Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве прокремлевскую агитаторшу, которая через соцсети оправдывала военные преступления агрессоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным контрразведки СБУ, вражеской приспешницей является должностное лицо одного из столичных Центров предоставления административных услуг, которая после начала полномасштабного вторжения создала в соцсети собственный фейковый аккаунт.
Там она публиковала свои "сообщения" под псевдонимом "Алена Донская".
"Среди прочего она призвала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки РФ. Также любительница "русского мира" оправдывала преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей. "Информповоды" брала из пропагандистских ресурсов РФ", - говорится в сообщении.
На интернет-странице агитаторши стражи порядка зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.
В ходе следственных действий сотрудники СБУ получили доступ к компьютерной технике и гаджетам злоумышленницы, с которых она администрировала деструктивный контент.
Задержанной сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
ч. 1. ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводили сотрудники СБУ г. Киева и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева", - добавляют в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
И сразу на работу устроилась или кто-то помог ей из таких же устроиться
Я на 400 км на захід від Києва живу - і тут достатньо вати...
Дякую за новину, але... можна точніше?)
А на фото чомусь три чоловіка?
@Sirikit13
·
10h
Replying to
@xxeegghhffrr
Это ты придумал
Борис Викторович
@xxeegghhffrr
·
4h
Это у них в порядке вещей.
А если я начну писать всю правду об этих мерзостях (особенно в семинариях и дух. академиях, а это оплот "духовности" РФ) меня заблокируют, а у читателей начнут "вянуть" уши.
Единственное, что могу сказать, ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЖОПУ в прямом смысле слова
Бачу трьох осіб чоловічої статі.
Чтм більше держава знає про Вас, тим більше вирогідність, що це знає ворог.
у більшості народу є і баксів троха і євриків...
у мене є наприклад узбецькі суми 1995 року румунські .леї та грузинські ларі.
і десь здається валяються бабусині облігації від другої світової.
це ні про що
а ось те, що ця паскуда жила в столиці, їла, пила, користувалася всіма благами та при цьому пропагувала вбивати українців...
сидіти їй не пересидіти, і її абсолютно не шкода.
хочеться тільки підійти та в диню дати з розмаху, щоб аж заточилася.
ребят - кормиться можно намногоооо больше, знаете где?
Ну конечно ведь знаете.
Или вас туда не пускают?)
Скорее всего вам туда нельзя)
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Реквием Вагнергейту.
Бо ці маскування, як підозра - в результаті нічого!
Я знаю (і всі мабуть знають) принаймні кілька таких етнічних українців, яким все українське "по цимбалах", і взагалі "русская культура вялікая..." В той же час, троє моїх добрих знайомих (за етнічним походженням вони грузин, єврей і поляк) є щирими патріотами, і дітей виховують в такому ж дусі. І тут як не крути, обидві ці категорії людей є громадянами, тобто частинами української нації. І якщо мова йде про очищення нації від нелояльних до України громадян, то "вказувати на двері" слід не за етнічним походженням, а за ставленням до України як держави. Зрештою, українець не той, чиї батьки були українцями, а той, чиї діти - українці.