Рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Повреждена промышленная инфраструктура и частные дома, - ОВА. ФОТО

Ночью рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойной выдалась ночь и на Никопольщине. Россияне обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской громаде изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.