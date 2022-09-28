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Путин (29846) Санкт-Петербург (467)

"Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могиле родителей Путина в Санкт-Петербурге оставили послание. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Санкт-Петербурге на могиле родителей Путина активисты оставили "обращение", стилизованное под запись в школьном дневнике. В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя - дерется с соседями и угрожает взорвать школу.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Послание усопшим родителям диктатора Путина оставили на Сарафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – говорится в послании.

Читайте: Путин, вероятно, 30 сентября объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий, - ISW

Ваш сын безобразно себя ведет! - на могиле родителей Путина в Санкт-Петербурге оставили послание 01
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Топ комментарии
+42
І заберіть його до себе.
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28.09.2022 14:11
+38
а то мальчик попал в плохую компанию

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28.09.2022 14:13
+37
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28.09.2022 14:11
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І заберіть його до себе.
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28.09.2022 14:11 Ответить
а то мальчик попал в плохую компанию

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28.09.2022 14:13 Ответить
vovik adolfic pukin-sin! Gadjonisj ****** nedobitii.
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28.09.2022 14:56 Ответить
Краще відправте у виправний АД!
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28.09.2022 14:39 Ответить
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28.09.2022 14:11 Ответить
Русский бунт бесмысленный и беспощадный
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28.09.2022 14:11 Ответить
Стоять на колінах і бунтують ...
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28.09.2022 14:40 Ответить
покакати забули
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28.09.2022 14:14 Ответить
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28.09.2022 14:19 Ответить
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28.09.2022 14:28 Ответить
Получил ***** от трудовика,теперь домахивается до физрука.
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28.09.2022 14:31 Ответить
І взагалі ваш син- *****!
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28.09.2022 14:36 Ответить
Согласен - слишком много букв! Коротко и ясно: "Ваш окурок - XY*ЛO!"
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28.09.2022 14:55 Ответить
Зима скоро
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28.09.2022 14:36 Ответить
ваш сын поганое *****,маньяк и выродок!немедленно заберите его к себе!
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28.09.2022 14:38 Ответить
Родители? путина? Такое чудовище могли зачать и родить только самка гиены и шакал!
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28.09.2022 15:10 Ответить
Це його прийомні батьки. Вони не справились з вихованням чудовиська.
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28.09.2022 19:22 Ответить
Надо было написать "Заберите его с собой срочно!"
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28.09.2022 15:34 Ответить
А это сильно!
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28.09.2022 15:43 Ответить
У него мать была проститутка , и нагуляла это чудовище непонятно с каким алкашом
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28.09.2022 15:44 Ответить
Не знал что дохлая проститутка валяется в Питере, надо будет как нить поехать насрать на могилу шлюхи этой
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28.09.2022 15:52 Ответить
Нехай заберуть його до себе якомога скоріше.
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28.09.2022 17:12 Ответить
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28.09.2022 21:37 Ответить
 
 