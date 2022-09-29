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Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 29 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по городу Краматорск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 01

"4 ракетных удара получил Краматорск. Уже известно о 10 раненых. Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты ударили по населенным пунктам Донецкой области из артиллерии и РСЗО. Больше всего ударов потерпел Бахмут. ФОТОрепортаж

На местах работают все соответствующие службы.


Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 02
Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 03
Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 04
Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 05
Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 06
Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 07
Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых 08
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Терористи. Кровожадні терористи.Горіти вам в пеклі!
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29.09.2022 11:33 Ответить
Нічо нічо, ****** орки, розплата вже близько.
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29.09.2022 11:37 Ответить
Краматорские бандеровцы хотели убить путлера ещё 8 лет назад...удрал ссученок на СТЕРХолете в бункер...
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29.09.2022 11:55 Ответить
 
 