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Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов в прифронтовых районах Донецкой области. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Кроме того, злоумышленники передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ 01

Один из вражеских приспешников задержан в Краматорске. По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, пытавшийся наладить строительный бизнес на временно оккупированной территории АР Крым. Из-за личных связей в коммерческих кругах он стал совладельцем строительства объекта промышленности на украинском полуострове. Однако впоследствии представители местной оккупационной администрации обнаружили "недостатки" в разрешительной документации бизнесмена.

Он обратился к своим знакомым за помощью, а те – "вывели" предпринимателя на кадрового сотрудника ГУ ГШ РФ (более известного как "ГРУ"), который предложил конфиденциальное сотрудничество в обмен на решение коммерческих вопросов. По указанию оккупанта, предатель должен собирать разведданные по обороне Краматорска. Полученную информацию передавал агрессору через анонимный телеграм-канал посредством текстовых сообщений и графических изображений оборонных укреплений города.

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Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ 02

Еще одного российского агента сотрудники СБУ задержали в Покровске. Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донецкой области и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто наблюдала за объектами ВСУ. Данные своих "наблюдений" переправляли оккупантам через несколько мессенджеров. Установлено, что в поле зрения захватчиков их приспешница попала из-за своей активности в соцсетях, где выкладывала свои прокремлевские посты.

Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ 03

Во время обысков у обоих задержанных правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами скрытой переписки с врагом. В настоящее время российские агенты сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии
+13
Да тут в тылу полно зеленых слуг кацапского народа.

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.

За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».

Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.

За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.

А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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28.09.2022 17:05
+12
Вони наводили смерть на людей тому було б доречно їх повішати на місці.
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28.09.2022 17:13
+11
маленькую сучку отдать бурятам, второго просто расстрелять
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28.09.2022 17:03
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Правила форума Совет форумчан
маленькую сучку отдать бурятам, второго просто расстрелять
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28.09.2022 17:03 Ответить
зачем стэлять?
нэ надо стрэлять, дорогой!
отдайтэ гордым кавказским овцеобам-ахматовцам! 😂
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28.09.2022 17:24 Ответить
вони нещодавно двох мобиків-динировців перед строєм згвалтували 😊
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28.09.2022 17:26 Ответить
Пособничество ТЕРРОРИЗМУ С ОТЯГЧАЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ УБИЙСТВО ЛЮДЕЙ Депутаты , ………,КАКОГО ЧЕРТА ЕЩЁ за 7 месяцев не исправили на - ПОЖИЗНЕННОЕ С ПОЛНОЙ КЛФИСКАЦИЕЙ ⁉️⁉️⁉️⁉️
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28.09.2022 18:02 Ответить
до хрена таких к сожалению. на тех территориях - особенно среди пенсов и совков недобитых
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28.09.2022 20:25 Ответить
надеялись еще пару лет сведения передавать.
А такой же хороший бизнес-план был ....
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28.09.2022 17:04 Ответить
Да тут в тылу полно зеленых слуг кацапского народа.

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.

За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».

Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.

За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.

А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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28.09.2022 17:05 Ответить
Ну, позиция зажопинцев понятна - у них жопы пылают от страха, а у зелени - пока нет. Бессташное монобольшинство.
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28.09.2022 17:12 Ответить
нужно правки внести какую пророссийскую ЗЕ партию запретить
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28.09.2022 20:22 Ответить
Там де Зеля влізає, все накривається мідним тазіком(
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28.09.2022 21:31 Ответить
це навіть не манкурти
ті просто не пам'ятають роду то не розуміють злочини, що роблять
ці-гірші
ці жили, пили та їли з цієї землі
і її ж зрадили
я ж правильно розумію, що це не була історія "я знав державну таємницю та розтрендів її ворогу"
це "я хотів грошей, тому шукав ворога землі, на якій я живу, щоб мені заплатили за відомості, як накапостити землі, на якій я живу"?
та я б за таке роздерла б як тая дурна мавпа газету.
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28.09.2022 17:09 Ответить
На какой бизнес рассчитывал этот идиот? Его бы жену схватили и пытали бы у него на глазах, выбивая деньги где они спрятаны. И его соглашениями и договоренностями бы просто подтерлись. Изменил Родине ни за что, за фуфло.

Кацапы здесь уже давно все поделили. Все эти так называемые мэры или как их там - это в любом случае смертники, набранные из неустроенных в жизни чертей, алкоголиков и бездельников в основном, которых поставили как ширму, а затем бы ликвидировали и поставили своих, тех самых, кто внес деньги в фонд хунты. Особенно учитывая по 5-6 детей от любовниц у многих и соответственно не меньшее число внуков у каждого.

Просто шок с тупости этих людей. ОРДЛО перед глазами с этих тотальным криминалом и сбором дани с бизнесменов, а этот всерьез рассчитывал на что-то. Еще раз: в 1941-ом году при отступлении Красной армии был дан приказ расстрелять ту группу заключенных, которая сотрудничала с администрацией. Воров не трогали. По понятным причинам все это было сделано. Предателей никто в мире не уважает, а презирают. В том числе и те, ради которых ты и предал Украину.
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28.09.2022 17:10 Ответить
Вони наводили смерть на людей тому було б доречно їх повішати на місці.
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28.09.2022 17:13 Ответить
Штирлиц, вы когда научитесь не просирать нашу агентуру в Украине?
Герр путлер,я стараюсь,но они сами палятсч в соцсетях...,а радистка Кэт выложила свои фото в откровенных позах...
Что голая была? капюшон был на башке, остальное не помню... темно было,Герр путлер...🤣
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28.09.2022 17:19 Ответить
Обоих в петлю неглядя!СБУ РЕСПЕКТ!
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28.09.2022 17:44 Ответить
Бл... ! Коли цю мерзоту почнуть стріляти "при спробі втекти"?
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28.09.2022 17:53 Ответить
до хрена таких к сожалению. на тех территориях
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28.09.2022 20:23 Ответить
Тільки двох? Та там можливо тільки двоє мають проукраїнську позицію, решта такі, к затримали. Там десятиріччями партія регіонів, яка недавно носила назву ОПЗЖ годували їх російською пропагандою. А зараз колишні ОПЗЖ разом зі "слугами" годують цією пропагандою вже всю Україну черех канал "єдиних новин". На цих телеканалах працюють ті, що працювали на "інтері", "112", "1+1" та інших.
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28.09.2022 18:16 Ответить
Таких повно вже по всій території України.
Нещодавно почув таку історію, - сиділа собі жіночка в парку в моєму центральноукраїнському містечку. Поряд, на сусідню лавочку присіли дві кобили і давай між собою на чістєйшем кацапском нарєчії разгаварівать. Мовляв, "хароший гарадок, тіхій, спакойний, і квартіри дєшовиє, можна покупать". А інша продовжила, - "ага, - вот кагда прідут сюда наши, можна будєт здєсь астацца жить..."

Ця гниль кацапська по всьому світу розповзається.
На мою думку, потрібно негайно внести зміни у законодавство, і позбавляти таке лайно українського громадянства. А то воно, навіть коли відсидить якийсь час, вийде, і буде знову гадити нашій країні, вибирати таких самих кацапо-зомбаків.

Країни Балтії дуже вірно зробили, коли надавали громадянство тільки лояльним членам російськомовного населення. Цим уникли багатьох проблем.
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28.09.2022 19:28 Ответить
це можливо тільки при іншому президентові, бо цей сам стійкий малорос, який побачив напраямок вітру і переодягнувся в українську вишиванку і заговорив українською, хоча пролодовжує знищувати мову і патріотів, все більше і більше ЗМІ і телеканали транслюють фільми і передічі російською на 9 році війни.
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28.09.2022 19:57 Ответить
Зомбоящиком вже дуже давно не користуюся. Телевізор залишився лише у якості додаткового монітора для перегляду відео з інтернету.
Віддаю перевагу інтернету і Ютубу, - там можна самому обирати необхідну інформацію.

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28.09.2022 20:28 Ответить
Сцикля...ше хліб мій жере
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28.09.2022 18:29 Ответить
а потім на буцигарню і там даватимуть їсти, от з якої речі воно жертиме саме і мій хліб в тому числі? всі нормальні люди знають звідки він береться....
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28.09.2022 18:32 Ответить
Ці гниди ще живі? Годуйте їх гарно, щоб не поскаржились як рашинськи недобитки в українському полоні.
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28.09.2022 18:56 Ответить
так і я ж про це
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28.09.2022 20:23 Ответить
Набридло повторювати - якби в березні-квітні розстріляли ,на площах,перших десять отаких,вже забулиб про їх існування.
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28.09.2022 20:30 Ответить
 
 