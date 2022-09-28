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Оккупанты всю ночь обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"По Никополю ударили трижды. В городе разбиты более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач".

Вражеские снаряды оставили без света около 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов", - говорится в сообщении.

В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.

Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.

В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59.

Сообщается также, что в других районах ночь без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

Смотрите: Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам. ФОТО

Оккупанты всю ночь обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, - Резниченко 01

Оккупанты всю ночь обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, - Резниченко 02

Оккупанты всю ночь обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, - Резниченко 03

Оккупанты всю ночь обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, - Резниченко 04

Оккупанты всю ночь обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, - Резниченко 05
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