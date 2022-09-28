Сообщено о подозрении экс-заместителю министра здравоохранения. Из-за его сделок с реестром доноров госбюджет потерял 2 млн грн., - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили экс-замминистра, чьи действия привели к ущербу государства на 2 млн гривен и помешали созданию реестра доноров. В частности, Единой государственной информационной системы трансплантации органов и ее интегрирования в системы иностранных государств и международных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, согласно программам реформирования медицинской отрасли представители МОЗ должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток. Деньги под запуск проекта были предоставлены в виде кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

"В конце 2018 года для внедрения мер цифровизации замминистра заключает соглашение с руководителем одной из столичных ИТ-компаний. Согласно подписанному документу предприятие получило средства на установку в ведомстве программного обеспечения для работы соответствующего реестра доноров", - говорится в сообщении.

Впрочем, подрядчики не выполнили договорных обязательств и не предоставили Минздраву необходимые технологии. При этом чиновник подписал акт приемки-передачи программной продукции.

"На основании осуществленного киберрасследования и собранных доказательств Служба безопасности инициировала проведение судебных компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз, подтвердивших причастность бывшего топ-чиновника к незаконным действиям. Среди прочего - подтверждена подлинность его подписи в финансовых документах. По материалам СБУ следователи ДБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подзоре", - добавляют в СБУ.

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Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

В свою очередь, в ГБР сообщили, что бывший заместитель министра здравоохранения подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.



