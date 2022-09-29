Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут. ФОТОрепортаж

Под удар армии РФ попали 14 населённых пунктов. Есть убитые и раненые мирные жители, в том числе дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Враг атаковал города Торецк, Авдеевка, Бахмут, Зализное, пгт Северное, Очеретино, села Комар, Бердичи, Карловка, Максимильяновка, Соловьево, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Александрополь. Оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового. Больше всего ударов – четыре – выдержал Бахмут. Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта - 18 жилых домов, коксохимический завод, автотранспорт, гаражи", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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