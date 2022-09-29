В Москве установили сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированных украинских областей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Власти РФ установили на Красной площади в Москве сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированных территорий Украины. Митинг запланирован на 30 сентября.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Сцена для акции в поддержку аннексии оккупированных регионов Украины установлена на Красной площади. Среди лозунгов, под которыми собираются проводить митинг – "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия" и "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Вместе навсегда".
По данным российских СМИ, митинг запланирован на 30 сентября. Официально об этом пока не сообщалось. Ранее мэрия Москвы предупредила, что в этот день в районе Красной площади будет перекрыто движение транспорта.
По информации СМИ, на акции может выступить Владимир Путин, и в тот же день он может встретиться с главами администраций захваченных Россией регионов Украины.
Пожалуйста, подождите...
З одного боку, всі найменші ознаки протесту душать на корені.
А з іншого боку - московські вулиці та площі...
"Площадь Восстания", "Улица Баррикад", "Площадь 1905 года", "Площадь Революции", "Улица Ленских Событий"...
Натяк на натяку.
Це мітинг як театральна постанова для того щоб надихати своїх громадян до так агресивних дій .
Це наша земля тому йдіть воювати -це для мобілізації зроблено мітинг
Чорти веселяться , а нам своє робить - бити москальню на своїй землі
до останнього кацапа , який припхається до нас 😡
чим більше кацапів будуть утилізовані тим краще для світової цивілізації
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом.(С)