномасштабного вторжения создала в соцсети собственный фейковый аккаунт.

Там она публиковала свои "сообщения" под псевдонимом "Алена Донская".

"Среди прочего она призвала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки РФ. Также любительница "русского мира" оправдывала преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей. "Информповоды" брала из пропагандистских ресурсов РФ", - говорится в сообщении.

На интернет-странице агитаторши стражи порядка зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ получили доступ к компьютерной технике и гаджетам злоумышленницы, с которых она администрировала деструктивный контент.

Смотрите: Предотвращена утечка информации о расположении Сил обороны столицы. Задержан информатор врага, - СБУ. ФОТО

Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ 01
Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ 02

Задержанной сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ 03 ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ 03 ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ 03ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ 03 ч. 1. ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);

Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ 03 ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводили сотрудники СБУ г. Киева и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева", - добавляют в СБУ.
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Топ комментарии
+87
ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: Купянск-Узловой и Редкодуб освобождены, россиян зажимают вокруг Лимана
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27.09.2022 16:39
+80
знов свиняче рило заблюрили
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27.09.2022 16:36
+46
Скорее всегда не киявлянка , а понаехавшая с Донецька
И сразу на работу устроилась или кто-то помог ей из таких же устроиться
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27.09.2022 16:39
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знов свиняче рило заблюрили
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27.09.2022 16:36 Ответить
Вот жеж ****, фуфлі не збираза, а прокляті доляри і еври!
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27.09.2022 17:50 Ответить
на сало свиню
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27.09.2022 16:38 Ответить
моцна бабенка, на вагонетку ее--таскать уран
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27.09.2022 16:53 Ответить
Да, на рудники её сначала, а потом на разминирование полей..
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27.09.2022 19:18 Ответить
Надо было прибить свиноматку , при побеге или нападении на должностное лицо‼️КОГДА АВАКОВУ НУЖНО БЫЛО УБИТЬ ПАТРИОТА САШКА БЕЛОГО ОНИ МОГЛИ , а НАСТОЯЩИХ ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ ПОД ЗАЛОГ ВЫПУСКАЮТ И ЗАБЫВАЮТ ЗАБРАТЬ ПАСПОРТА И ОДЕТЬ БРАСЛЕТЫ
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27.09.2022 17:08 Ответить
Скорее всегда не киявлянка , а понаехавшая с Донецька
И сразу на работу устроилась или кто-то помог ей из таких же устроиться
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27.09.2022 16:39 Ответить
не згоден всіх записувати в "понаехавшие". В Києві тьма прихильників "русскаго міра" і навпаки на сході багато патріотів що в лавах ЗСУ
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27.09.2022 16:51 Ответить
це правда. Сам хотів таке зауважити, але ви випередили.
Я на 400 км на захід від Києва живу - і тут достатньо вати...
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27.09.2022 16:58 Ответить
і шо далі ти зробів з цімі ватними покидками ???
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28.09.2022 15:27 Ответить
ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: Купянск-Узловой и Редкодуб освобождены, россиян зажимают вокруг Лимана
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27.09.2022 16:39 Ответить
Кацапи Пишуть, що Редкодуб вони назад відбили.
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27.09.2022 17:20 Ответить
Купянськ-Вузловий підтверджують, що перейшов під контроль ВСУ.
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27.09.2022 17:21 Ответить
Чоловіче добрий! Тільки на Східному фронті знайшов 5 РідкодуБ та купу РідкодубИ..) Зара засів та медитую над мапою...))
Дякую за новину, але... можна точніше?)
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27.09.2022 18:54 Ответить
Альона...

А на фото чомусь три чоловіка?
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27.09.2022 16:40 Ответить
посередині - баба
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27.09.2022 16:56 Ответить
Це не баба-це мiшок з гiвном...
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27.09.2022 17:02 Ответить
може бути
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27.09.2022 17:39 Ответить
БаоБаба.
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27.09.2022 17:14 Ответить
Долари та цука любить більше ніж руплі.
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27.09.2022 16:40 Ответить
маророска збирала долари і євро, а чомуж російська свинюка не накопичувала расєйські срублі? Як воно могло працювати в такій організаці?
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27.09.2022 16:40 Ответить
В Иркутской области РФ, там где убили военкома (по заслугам), изнасиловали и его зама. Та чо у них та творится?
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27.09.2022 16:42 Ответить
Та чо у них та творится?
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27.09.2022 16:46 Ответить
Навіть не знаю кому з тих двох більше пощастило... 😁
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27.09.2022 16:48 Ответить
Sirikit642
@Sirikit13
·
10h
Replying to
@xxeegghhffrr
Это ты придумал
Борис Викторович
@xxeegghhffrr
·
4h
Это у них в порядке вещей.
А если я начну писать всю правду об этих мерзостях (особенно в семинариях и дух. академиях, а это оплот "духовности" РФ) меня заблокируют, а у читателей начнут "вянуть" уши.
Единственное, что могу сказать, ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЖОПУ в прямом смысле слова
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27.09.2022 17:15 Ответить
!!!
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27.09.2022 18:57 Ответить
вбило за то що багато знав про керевництво гомосятинокомат
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28.09.2022 15:28 Ответить
Уверен и на работе гребла как вне себя,но при этом ненавидит страну где живёт,животным даже не назовёшь,животные любят места своего обитания,помечают и не пускают на свою территорию.
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27.09.2022 16:44 Ответить
Де жінка?
Бачу трьох осіб чоловічої статі.
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27.09.2022 16:45 Ответить
ЦНАП - доступ до купи конфіденційних даних.

Чтм більше держава знає про Вас, тим більше вирогідність, що це знає ворог.
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27.09.2022 16:45 Ответить
Свиноподібне у(ОЙ)біще...
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27.09.2022 16:47 Ответить
Потрібно перевірити хто цю потвору призначав її протиже
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27.09.2022 16:47 Ответить
а що тут незрозуміло... через 3-7 рук/ног/... вийдете на одну особу. Все на неї веде...
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27.09.2022 16:55 Ответить
протеже - той кого кришують (щоб зрозуміло було). Тож треба було формулювати так: перевірити - чия вона протеже.
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27.09.2022 17:02 Ответить
Іде війна, дії зрадників ведуть до смертей українців - таких треба карати на смерть.
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27.09.2022 16:49 Ответить
Ну і що далі?А далі вийде під заставу і втече.Чи вона перша така?
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27.09.2022 16:50 Ответить
А зачем ей 100 рублей 1989 года?
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27.09.2022 16:51 Ответить
"якорь" для бабла, "щаслива"...
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27.09.2022 16:58 Ответить
то не гроші, то радянська облігація державного займу
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27.09.2022 16:59 Ответить
от якраз гроші найменше вражають
у більшості народу є і баксів троха і євриків...
у мене є наприклад узбецькі суми 1995 року румунські .леї та грузинські ларі.
і десь здається валяються бабусині облігації від другої світової.
це ні про що

а ось те, що ця паскуда жила в столиці, їла, пила, користувалася всіма благами та при цьому пропагувала вбивати українців...

сидіти їй не пересидіти, і її абсолютно не шкода.
хочеться тільки підійти та в диню дати з розмаху, щоб аж заточилася.
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27.09.2022 17:05 Ответить
Настальгія о СССРє і калбасє по 2,20
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27.09.2022 17:31 Ответить
Це не гроші. Цей білет державної позики. Ще від СРСР.
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27.09.2022 18:14 Ответить
По одним коврикам понятно, что скрепоноска.
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27.09.2022 16:53 Ответить
зеленьіе по одной штучке...

ребят - кормиться можно намногоооо больше, знаете где?
Ну конечно ведь знаете.

Или вас туда не пускают?)

Скорее всего вам туда нельзя)

_____
Реквием Вагнергейту.
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27.09.2022 16:53 Ответить
PIG!
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27.09.2022 16:56 Ответить
СБУ молодці. Не зупиняйтеся.
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27.09.2022 16:57 Ответить
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27.09.2022 16:58 Ответить
понаєхала.
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27.09.2022 17:06 Ответить
Мальохо пєрєпутала бабця з перепою! Ще одна зауральська кандидатка на премію Дарвіна!
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27.09.2022 17:12 Ответить
Баба яга . Точно кацапи - людожери
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27.09.2022 17:20 Ответить
Какой облом! Феерический! Мені так здається , що родичі найближчим часом будуть зайняті її похороном, як пережити такий шок, хотіла забити бандерівців, а тут кладуть москалів, рядами.
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27.09.2022 18:21 Ответить
от стерво,тюряга б вилікувала
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27.09.2022 20:59 Ответить
і що далі, що вона отримала за це запитаня? тюремний термін? чи 15 доби , яке покораня??????
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28.09.2022 15:33 Ответить
Усыпите курву!
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27.09.2022 16:59 Ответить
Хрюша долго шла к успеху, сейчас у неё будет жёсткая диета, а если да шуток таких тварей подушками в камере душить нужно.
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27.09.2022 17:00 Ответить
афуєть в неі клєшні, більші ніж в сбушників, баксьорка шо лі????
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27.09.2022 17:00 Ответить
Що за питання? Звісно ж баксьорка! Там і бакси біля неї недалеко...
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27.09.2022 17:03 Ответить
Була "Донская" стала "Гоблинская"
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27.09.2022 17:00 Ответить
Ні, це звичайно добре! Таку звіздоту збирати, коли реальні агенти Козирі, Демченки і інші Татарови, які мають реальний вплив на процеси, залишаються не лише на волі, але й нп посадах. Я так розумію, це рило навіть зі спецслужбами кацапськими пов'язане не було. Просто писало різну чухню, яка визріла у хворій голові, інфікованій ідеями "рузкого міра". Таких ще по волі ходить до фіга і трохи. Але чіпають сомусь найменш шкідливих. А чому до цього часу не надано бридичної оцвнкм діям однієї особи, яка у 2014 році у соцмеежах закликала за винагороду здавати місця дислокації і переміщення ЗСУ? І звичайно потішило розкладення вноземної валюти купками по одній купюрі. Щоб здавалося більше. 😊 Сума на фото приблищно 4 тисячі доларів. Це близько160 000 гривень. Як на крутого агента - надто мало. Хоча волонтера Літинського викрили з 15 000 гривень.
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27.09.2022 17:04 Ответить
Молодець, і тут зраду знайшов. Особиста поляка від тараса чорновола!
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28.09.2022 09:40 Ответить
Ти уважно пост читав? Спеціалізуєшся на маніпуляціях? Хіба я написав, що затримання таких, як ця хвойла зрада? Я написав, що не затримання реальних впливових агентів є щрадою. Хіба не так?
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28.09.2022 10:16 Ответить
Не потрібно маскувати гризла таких "героїв" - українці мають право знати їх.
Бо ці маскування, як підозра - в результаті нічого!
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27.09.2022 17:07 Ответить
Таких лучше убивать при задержании или калечить на зоне. Чего табло никогда не показывают. Все должны знать, кто с нами живет, хотя бы для самообороны.
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27.09.2022 17:07 Ответить
Таку б і "асвабадітєлі" забздєлі би згвалтовать! Баба Агонь- Альона Донская-*****!
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27.09.2022 17:13 Ответить
Під час війни виявляється все, що є в нації. І герої здійснюють подвиги, і все лайно спливає.
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27.09.2022 17:18 Ответить
Не мішайте українську націю з понаехавшими із кацапських болот кікіморамі
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27.09.2022 17:23 Ответить
Я б з радістю не мішав, але на жаль, і герої, і такі от курви мають абсолютно однаковий український паспорт.
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27.09.2022 17:39 Ответить
В українському паспорті немає графи "національність". 😊 Тому не слід кожного носія такого паспорту вважати українцем.
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27.09.2022 18:57 Ответить
Етнічно - звичайно, не кожен є українцем. Але саме тому в паспорті нема графи "національність", і саме тому Конституція закріплює рівність усіх етносів. Є поняття "політична нація", що включає в себе всіх власників українського паспорта, незалежно від походження. І власник нашого паспорта повинен бути як мінімум лояльним до існування України як держави. Але ми досі видихаємо (і ще довго будемо видихати) постколоніальне минуле, і війна є нагодою активно позбуватися від таких україноненависників (а такі знайдуться навіть серед етнічних українців, слабенькі мізки яких не встояли перед ватною пропагандою).
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27.09.2022 19:39 Ответить
У пості, який ви коментували, вам зауважили, що не варто плутати українську націю з тими, що понаїхали. 😊 Ви самі підтвердили, що не всі носії українського паспорта є етнічними українцями. Тому я так і не зрозумів, що ви хочете довести? 😊
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27.09.2022 19:54 Ответить
Довести я нікому нічого не хочу Тут вся дискусія виникла через різні трактування поняття "нація". Що вважати приналежністю до української нації, громадянство України чи українське етнічне походження? Взагалі, в цивілізованому світі поняття нація і громадянство - тотожні (і я теж поділяю цю точку зору). Наприклад, коли ви запитаєте пейсатого хасида з Брукліна "What is your nationality?" - Він здивується і відповість "american". А от на питання "What is your ethnicity?" відповідь буде "jew".

Я знаю (і всі мабуть знають) принаймні кілька таких етнічних українців, яким все українське "по цимбалах", і взагалі "русская культура вялікая..." В той же час, троє моїх добрих знайомих (за етнічним походженням вони грузин, єврей і поляк) є щирими патріотами, і дітей виховують в такому ж дусі. І тут як не крути, обидві ці категорії людей є громадянами, тобто частинами української нації. І якщо мова йде про очищення нації від нелояльних до України громадян, то "вказувати на двері" слід не за етнічним походженням, а за ставленням до України як держави. Зрештою, українець не той, чиї батьки були українцями, а той, чиї діти - українці.
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27.09.2022 20:31 Ответить
Не хилі такі на Дону метелики!
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27.09.2022 17:19 Ответить
Це дрон. На кого гепниться, тому труба.
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27.09.2022 18:08 Ответить
Повісити на місці
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27.09.2022 17:20 Ответить
Ах ти ж корова безрога. Скільки ж того гівна ще живе серед нас!
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27.09.2022 17:26 Ответить
а рубликами не берет - ненавистные доллярчики предпочитает...., курва.....
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27.09.2022 17:26 Ответить
І скільки такої паскуди в УкраїнІ ? це було помітно ще перед війною ,але СБУ не тим займалось .
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27.09.2022 17:29 Ответить
Україна обожнює гратися з ворогом у ліберастію. А даремно.
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27.09.2022 17:31 Ответить
бабця не голодувала..., альонушка, трясця їй...
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27.09.2022 18:03 Ответить
Баба звір. Тільки цікаво нащо їй державний зайом від 1982 року. Сподівалась, що росіяне його обналічуть?
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27.09.2022 18:07 Ответить
А де там Альона Донская, бачу тілько свиноматку.
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27.09.2022 18:16 Ответить
Звичайна свинособака.
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27.09.2022 18:52 Ответить
Саме страшне не в тому , що вона агітувала за росію , а те що працюючи в ЦНАПі вона мала доступ до баз данних про наших громадян. Їх коли беруть на роботу хтось перевіряє? Потім ми дивуємось , чому на окупованій території орки мають інформацію про атошників , військових , про їх сім'ї. Цю сторону її діяльності не розглядають ?
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27.09.2022 19:39 Ответить
скільки можна з ними цяцькатися?
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27.09.2022 21:04 Ответить
Я думаю, всі розуміють, що українські судді, котрі є такими самими рашистами як і вона, нічого їй не зроблять...
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28.09.2022 06:11 Ответить
На фото два чоловіка та свиноматка...
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28.09.2022 16:04 Ответить
 
 