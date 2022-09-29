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Еще 3 судна с 60,4 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Азии вышли сегодня из портов Большой Одессы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

29 сентября из портов Черноморск и Южный вышли 3 судна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на их борту 60,4 тысячи тонн агропродукции для стран Африки и Азии.

Среди них PATRONUS, перевозящий 27,5 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.

Почти через два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов с 5,46 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

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Еще 3 судна с 60,4 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Азии вышли сегодня из портов Большой Одессы 01

Еще 3 судна с 60,4 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Азии вышли сегодня из портов Большой Одессы 02
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Сколько агропродукции Украина уже поставила в Иран ? А пришлом году на 500 млн. долларов !
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29.09.2022 11:42 Ответить
А ******? А сирия? А прочие шірли-мірли?
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29.09.2022 13:10 Ответить
Мабуть кацапія незабаром вчинить якусь подлянку.
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29.09.2022 11:46 Ответить
Бесплатно конечно.
А сколько ворованной пшеницы с Украины продал Ху.ло,благодаря этому договорняку,можно нам сообщить?
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29.09.2022 11:49 Ответить
Роман Абрамович давно все ЗеКодломойским отстегнул откат...куда на самом деле товар доставят...то уже не забота Игорь Валерьевича...ничего личного ..только бизнесок...
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29.09.2022 11:59 Ответить
От ***** нам ці вброси про агропродукцію для Африки, коли в країні триває така страшна війна? Увагу відвести?
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29.09.2022 14:47 Ответить
 
 