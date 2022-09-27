Из-за обстрелов оккупантов из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковщины частично эвакуируют население, - Синегубов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за постоянных обстрелов россиян из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковской области местные власти проводят частичную эвакуацию.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Людей, желающих уехать, организованно транспортируем автобусами в более безопасные места в области. В настоящее время на деоккупированных территориях покинули свои дома 8 933 человека, в том числе 859 детей и 91 человек с инвалидностью. Больше всего людей эвакуируется из Купянского района, который сейчас интенсивнее всего обстреливается врагом. На сегодняшний день из громад этого района выехали более 6000 человек", - отметил он.
По словам Синегубова, всем эвакуированным предлагается временное жилье и оказывается необходимая гуманитарная помощь.
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"Артилерія та міномети, авіаційні удари та гатіння із танків - весь арсенал озброєння застосовував агресор по мирному населенню в Дергачах на Харківщині. Місто жило мирним спокійним життям, поки туди не прийшла росія.
Понівечені житлові будинки, скалічені людські життя. Кров закипає в жилах, коли бачиш, що ворог зробив з нашою красивою Україною. І хоч ворога викинули з околиць, але місцеві кажуть, що «прилітає» і досі.
Щоразу, приїжджаючи на фронт, бачу біль у кожному сантиметрі нашої землі. Але це дає силу битися за своє та перемагати!"
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