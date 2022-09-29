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Рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Повреждена промышленная инфраструктура и частные дома, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойной выдалась ночь и на Никопольщине. Россияне обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской громаде изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.

Рашисты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину. Повреждена промышленная инфраструктура и частные дома, - ОВА 01
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