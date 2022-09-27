РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5264 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
1 610 1
война (46506) Харьковщина (4108) эвакуация (1748) Синегубов (479)

Из-за обстрелов оккупантов из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковщины частично эвакуируют население, - Синегубов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за постоянных обстрелов россиян из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковской области местные власти проводят частичную эвакуацию.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Людей, желающих уехать, организованно транспортируем автобусами в более безопасные места в области. В настоящее время на деоккупированных территориях покинули свои дома 8 933 человека, в том числе 859 детей и 91 человек с инвалидностью. Больше всего людей эвакуируется из Купянского района, который сейчас интенсивнее всего обстреливается врагом. На сегодняшний день из громад этого района выехали более 6000 человек", - отметил он.

По словам Синегубова, всем эвакуированным предлагается временное жилье и оказывается необходимая гуманитарная помощь.

Из-за обстрелов оккупантов из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковщины частично эвакуируют население, - Синегубов 01
Из-за обстрелов оккупантов из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковщины частично эвакуируют население, - Синегубов 02
Из-за обстрелов оккупантов из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковщины частично эвакуируют население, - Синегубов 03

Читайте: Меньше 6% территории Харьковщины остаются временно оккупированными, - ОВА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петро Порошенко на Харківщині. Вчора і сьогодні:
"Артилерія та міномети, авіаційні удари та гатіння із танків - весь арсенал озброєння застосовував агресор по мирному населенню в Дергачах на Харківщині. Місто жило мирним спокійним життям, поки туди не прийшла росія.
Понівечені житлові будинки, скалічені людські життя. Кров закипає в жилах, коли бачиш, що ворог зробив з нашою красивою Україною. І хоч ворога викинули з околиць, але місцеві кажуть, що «прилітає» і досі.
Щоразу, приїжджаючи на фронт, бачу біль у кожному сантиметрі нашої землі. Але це дає силу битися за своє та перемагати!"

Серія фото - за ссиллю.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:37 Ответить
 
 