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В Москве установили сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированных украинских областей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Власти РФ установили на Красной площади в Москве сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированных территорий Украины. Митинг запланирован на 30 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Сцена для акции в поддержку аннексии оккупированных регионов Украины установлена на Красной площади. Среди лозунгов, под которыми собираются проводить митинг – "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия" и "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Вместе навсегда".

По данным российских СМИ, митинг запланирован на 30 сентября. Официально об этом пока не сообщалось. Ранее мэрия Москвы предупредила, что в этот день в районе Красной площади будет перекрыто движение транспорта.

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По информации СМИ, на акции может выступить Владимир Путин, и в тот же день он может встретиться с главами администраций захваченных Россией регионов Украины.

В Москве установили сцену для митинга в поддержку аннексии оккупированных украинских областей 01
В Москве установили сцену для митинга в поддержку аннексии оккупированных украинских областей 02
В Москве установили сцену для митинга в поддержку аннексии оккупированных украинских областей 03
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Топ комментарии
+16
Це наслiдки великого крадiвництва, за рахунок бюджету Армii.
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29.09.2022 11:36
+16
Интересно - это стадо когда-нибудь проснётся??
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29.09.2022 11:49
+14
Ага, грайтеся, грайтеся з такими штучками....вас нічому ніхто ніколи не навчить, бо ви ніхто, бо вас там нет, і взагалі ....
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29.09.2022 11:35
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Ага, грайтеся, грайтеся з такими штучками....вас нічому ніхто ніколи не навчить, бо ви ніхто, бо вас там нет, і взагалі ....
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29.09.2022 11:35 Ответить
Це наслiдки великого крадiвництва, за рахунок бюджету Армii.
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29.09.2022 11:36 Ответить
І шо це змінює? придурошні
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29.09.2022 11:36 Ответить
А навіщо кацапам цей мітинг проводити?
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29.09.2022 11:36 Ответить
Щоб потім був матеріал для барикад против "буржуев недорезаних"
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29.09.2022 11:38 Ответить
Ага, вже писали про цю, так би мовити, подвійність.
З одного боку, всі найменші ознаки протесту душать на корені.
А з іншого боку - московські вулиці та площі...
"Площадь Восстания", "Улица Баррикад", "Площадь 1905 года", "Площадь Революции", "Улица Ленских Событий"...
Натяк на натяку.
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29.09.2022 11:44 Ответить
Як то нащо? Мордор без таких міроприємств не мордор і рашапіди не орки. А так все як має бути у кончаних людиноненавстних диктаторських режимах.
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29.09.2022 12:46 Ответить
Буте прикол якщо замість мітингу у підтримку пуйло отримає протилежний результат
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29.09.2022 11:41 Ответить
так а я про що
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29.09.2022 11:44 Ответить
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29.09.2022 11:44 Ответить
Ось цікаво а що дадуть ті референдуми і той мітинг? Абсолютно нічого бо вибивати орків будуть навіть при ядерному ударі . Тож нехай малюють що хочуть .
Це мітинг як театральна постанова для того щоб надихати своїх громадян до так агресивних дій .
Це наша земля тому йдіть воювати -це для мобілізації зроблено мітинг
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29.09.2022 11:44 Ответить
хйлу нужны сообщники.. бо оно само, в одиночку, сцыт за всё сотворённое отвечать
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29.09.2022 11:45 Ответить
Каарочи, шо-та мае статися в нашу пользу, в течении недели. Аргументы: 1). Запад призвал своих граждан срочно покинуть симбирские епеня. Кольцо над вражьим гарматным мясом почти сомкнуто, а значит снабжение орков остается тока через Крым... а это в свою очередь означает, шо крымскому мосту не сегодня - завтра будет трында. Кацапы, трепещите, заре вы побегите быстрее своего поросячьего вэрэску, если успеете.
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29.09.2022 11:45 Ответить
Ще б одно второпати мені, всі ті потоки підірвали, тобто самі собі в ноги стріляють і в українських степах так само, то чому вам падлам ніхто не підкаже, роздайте всім ядюки, тай самоліквідуйтесь вже, це не складно, а головне гуртом веселіше
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29.09.2022 11:46 Ответить
Тю, та за цистерну денатурата, они еще и контрольный себе в голову сделают.
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29.09.2022 11:49 Ответить
Згоден....користуючись нагодою, а денатурат тільки в кацапів лишився, чи вони його й надалі виробляють, ну...як правонаступники необьятной
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29.09.2022 11:52 Ответить
Окупанти такими мітингами самі себе підтримують в своіх злочинах проти людяності !

Чорти веселяться , а нам своє робить - бити москальню на своїй землі
до останнього кацапа , який припхається до нас 😡
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29.09.2022 11:48 Ответить
Интересно - это стадо когда-нибудь проснётся??
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29.09.2022 11:49 Ответить
Проснётся. На эшафоте.
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29.09.2022 11:50 Ответить
Поки ще має відерце помиїв то буде тихеньке.
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29.09.2022 14:16 Ответить
Чокнутые ублюдки.
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29.09.2022 11:49 Ответить
Зараз бидло згонять ,прапори видадуть помахать ,потім зразу звідси в військомати.
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29.09.2022 11:50 Ответить
Хочуть одобрямс -- сериозно іх прибило.
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29.09.2022 11:52 Ответить
https://photos.app.goo.gl/fDXymiTDrE8TFdT36
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29.09.2022 11:57 Ответить
Всі вже звикли, що російське "нафсегда" це десь місяць-півтора-два...
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29.09.2022 11:58 Ответить
З Запоріжжям щось вони "поспішили" Та й Херсоном питання "у підвішеному стані"! Щоб не вийшло у "кремлівських" як у Геббельса в 1944-му - закликав нівців триматься як непохитна Фінляндія а фінни через кілька днів оголосили перемир"я а потім припинили війну Почав закликать ставлячи за приклад Угорщину - і тут "прольот": Будапешт взятий і Угорщина капітулювала!
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29.09.2022 11:58 Ответить
сцена для висилиці для *****
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29.09.2022 12:11 Ответить
Рашиська чума це гірше гітлеровського нацизму в тих хоч якась логіка була "розширення життєвого простору" а в цих варварів найбільша за територією так звана терористична держава ,де 80% території дуже рідко заселена,це переважно сировиний придаток ,з дуже тупим ,безправним зомбованим населенням.
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29.09.2022 12:16 Ответить
Рассеянные работают,а у наших язык в жопу.Мы росичи,руськие от р.Рось https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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29.09.2022 12:28 Ответить
кацап добре розуміє тільки силу
чим більше кацапів будуть утилізовані тим краще для світової цивілізації
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29.09.2022 12:38 Ответить
Чувак идёт до конца... Видимо все адекватные россияне это те кто уехал или сбежал от могилизации. Остальные мозги пропиты или промыты. В том числе и у любого руководство,элиты.
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29.09.2022 12:47 Ответить
Так у вас же ЛНР и ДНР - независимые республики, у которых и в мыслях нет объединяться. Может союз луганды и донбабве для начала устройте, а мы посмотрим на это
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29.09.2022 12:51 Ответить
Осталось народу собрать побольше на митинг и взорвать заранее заложенный фугас, свалив это на Украину.
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29.09.2022 12:56 Ответить
Відправку бидла на війну будуть проводити під воплі Ху@ла типу: "Я жє вам абєщал, что ми падєбіли!"
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29.09.2022 13:18 Ответить
ну и к чему там Запорожье? ладно, кацапы всё схавают..
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29.09.2022 14:02 Ответить
Після "Лаосскай народнай ріспубліки" і "Запарожнєй області" на генасанблєї оон - так, усе схавають
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29.09.2022 15:46 Ответить
пришедшим на митинг - повесточки в зимний окоп
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29.09.2022 15:02 Ответить
Харківську область теж "нафсігдатіли", пам'ятаєте, расєянчєгі?
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29.09.2022 15:43 Ответить
Це написи де кацапів будуть вішати (то перше), та ******* (то вторе).
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29.09.2022 15:49 Ответить
В нас вже віджали території, а тут далі пальцем тсс кажуть Може вистачить у вуха сцяти?
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29.09.2022 17:23 Ответить
Петро Порошенко:
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
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29.09.2022 17:36 Ответить
МИ ЦЕ ВЖЕ ПРОХОДИЛИ

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30.09.2022 16:23 Ответить

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30.09.2022 16:24 Ответить
Мордору после того как варварски напали на Украину сохранить бы свои уже имеющиеся колонии, которые уже на низком старте.

концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом.(С)
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31.12.2022 14:22 Ответить
 
 