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Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По предварительной информации, ВС РФ был обстрелян Харьков ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия 01

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 27 сентября около 21:00 российские военные нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Ракеты попали в электрический трансформатор и в здание производственного предприятия, что привело к их повреждению", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, ВС РФ был обстрелян Харьков ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.


Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия 02
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия 03
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия 04
Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия 05
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Шмаркля,хватит уклоняться,наркоманить и обворовывать страну! Где защита для Харькова???
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28.09.2022 11:52 Ответить
Ему надо план по видосикам выполнять, а Вы про такие мелочи.
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28.09.2022 12:01 Ответить
Тихо. ша!!!! На підході черговий оптимістичний відосик.
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28.09.2022 13:11 Ответить
Щось кацапи ******** по Холодній Горі, до речі самий проукраїнський район Харкова можна сказати.
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28.09.2022 21:28 Ответить
Шо, дійсно? А Лиса? Начебто поруч.
В мене там батько живе - такого ватного ПГМ-нутого совкойоба, любителя *****, ще пошукати!
В мене самого там літній будинок від бабці залишився, всі сусіди навкруги теж ті ще совки, одна сімейка через дорогу на дєвятамая навіть цілий день "катюшу" та "расцвєталі яблоні і груши" крутять.
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29.09.2022 10:35 Ответить
На Салтівці жили ? Чи не довелось, на Алексівці, ХТЗ, Основі ?
А ну перерахуйте мені де саме проукраїнське місце в Харкові в порівняні.
Холодна Гора і Баварія, а йо*нутих всюди вистачає.
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29.09.2022 13:31 Ответить
Народився на ЛГ, в тому самому бабціному домі, жив там до 7 років.
Потім жив на ПП, Олексіївці, знову ПП, знову Олексіївці.
"Найпроукраїнськіше" місце в Харкові, це мабудь центр, за межами міста в безпосередній близкості, на мою думку це Дергачі.
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29.09.2022 15:32 Ответить
Дергачі дійсно найпатріотичніший населений пункт на Харківщині, чому загадка, але коли 7 років проїжав по вулицям Дергачів частенько на домах майоріли прапори України. Найбільш учасників АТО також з Дергачів.
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29.09.2022 21:14 Ответить
Центральна вулиця Дергачів (центральна не за ім'ям, а та, що є частиною Золочівської траси) вже багато років заставлена портретами місцевих воїнів АТО на бігбордах, по обидва боки і по всій своїй довжині.
Спробуй пригадати щось подібне десь на теріторії Хар. області взагалі.
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29.09.2022 21:59 Ответить
Бай зе вей - в 1917-му і далі, саме ХГ була осередком прокацапського більшовистського колаборантського підпілля. Всі ці котлови, маніаки саєнки, клапцови, минайленки, скороходи, капустянські - все це ХГ, колишнє паровозне депо, вагоноремонтний завод, це там вони збиралися та обсмоктували плани, як здати Харків бандам Муравьова та Антонова-Овсієнко, які підходили з московії. Іменами цих паскуд ще кілька років тому була названа ціла купа вулиць на цьому районі.
До речі, один з цих мерзотників - це мій рідний прадід.
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29.09.2022 10:43 Ответить
Тим не менше - Холодна Гора це самий проукраїнський район міста Харкова.
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29.09.2022 13:28 Ответить
До речі - колективний портрет цих покідків з сімейного архіву:
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29.09.2022 22:15 Ответить
Ще:
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29.09.2022 22:16 Ответить
Ось тут ще начебто Федір Кубасов, така вулиця там те ж була.
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29.09.2022 22:19 Ответить
Вчора біля 9 години вечора, було три прильота С 300, були ще Серчі чи Урагани, але вже на Салтівці півгодиною пізніше.
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28.09.2022 21:30 Ответить
 
 