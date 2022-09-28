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Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска открыли огонь по жилому сектору. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 01

Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Красногоровка, Горняк, Николаевка, Железное, Славянск, Краматорск, Часов-Яр, пгт Северное, Острое, Кураховка, селам Первомайское, Максимильяновка, Ивановское, Шахтерское, Малиновка.

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Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 02

"Враг применил против мирного населения ракеты "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч". Уничтожено и повреждено 45 гражданских объектов - 36 жилых домов, школа, детский сад, машиностроительный завод, складские помещения, газопровод", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 03
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 04
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 05
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 06
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 07
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 08
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 09
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 10
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 11
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 12
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 13
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 14
Оккупанты за сутки атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые 15
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Тварюки.
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28.09.2022 11:54 Ответить
 
 