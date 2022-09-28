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Сутки на Харьковщине: ракетный удар по объектам инфраструктуры в Харькове и обстрелы в области, ранена 16-летняя девушка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера около 21:00 враг обстрелял Холодногорский район Харькова, предварительно ракетами ЗРК С-300. Повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.

Сутки на Харьковщине: ракетный удар по объектам инфраструктуры в Харькове и обстрелы в области, ранена 16-летняя девушка 01
Сутки на Харьковщине: ракетный удар по объектам инфраструктуры в Харькове и обстрелы в области, ранена 16-летняя девушка 02
Сутки на Харьковщине: ракетный удар по объектам инфраструктуры в Харькове и обстрелы в области, ранена 16-летняя девушка 03
Сутки на Харьковщине: ракетный удар по объектам инфраструктуры в Харькове и обстрелы в области, ранена 16-летняя девушка 04
Сутки на Харьковщине: ракетный удар по объектам инфраструктуры в Харькове и обстрелы в области, ранена 16-летняя девушка 05
Сутки на Харьковщине: ракетный удар по объектам инфраструктуры в Харькове и обстрелы в области, ранена 16-летняя девушка 06

"В течение суток враг продолжал террор мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов области. Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализированы 5 человек. В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое", - отмечает глава региона.

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Также сообщается, что идет разминирование на деоккупированных территориях. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 1547 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Наши защитники освобождают Харьковщину от оккупантов. Вчера Генштаб ВСУ подтвердил освобождение г. Купянск-Узловой. Спасибо ВСУ и верим в победу!", - резюмирует Синегубов.
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Що ці варвари творят суки що б ви всі виздихали з вашим "русским миром".
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28.09.2022 10:22 Ответить
 
 