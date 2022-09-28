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Удар россиян по школе в Донецкой области: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска нанесли удар по школе в Николаевке Донецкой области. В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Удар россиян по школе в Донецкой области: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов 01

Сегодня утром Славянские спасатели прибыли по вызову о разрушении здания школы в Николаевке. По прибытию установлено, что в результате обстрела (предварительно ракетного удара) произошло частичное разрушение с 1-го по 3-й этажи 3-этажного здания СОШ № 1. В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов было изъято тело погибшей женщины 1959 г.р.", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели произвели разбор 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены.


Удар россиян по школе в Донецкой области: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов 02
Удар россиян по школе в Донецкой области: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов 03
Удар россиян по школе в Донецкой области: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов 04
Удар россиян по школе в Донецкой области: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов 05
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