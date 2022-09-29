Последствия ракетных ударов по Днепру: есть погибшие и раненые, разрушены дома, изуродован рынок. ФОТОрепортаж

В результате российских ракетных ударов по жилым кварталам Днепра есть погибшие и раненые. Среди них – маленькие дети. Полиция собирает доказательства военных преступлений в армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полностью разрушены несколько частных домов, изуродован рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач. Повреждены частные дома и несколько многоэтажек города.

"Ракетную атаку по городу Днепр россияне нанесли в ночь на 29 сентября. В течение всей ночи и сейчас на местах попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалисты, сотрудники ГСЧС и управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Полицейские изымают обломки боеприпасов, фиксируют преступления", - говорится в сообщении.

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Совершаемые военными РФ преступления документируются в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.