Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По предварительной информации, ВС РФ был обстрелян Харьков ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 27 сентября около 21:00 российские военные нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Ракеты попали в электрический трансформатор и в здание производственного предприятия, что привело к их повреждению", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ВС РФ был обстрелян Харьков ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
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В мене там батько живе - такого ватного ПГМ-нутого совкойоба, любителя *****, ще пошукати!
В мене самого там літній будинок від бабці залишився, всі сусіди навкруги теж ті ще совки, одна сімейка через дорогу на дєвятамая навіть цілий день "катюшу" та "расцвєталі яблоні і груши" крутять.
А ну перерахуйте мені де саме проукраїнське місце в Харкові в порівняні.
Холодна Гора і Баварія, а йо*нутих всюди вистачає.
Потім жив на ПП, Олексіївці, знову ПП, знову Олексіївці.
"Найпроукраїнськіше" місце в Харкові, це мабудь центр, за межами міста в безпосередній близкості, на мою думку це Дергачі.
Спробуй пригадати щось подібне десь на теріторії Хар. області взагалі.
До речі, один з цих мерзотників - це мій рідний прадід.