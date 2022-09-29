РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
12 485 26
война (46661) задержание (6587) Киевская область (3537) СБУ (18666) коллаборационизм (681)

Задержан предатель, которого россияне назначили управлять оккупированным селом Дымер на Киевщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника, которого во время временной оккупации Киевской области оккупанты назначили так называемым "заместителем председателя Дымерского поселкового совета".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Он обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования врага. Кроме того, предатель принимал участие в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Рашисты "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адресах проживания участников АТО.

Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником из РФ с позывным "отец Кирилл", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, добровольно согласившийся сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий".

Также смотрите: Рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Повреждена промышленная инфраструктура и частные дома, - ОВА. ФОТО

Задержан предатель, которого россияне назначили управлять оккупированным селом Дымер на Киевщине, - СБУ 01

После освобождения Дымера злоумышленник скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Соломенский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
кумарять такі новин без прізвища та заблюреною мордою
показать весь комментарий
29.09.2022 12:18
+9
Вiддайте його селянам,вони зроблять справедливий суд над цiею гнидою.
показать весь комментарий
29.09.2022 12:23
+9
або із колишніх "ригів", але що риг, що слуга, одне і теж, тільки ті голубі, а ці зелені.
показать весь комментарий
29.09.2022 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...на нашего Буншу похож
показать весь комментарий
29.09.2022 12:17 Ответить
кумарять такі новин без прізвища та заблюреною мордою
показать весь комментарий
29.09.2022 12:18 Ответить
Закони, євроцінності, цивілізація, а там і до толерантності недалеко...але різниця, що таким ось мона, а нам ні, все так просто, типу
показать весь комментарий
29.09.2022 12:22 Ответить
Сподіваюсь, що жителі Димера в курсі, хто це і де його хата...
показать весь комментарий
29.09.2022 13:19 Ответить
а хто це
показать весь комментарий
29.09.2022 12:20 Ответить
мумія
показать весь комментарий
29.09.2022 12:23 Ответить
Вiддайте його селянам,вони зроблять справедливий суд над цiею гнидою.
показать весь комментарий
29.09.2022 12:23 Ответить
Ви що? Військовим мона, ті відправлять, як полоненого, чи ще щось, а селяни - селяни відріжуть яйця, вибачте, ще й в прямому ефірі, я їх знаю в де-яких центральних областях
показать весь комментарий
29.09.2022 12:26 Ответить
Нащадок дідофф шо ваівалі.
показать весь комментарий
29.09.2022 12:29 Ответить
"дед" воював проти комунізму, а димерський виродок прооти свого народу, різницю розумієш?
показать весь комментарий
29.09.2022 12:50 Ответить
Комунізм це щось міфічне, чи теж був свій народ проти кого він воював?
показать весь комментарий
29.09.2022 13:01 Ответить
Комунізм прийшов в Україну з кацапії. Отже воювали проти комуністів - кацапів
показать весь комментарий
30.09.2022 05:26 Ответить
Хай його собаки роздеруть, з'їдять та вісруть десь в калюжі...
показать весь комментарий
29.09.2022 12:30 Ответить
Очередный слуга народа?
показать весь комментарий
29.09.2022 12:30 Ответить
або із колишніх "ригів", але що риг, що слуга, одне і теж, тільки ті голубі, а ці зелені.
показать весь комментарий
29.09.2022 12:36 Ответить
Ні, зелені це молоді риги, ось і весь хєр до копійки.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:52 Ответить
Судячи з одягу - не бідував ні як підприємець, ні як біглий колаборант. Отже має доступ до грошей. Потрібна конфіскація.
показать весь комментарий
29.09.2022 12:49 Ответить
цікаве затримання. рученята в кишенях, шузи зі шнурками...
показать весь комментарий
29.09.2022 12:55 Ответить
Задається що це комедія !
показать весь комментарий
29.09.2022 13:42 Ответить
підор
показать весь комментарий
29.09.2022 12:58 Ответить
Чекайте, в нього що, шкарпетки білі? Ну-ну
показать весь комментарий
29.09.2022 13:08 Ответить
Зря наш министр юстиции распродавал тюрьмы.Ведь столько предательской сволоты объявилось,и это еще не предел
показать весь комментарий
29.09.2022 14:02 Ответить
Навіщо такі фото?!! Щоб подивитись на його кашкет?,
показать весь комментарий
29.09.2022 14:08 Ответить
пора бы и Путлера везде замазывать на фотках
показать весь комментарий
29.09.2022 16:07 Ответить
А коли затримають того генерала, котрого кремль мав призначити керувати Україною ???
показать весь комментарий
29.09.2022 14:13 Ответить
Так, дякуючи нашим воїнам ЗСУ Димер звільнили від орків та їх слуг, але інші слуги Димера - так звані «слуги народу» (місцеві депутати) на чолі з головою Підкурганним ВВ займаються знищенням Димерської музичної школи з цілю рейдерського захоплення будівлі цієї школи. Це будівля в центрі Димера, її облюбувала місцева влада і тепер активно зайнялася так званою реформою щодо ліквідації Музичної школи, якій вже понад 60 років і славиться своїми педагогічними досягненнями. Поки одні захищають нашу державу від ворогів, то інші руйнують те, що не зруйнували рашисти.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:50 Ответить
 
 