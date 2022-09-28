Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено здание производственного предприятия. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, ВС РФ был обстрелян Харьков ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 27 сентября около 21:00 российские военные нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Ракеты попали в электрический трансформатор и в здание производственного предприятия, что привело к их повреждению", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, ВС РФ был обстрелян Харьков ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.









