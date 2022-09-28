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"Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могиле родителей Путина в Санкт-Петербурге оставили послание. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В Санкт-Петербурге на могиле родителей Путина активисты оставили "обращение", стилизованное под запись в школьном дневнике. В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя - дерется с соседями и угрожает взорвать школу.
Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Послание усопшим родителям диктатора Путина оставили на Сарафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – говорится в послании.
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