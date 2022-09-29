3 246 3
Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 29 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по городу Краматорск Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
"4 ракетных удара получил Краматорск. Уже известно о 10 раненых. Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома", - говорится в сообщении.
На местах работают все соответствующие службы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий29.09.2022 11:33 Ответить Мне нравится 2
Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий29.09.2022 11:37 Ответить Мне нравится 2
Senator 0eaca536
показать весь комментарий29.09.2022 11:55 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...