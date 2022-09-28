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Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к "Градам". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники нашли тайник оккупантов с модернизированными снарядами 9М22У к "Граду".

Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна схронка кацапского лендлиза найдена нашими ребятами в результате успешных действий. Маркировка 9М22У означает, что это реактивные снаряды для РСЗО "Град"", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что 9М22У – это модернизированная версия осколочно-фугасного реактивного снаряда 9М22. Полный залп составляет 40 реактивных снарядов, что приводит к детонации 256 кг взрывчатого вещества и выбрасыванию примерно 156,8 тыс. осколков разной массы.

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Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к Градам 01

Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к Градам 02

Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к Градам 03
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Топ комментарии
+21
Кацапські свині самі й отримають ці смаколики...
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28.09.2022 09:37
+17
у нас *********** до артилерії та РСЗВ було не менше з часів ссср. Але розгільдяйство та мережа агентів ФСБ дозволили кацапам знищити всі великі склади - Балаклія, Ічня, Калинівка..де ще вибухало вже і не памятаю.. А вони готувались і готувались довго
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28.09.2022 09:48
+13
Негайно повернуть майно власникам! Там уже нові з Росії під"їжджають!
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28.09.2022 09:52
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утіпутіну в сраку їх засунути
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28.09.2022 09:36 Ответить
Кацапські свині самі й отримають ці смаколики...
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28.09.2022 09:37 Ответить
...о, зер гут, вальдемар..
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28.09.2022 09:40 Ответить
Треба їх швидко повернути. Маю надію, є їх куди зарядити...
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28.09.2022 09:41 Ответить
модернізовані, ну-ну
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28.09.2022 09:42 Ответить
у нас *********** до артилерії та РСЗВ було не менше з часів ссср. Але розгільдяйство та мережа агентів ФСБ дозволили кацапам знищити всі великі склади - Балаклія, Ічня, Калинівка..де ще вибухало вже і не памятаю.. А вони готувались і готувались довго
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28.09.2022 09:48 Ответить
Негайно повернуть майно власникам! Там уже нові з Росії під"їжджають!
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28.09.2022 09:52 Ответить
Нам чужого не надо все вернем назад по воздуху.Надеюсь иранские беспилотники тоже.
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28.09.2022 10:02 Ответить
Да к чему эта новость и коменты!? Да заряжаете и огонь!
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28.09.2022 10:16 Ответить
Треба повернути москалям назад
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28.09.2022 10:18 Ответить
Ех, нам би ці заряди коли москалі тікали з під Києва, знайомий каже " сидимо в лісі, 17 Градів , повз суне колона москалів, а в мене по 1 снаряду на установку"
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28.09.2022 10:36 Ответить
Їх "салом", та їм по мусалам.😁
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28.09.2022 11:28 Ответить
 
 