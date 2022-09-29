Рашисты ударили по Краматорску 4 ракетами. Известно о 10 раненых. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по городу Краматорск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

"4 ракетных удара получил Краматорск. Уже известно о 10 раненых. Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома", - говорится в сообщении.

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На местах работают все соответствующие службы.















