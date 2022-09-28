Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к "Градам". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники нашли тайник оккупантов с модернизированными снарядами 9М22У к "Граду".
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна схронка кацапского лендлиза найдена нашими ребятами в результате успешных действий. Маркировка 9М22У означает, что это реактивные снаряды для РСЗО "Град"", - говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что 9М22У – это модернизированная версия осколочно-фугасного реактивного снаряда 9М22. Полный залп составляет 40 реактивных снарядов, что приводит к детонации 256 кг взрывчатого вещества и выбрасыванию примерно 156,8 тыс. осколков разной массы.
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