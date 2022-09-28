Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел. ФОТОрепортаж

Под вражеские удары попали Запорожье и населенные пункты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. На местах попадания полиция задокументировала последствия обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"В минувшие сутки оккупационные войска попали по мирному населению областного центра. Также огнем накрыло окрестности пгт Новониколаевка Запорожского района. В результате, разрушены несколько объектов инфраструктуры и заведение отдыха, в которое предварительно уже попадали вражеские снаряды.

Кроме того, горячо было в районных центрах области. В течение суток, включая сегодняшнее утро, российские военные били по жилым кварталам Гуляйполя", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также террористы РФ накрыли "залпами" пгт Степногорск Васильевского района. Граждане сообщили органам полиции о выбитых окнах, разбитых крышах, стенах в домах, поврежденной придомовой территории.

По всем фактам военных преступлений российской армии против мирного населения запорожского края, правоохранители собрали доказательную базу. Материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".









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