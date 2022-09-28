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Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сгорели несколько домов и школа.

Об этом в Facebook сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты засыпали запрещенными фосфорными боеприпасами село в Запорожской области. Эти боеприпасы поджигают все, что горит. Больше всего от них страдают гражданские жители. Сгорело несколько домов, школа" - говорится в сообщении.

Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области 01
Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области 02
Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области 03
Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области 04
Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области 05
Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области 06
Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области 07

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Топ комментарии
+15
Сейчас амнести интернешинал напишет, что украинские националисты заставляют людей жить в сёлах, на которые падает чей-то фосфор
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28.09.2022 09:48
+14
Где там Китай который в ООН призывает Украину к переговорам и миру. Почему не призываете рашистских террористов использующих запрещенное оружие?
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28.09.2022 09:46
+7
Терористам кацапським після стількох злочинів взагалі все байдуже, а КНР в свою чергу цікава міжнародна реакція на застосування заборонених видів озброєння і порушення звичаїв війни, бо вони «сплять і бачать» як захоплять Тайвань і без санкцій них наслідків для економіки
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28.09.2022 09:51
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Где там Китай который в ООН призывает Украину к переговорам и миру. Почему не призываете рашистских террористов использующих запрещенное оружие?
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28.09.2022 09:46 Ответить
Терористам кацапським після стількох злочинів взагалі все байдуже, а КНР в свою чергу цікава міжнародна реакція на застосування заборонених видів озброєння і порушення звичаїв війни, бо вони «сплять і бачать» як захоплять Тайвань і без санкцій них наслідків для економіки
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28.09.2022 09:51 Ответить
Та не тільки Тайвань. Китай як і русня такі ж імпериалісти. Не здивуюсь, якщо вони між собою в кулуарах та в своїх фантазіях вже поділили весь світ навпіл між собою.
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28.09.2022 10:18 Ответить
точнісінько як сталін с гітлером, і кінець буде такий же. Вони вчепляться в глотки друг другу.
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28.09.2022 10:41 Ответить
Падлы кацапськи. А ещё ПАДЛЫ ТЕ ,кто сделал армию ВСУ нищей и без ПРО. Насколько помню в том районе стояли радары и была военная часть. Хтось постарался, чтоб Украина осталась без атомного оружия и военных частей.
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28.09.2022 09:47 Ответить
Кучма и Кравчук
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28.09.2022 09:50 Ответить
Сейчас амнести интернешинал напишет, что украинские националисты заставляют людей жить в сёлах, на которые падает чей-то фосфор
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28.09.2022 09:48 Ответить
Точно
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28.09.2022 09:55 Ответить
Мавзолейный Шизофреник попал в неадекватны,в таком состоянии хмырь натворит много бед... псих из той когорты что школу расстрелял недавно на рабSSee...
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28.09.2022 10:06 Ответить
Нет смысла искать виновных--- поздно. И про Китай и Яо тоже. Твари перешли все допустимые допуски. Выход один, кому не все равно. Массово идти к арсеналам и брать всем оружие. Срочно формировать комитет обороны. Завтра будет поздно. Кто не хочет, пусть выезжает. Неужели не ясно что завтра настоящая война начинается?
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28.09.2022 10:09 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.09.2022 10:26 Ответить
А почему молчит китай и оон.
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28.09.2022 11:56 Ответить
 
 