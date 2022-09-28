Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов в прифронтовых районах Донецкой области. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Кроме того, злоумышленники передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Один из вражеских приспешников задержан в Краматорске. По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, пытавшийся наладить строительный бизнес на временно оккупированной территории АР Крым. Из-за личных связей в коммерческих кругах он стал совладельцем строительства объекта промышленности на украинском полуострове. Однако впоследствии представители местной оккупационной администрации обнаружили "недостатки" в разрешительной документации бизнесмена.
Он обратился к своим знакомым за помощью, а те – "вывели" предпринимателя на кадрового сотрудника ГУ ГШ РФ (более известного как "ГРУ"), который предложил конфиденциальное сотрудничество в обмен на решение коммерческих вопросов. По указанию оккупанта, предатель должен собирать разведданные по обороне Краматорска. Полученную информацию передавал агрессору через анонимный телеграм-канал посредством текстовых сообщений и графических изображений оборонных укреплений города.
Еще одного российского агента сотрудники СБУ задержали в Покровске. Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донецкой области и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто наблюдала за объектами ВСУ. Данные своих "наблюдений" переправляли оккупантам через несколько мессенджеров. Установлено, что в поле зрения захватчиков их приспешница попала из-за своей активности в соцсетях, где выкладывала свои прокремлевские посты.
Во время обысков у обоих задержанных правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами скрытой переписки с врагом. В настоящее время российские агенты сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
нэ надо стрэлять, дорогой!
отдайтэ гордым кавказским овцеобам-ахматовцам! 😂
А такой же хороший бизнес-план был ....
Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II
Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.
За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».
Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.
За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.
А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».
Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
ті просто не пам'ятають роду то не розуміють злочини, що роблять
ці-гірші
ці жили, пили та їли з цієї землі
і її ж зрадили
я ж правильно розумію, що це не була історія "я знав державну таємницю та розтрендів її ворогу"
це "я хотів грошей, тому шукав ворога землі, на якій я живу, щоб мені заплатили за відомості, як накапостити землі, на якій я живу"?
та я б за таке роздерла б як тая дурна мавпа газету.
Кацапы здесь уже давно все поделили. Все эти так называемые мэры или как их там - это в любом случае смертники, набранные из неустроенных в жизни чертей, алкоголиков и бездельников в основном, которых поставили как ширму, а затем бы ликвидировали и поставили своих, тех самых, кто внес деньги в фонд хунты. Особенно учитывая по 5-6 детей от любовниц у многих и соответственно не меньшее число внуков у каждого.
Просто шок с тупости этих людей. ОРДЛО перед глазами с этих тотальным криминалом и сбором дани с бизнесменов, а этот всерьез рассчитывал на что-то. Еще раз: в 1941-ом году при отступлении Красной армии был дан приказ расстрелять ту группу заключенных, которая сотрудничала с администрацией. Воров не трогали. По понятным причинам все это было сделано. Предателей никто в мире не уважает, а презирают. В том числе и те, ради которых ты и предал Украину.
Герр путлер,я стараюсь,но они сами палятсч в соцсетях...,а радистка Кэт выложила свои фото в откровенных позах...
Что голая была? капюшон был на башке, остальное не помню... темно было,Герр путлер...🤣
Нещодавно почув таку історію, - сиділа собі жіночка в парку в моєму центральноукраїнському містечку. Поряд, на сусідню лавочку присіли дві кобили і давай між собою на чістєйшем кацапском нарєчії разгаварівать. Мовляв, "хароший гарадок, тіхій, спакойний, і квартіри дєшовиє, можна покупать". А інша продовжила, - "ага, - вот кагда прідут сюда наши, можна будєт здєсь астацца жить..."
Ця гниль кацапська по всьому світу розповзається.
На мою думку, потрібно негайно внести зміни у законодавство, і позбавляти таке лайно українського громадянства. А то воно, навіть коли відсидить якийсь час, вийде, і буде знову гадити нашій країні, вибирати таких самих кацапо-зомбаків.
Країни Балтії дуже вірно зробили, коли надавали громадянство тільки лояльним членам російськомовного населення. Цим уникли багатьох проблем.
Віддаю перевагу інтернету і Ютубу, - там можна самому обирати необхідну інформацію.