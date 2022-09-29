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Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Под удар армии РФ попали 14 населённых пунктов. Есть убитые и раненые мирные жители, в том числе дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 01

"Враг атаковал города Торецк, Авдеевка, Бахмут, Зализное, пгт Северное, Очеретино, села Комар, Бердичи, Карловка, Максимильяновка, Соловьево, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Александрополь. Оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового. Больше всего ударов – четыре – выдержал Бахмут. Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта - 18 жилых домов, коксохимический завод, автотранспорт, гаражи", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 02
Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 03
Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 04
Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 05

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Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 06
Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 07
Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 08
Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут 09
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Уничтожение Дамбасса главная задача путлера
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29.09.2022 11:26 Ответить
 
 