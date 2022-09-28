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Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Под вражеские удары попали Запорожье и населенные пункты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. На местах попадания полиция задокументировала последствия обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 01

"В минувшие сутки оккупационные войска попали по мирному населению областного центра. Также огнем накрыло окрестности пгт Новониколаевка Запорожского района. В результате, разрушены несколько объектов инфраструктуры и заведение отдыха, в которое предварительно уже попадали вражеские снаряды.

Кроме того, горячо было в районных центрах области. В течение суток, включая сегодняшнее утро, российские военные били по жилым кварталам Гуляйполя", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также террористы РФ накрыли "залпами" пгт Степногорск Васильевского района. Граждане сообщили органам полиции о выбитых окнах, разбитых крышах, стенах в домах, поврежденной придомовой территории.

По всем фактам военных преступлений российской армии против мирного населения запорожского края, правоохранители собрали доказательную базу. Материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".


Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 02
Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 03
Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 04

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Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 05
Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 06
Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 07
Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 08
Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел 09
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Суки ! Щоб ви повиздихали
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28.09.2022 14:09 Ответить
 
 