РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5509 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 190 4
война (46566) Николаев (2008) обстрел (20085) Сенкевич (181)

Войска РФ ночью атаковали Николаев, повреждены гражданские объекты, - Сенкевич. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики ночью 29 сентября били по Николаеву, в результате чего пострадали гражданские объекты.

Об этом в телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты обследуют место обстрела. Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Сейчас отмечу только, что пострадали гражданские объекты", - написал Сенкевич.

Он также выложил фото обломков ракеты, которой сегодня ночью атаковали Николаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - россиянам: "Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю". ВИДЕО

Войска РФ ночью атаковали Николаев, повреждены гражданские объекты, - Сенкевич 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідні миколаївці, кожної ночі, а то в вранці чи вдень на їх голови падають ракети і головне, що на сьогоднішній день немає рішення цієї проблеми. Залишився один захист - це Бог, якому люди моляться і просять захисту.
показать весь комментарий
29.09.2022 08:06 Ответить
Рішення є відповідати ударами по запаребріку, але нічим.
показать весь комментарий
29.09.2022 08:11 Ответить
так, напишу знову про бездію влади, про що не раз тут писав. Миколаївці раділи, шо "зробили всіх разом", там за "слуг"проголосувало більше 90%. Раділи за нові дороги і не звертали увагу, що "слуги" знищували армію, не робили ракет, систем ППО, закупали російський бітум, вугілля, відводили свої війська і переслідували реальнну опозицію. Понаставляли на керівні посади делатантів і малоросів, то чим можна захищатися чи бити по кацапах?
показать весь комментарий
29.09.2022 08:25 Ответить
Ця біда не тільки в Миколаєві і тепер маємо що маємо.
показать весь комментарий
29.09.2022 08:31 Ответить
 
 