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В Запорожской области разоблачена еще одна коррупционная схема пересечения линии разграничения. Среди участников - милиция, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры разоблачены четыре участника коррупционной схемы пересечения линии столкновения в Запорожской области, среди них руководитель структурного подразделения территориального отдела полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В Запорожской области разоблачена еще одна коррупционная схема пересечения линии разграничения. Среди участников - милиция, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, полицейский и представитель органа власти, личность которого устанавливается, разработали незаконную схему обогащения. К этой деятельности они привлекли еще троих гражданских лиц. Вопрос быстрого и положительного включения транспортного средства в состав колонны для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины и формальный досмотр груза стоил от 500 до 2000 долларов США. Оговоренная сумма средств получалась гражданскими лицами и в дальнейшем передавалась правоохранителю и представителю органа государственной власти". - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в настоящее время задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на общую сумму около 160 тыс. грн. Во время проведения обысков по месту жительства и в автомобилях этих лиц изъято около 23 тыс. долларов США и 370 тыс. грн, компьютерная техника, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

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В Запорожской области разоблачена еще одна коррупционная схема пересечения линии разграничения. Среди участников - милиция, - Офис Генпрокурора 02
В Запорожской области разоблачена еще одна коррупционная схема пересечения линии разграничения. Среди участников - милиция, - Офис Генпрокурора 03
В Запорожской области разоблачена еще одна коррупционная схема пересечения линии разграничения. Среди участников - милиция, - Офис Генпрокурора 04

Правоохранителю сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а его посредникам – в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, в Запорожской области уже разоблачали участников коррупционной схемы пересечения линии столкновения. Беспрепятственное пересечение линии разграничения обошлось для одного человека от 500 до 1500 долларов США и от 700 долларов США за единицу автотранспорта.
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Топ комментарии
+9
тут потрібно розуміти головне що в односторонньому порядку це робити неможливо і насправді це спільний бізнес з оккупантами. Тож вони колеги-дружбани. І для успішного розвитку бізнесу звісно чинять різні перешкоди з обох боків
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29.09.2022 12:21
+7
хтось чекав іншогоб від " реформованої" злочинцем аваковим - авакяном, мусарні?
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29.09.2022 12:03
+6
В условиях военного положения,причастных к притивоправным действиям,РАССТРЕЛЯТЬ! А Ментов 2 раза!
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29.09.2022 12:21
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Кому віина а кому ----
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29.09.2022 11:55 Ответить
Цікаво те, що органи не мають змоги (хоча за грощі, тільки суми побільше, все вирішується) вирішити це питання. Може слід було найняти тих хлопців, хай допомогають? Чи то ваші конкуренти?
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29.09.2022 11:55 Ответить
хтось чекав іншогоб від " реформованої" злочинцем аваковим - авакяном, мусарні?
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29.09.2022 12:03 Ответить
що менти, що поліції один хрен, продажна падаль.
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29.09.2022 13:47 Ответить
слуги створять комісію та Єрмак возьме під особистий контроль.)))
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29.09.2022 12:09 Ответить
Для чого взагалі пропускати на тимчасово окуповану територію?
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29.09.2022 12:10 Ответить
Провідати тітку триюрідної бабусі, наприклад)
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29.09.2022 12:16 Ответить
Для выезда в Европу гражданам Украины, через россию-прибалтику-и дальше Европа
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29.09.2022 12:50 Ответить
Така розумна, аж страшно
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29.09.2022 15:13 Ответить
З неї потім в Крим,а потім куди завгодно. Так у нас тікають чоловіки.
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29.09.2022 15:24 Ответить
а то я знав
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29.09.2022 15:33 Ответить
окупують твоє місто - тоді зрозумієш.
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29.09.2022 17:01 Ответить
тут потрібно розуміти головне що в односторонньому порядку це робити неможливо і насправді це спільний бізнес з оккупантами. Тож вони колеги-дружбани. І для успішного розвитку бізнесу звісно чинять різні перешкоди з обох боків
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29.09.2022 12:21 Ответить
В условиях военного положения,причастных к притивоправным действиям,РАССТРЕЛЯТЬ! А Ментов 2 раза!
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29.09.2022 12:21 Ответить
Тоді по аналогії потрібно буде розстрілювати дружбанів преZeдента, які торгують іноземною гуманітаркою.
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29.09.2022 13:34 Ответить
То святоє
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29.09.2022 13:46 Ответить
"Линия размеживания?"Никому не режет ухо?Не напоминает Корею?
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29.09.2022 13:06 Ответить
Редакція цензор.нет!
Так давайте вже займатись відповідальною журналістикою!
"Лінія розмежування" чи "лінія зіткнення"?

Якщо це "лінія розмежування", то розкажіть суспільству, хто і коли вже встиг розмежувати Запорізьку область України?

Якщо це "лінія зіткнення", то я взагалі не розумію, як у країні, що воює, може бути офіційно організований державою перетин де-факто лінії фронту?
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29.09.2022 13:33 Ответить
Мій недавній пост про не усе добре в Запоріжжі як ніколи актуальний.
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29.09.2022 13:37 Ответить
Та ви шо, та як так, та неможе такого бути, Ай-я-яй, ню-ню-ню, а по попі. Все вони більше небудуть.
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29.09.2022 13:44 Ответить
Какая - нахрен - линия разграничения ?! Что - заключено перемирие? Эти суки через линию фронта работали. Значит обабливались обе стороны.
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29.09.2022 14:02 Ответить
 
 