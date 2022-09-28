Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после "захвата южных областей", - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации за коллаборационную деятельность. Во время обысков на территории, арендованной предприятием, ГБР обнаружил пассажирский самолет АН-140-100.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
По оперативной информации, фигурант планировал передать это воздушное судно захватчикам. На самолет наложен арест. В дальнейшем планируется передача воздушного судна Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора. Бизнесмен планировал наладить авиабизнес и на временно оккупированных территориях Украины.
При этом он надеялся, что русский мир распространится на все южные и восточные области Украины. Предатель обещал руководителю оккупационных властей одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории. Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо самолета, во время обысков в одном из офисов предприятия правоохранители разоблачили работающий колцентр, проверяемый на возможную связь с незаконной деятельностью фигуранта, а по месту его проживания предметы с советской символикой, пропагандистские флаеры и газеты РФ.
Бизнесмен заочно уведомлен о подозрении за коллаборационную деятельность. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Геж, молодці, пильно та прискіпливо шукали, значить.
Шукають, шукають і раптом - о! Літак!
Кстати ГБР до сих пор не предъявило ему обвинение в держ зраде за продажу СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОТОРСИЧ . А то что фонд Майна разрешил приватизировать - жто ещё одно уголовное дело . И гибель Чечетова и Семенюк о многом говорит - концы в воду . Если порыться в решениях фонда по крупным промышленным предприятиям , то там ЗРАДА на зраде
СБУ могло бы прошерстить эти клубы. Простым украинцам было не до самолетов, а вот агрессор стремился подмять и аэроплощадки и водные причалы и порты. К примеру Тигипко занимался только портами - он с юга не вылазил . И покупка в Киеве завода на Рыбальском острове тоже наводит на мысли о подготовке к войне
І неякої угоди з китайцями не було....Були кітайські інвестори... Була пропозиція продажу 50 відсотків акцій китайській компаніі... Але далі розмов діло не пішло. Суди інвесторів у Гаазі щодо Мотор Січі та інвестицій теж нічого не вирішили. А от за продаж стратегічного підприємства більш всіх верещали Рашко ЗМІ... Так же і другу Мрію вже *продали*. Ви ж сподіваюсь розумієте... що у світі дуже багато ідіотів...?!!)))
могу даже уточнить - из АП искали выход на хозяев , а я в то время была Одессе и оказалась в курсе . Так что Ваши « ДП» не совсем ДП.
Постанова Кабінету міністрів України № 83 від 4 березня 2015 р. «Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»
... і от тут Ви знайдете... Що ОдАРЗ підприємство Міністерства Оборони України. І я спеціально Вам рекомендував послати Ваших зацікавлених прочитати вивіску на проходній завода..де великими літерами написано..*МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ* Так що Ваші *оказалась в курсе* банальна ..мягко кажучи... видумка..чи казка...!))))
И с кем вопросы решают
ДУМАЮ , что время подковерных игр в Украине , где украинцев держали за лохов и обдирали как могли , скоро. закончиться .
Так, 5 марта 2021 "Укроборонпром" заявил, что еще в 2017 году между ним и "американской стороной" был подписан "меморандум о сотрудничестве по производству вертолетов типа Iroquois на территории Украины. Однако договор о неразглашении информации не позволяет ни одной из сторон сообщать детали существующих договоренностей".Тем временем компания Bell (в составе корпорации Textron) и Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в своих заявлениях отрицали наличие каких-либо договоренностией с украинской стороной по совместному производству вертолетов.
Последние публикации в украинских СМИ прояснили данную историю - оказывается, речь идет о типичной для украинского ВПК последних лет аферисткой негоции, центральную роль в которой играет созданная в 2015 году в штате Делавэр (известном, как американский "оффшор") "американская корпорация" Aviastar Invest Corporation, президентом которой с 2017 года является эмигрировавший ранее в США с Украины некий Геннадий Креймерман, проживающий в Нью-Йорке в Бруклине (sic). Креймерману также принадлежат ООО "Авиастар Инвест Украина", которое зарегистрировано в жилом доме на Борщаговской улице в Киеве, и ООО "Авиапроминвест" в Одессе. Вице-президентом (и, видимо, фактическим главой) "американской корпорации" Aviastar Invest Corporation является некий Григорий Шимширьян, предположительно, имеющий несколько гражданств, и о котором известно, что он является также "помощником-консультантом на общественных началах" народного депутата Украины Федора Вениславского от пропрезидентской фракции "Слуга народа", являющегося членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Теперь Шимширьян выступает в качестве "представителя пула компаний-инвесторов" в составе Aviastar Invest Corporation (США), DISTAR CZ as (Чехия) и Southwest Florida Aviation International (США). На состоявшемся 11 марта заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Шимширьян заявил, что "наша группа компаний" уже "провела переговоры и с министерством обороны [Украины], на уровне заместителя министра, и с Советом национальной безопасности и обороны [Украины]", и что на Одесском авиационном заводе планируется крупноузловая сборка вертолетов американской компании Southwest Florida Aviation International.
Шимширьян заявил, что "…задача, которую нам поставили, это успеть собрать два вертолета - SW205 и новую модернизацию 205Т, с двумя двигателями, - с "Укроборонпромом", в рамках заключенного с Одесским авиазаводом договора о совместной деятельности. И на 30-летие независимости Украины осуществить подъем этого вертолета".
Слова Шимширьяна подтвердил на заседании заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по производству Игорь Фоменко: "Мы вместе разработали карту имплементации этого проекта, которая состоит из нескольких частей. Первая - это изготовление одного или двух вертолетов на территории Одесского авиазавода до 30-летия независимости в гражданской версии. Вторая - создание КБ на Одесском авиазаводе, которое при необходимости сможет вносить необходимые изменения в эти вертолеты", и далее: "Потом будет сделано совместное конструкторское бюро, под заказ вооруженных сил Украины или Национальной гвардии, согласно ТТЗ, будет способно доработать конструкцию. Если надо, обеспечить нужное вооружение и доработать до военной версии этого вертолета". Ну и, конечно же, "локализизация до 50% планируется на протяжении 3-5 лет".
Таким образом, негоция сводится к организации при посредничестве подставных контор Шимширьяна якобы "сборки" на Одесском авиационном заводе вертолетов американской компании Southwest Florida Aviation International (SWFA)
1, некий Григорий Шимширьян, предположительно, имеющий несколько гражданств, и о котором известно, что он является также "помощником-консультантом на общественных началах" народного депутата Украины Федора Вениславского от пропрезидентской фракции "Слуга народа", являющегося членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
2, Потом будет сделано совместное конструкторское бюро, под заказ вооруженных сил Украины или Национальной гвардии
ТО ЕСТЬ РОССИЙСКАЯ РОЗВЕДКА ВСЕ ТАКИ ДОБРАЛАСЬ ДО САМОГО ЦЕНТРА державного предприятия
29.09.2022 01:01 С
и все подобные компании надо проверять . вот на Южмаше тетка документы фсб отдавала . А была бы практика проверки на полиграфе - не было бы в Украине такого количества кацпского дерьма
https://bmpd.livejournal.com/4273778.html
как сказал мне один знакомый в Словакии , что без Могилевича в Украине никто не чихнёт .
надеюсь , что после войны все схемы коррупционные рухнут
ХОТЯ в Словакии есть много серьезных фирм оформленных на словаков, а конечные бенефициары - россияне . И в других странах ЕС тоже такая схема . ПОТОМУ я и обратила внимание На то, что россияне в Украине многое успели подгрести под себя и особенно инфраструктурные и транспортные объекты
Я эту ферму видела лично
«Это было во времена Янека - так что делайте выводы сами»
могу даже уточнить - из АП искали выход на хозяев , а я в то время была Одессе и оказалась в курсе . Так что Ваши « ДП» не совсем ДП.
Вы в курсе... и не знали об Од АРЗ!?
Уважаемая! Давайте закончим наше общение! Вы уже заврались по полной... поэтому есть смысл прекратить дальнейшее падение в пропасть. А завод как бы предприятием МОУ..так и остался.
И в седующий раз не выдумывайте небылиц! Спокойной ночи!
2. много предприятий они потом останавливали и пускали под пресс - это факт
3. чтобы вывести предприятие из под МИН ОБОРОНЫ , надо искать с кем можно решить вопрос - это факт
4. я в то время была в Одессе и у меня спросили , знаю ли я кого-то из хозяев завода ( о существовавании завода я не знала)
5. ВЫ ХАМ - это факт
ТАК В КУРСЕ ЧЕГО ВЫ ОКАЗАЛИСЬ!?
а то что Тимошенко в Одессе прихватила огромный кусок земли Мин обороны на берегу моря?
Не грузите меня своим пафосным враньем
і всьо ?
і використовує цю інфу досить вибірково, враховуючи "розу вітрів" на нестабільній зе Банковій (ну от нема віри недалекому зедиктору ******** новин)