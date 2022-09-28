Оккупанты всю ночь обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"По Никополю ударили трижды. В городе разбиты более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач".



Вражеские снаряды оставили без света около 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов", - говорится в сообщении.



В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.



Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.



В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59.



Сообщается также, что в других районах ночь без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

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