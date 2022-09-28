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Рашисты обстреляли в Николаевке школу, в которой прятались гражданские, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне нанесли удар по школе, предварительно, ракетой С300, около 5 утра. В убежище на то время находились двенадцать человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Рашисты обстреляли в Николаевке школу, в которой прятались гражданские, - Донецкая ОВА 01

"Оккупанты целили прямо в здание школы. Обрушились стены. Но убежище, к счастью, выдержало - находившиеся там люди не пострадали. До сих пор нет информации об одном человеке, который работал в школе - его поиски пока продолжаются.

Цинизм и бессмысленная жестокость оккупантов безграничны: у этой школы нет ничего общего с военным объектом, местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов, которые россияне регулярно совершают по городу", - говорится в сообщении.

Рашисты обстреляли в Николаевке школу, в которой прятались гражданские, - Донецкая ОВА 02

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Кириленко в очередной раз призвал жителей Донбасса эвакуировать в более безопасные регионы.
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ще більший цинізм полягає в тому, що рашка й досі є членом Радбезу ООН, та це чомусь є нормальним, хтось може пояснити, чому?
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28.09.2022 08:56 Ответить
Статут. Вони хотять реорганізації цього ООН
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28.09.2022 09:18 Ответить
 
 