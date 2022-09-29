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Россияне продолжают вести обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Святогорской громады. Есть убитые и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Донецком направлении враг ночью массированно стрелял по Марьинской, Очеретинской и Авдеевской громадам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне продолжают вести обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Святогорской громады. Есть убитые и раненые, - Кириленко 01

"В Марьинской громаде под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Максимилиановка и Александрополь. В Максимильяновке повреждены 3 частных дома, в Александрополе – 1 человек ранен, 2 дома повреждены. В Очеретинской громаде ранен 1 человек в Нетайлово. В Авдеевке были одиночные прилеты, а утром – массированный артобстрел центра. Последствия устанавливаем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Горловском направлении было громко в Одрадовке и станции Майорск Светлодарской громады, а также в окрестностях Соледара, Яковлевки и Раздолевки в Соледарской громаде. Без жертв.

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На Лиманском направлении россияне обстреляли Богородичное под Святогорском – убили одного человека.


Россияне продолжают вести обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Святогорской громады. Есть убитые и раненые, - Кириленко 02
Россияне продолжают вести обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Святогорской громады. Есть убитые и раненые, - Кириленко 03
Россияне продолжают вести обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Святогорской громады. Есть убитые и раненые, - Кириленко 04
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29.09.2022 10:31 Ответить
 
 