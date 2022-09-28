Российские захватчики засыпали фосфорными бомбами село в Запорожской области. ФОТО

Сгорели несколько домов и школа.

Об этом в Facebook сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты засыпали запрещенными фосфорными боеприпасами село в Запорожской области. Эти боеприпасы поджигают все, что горит. Больше всего от них страдают гражданские жители. Сгорело несколько домов, школа" - говорится в сообщении.















Также читайте: РФ планирует создать "Крымский округ", который возглавит Рогозин, - росСМИ