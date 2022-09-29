Задержан предатель, которого россияне назначили управлять оккупированным селом Дымер на Киевщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника, которого во время временной оккупации Киевской области оккупанты назначили так называемым "заместителем председателя Дымерского поселкового совета".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Он обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования врага. Кроме того, предатель принимал участие в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Рашисты "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адресах проживания участников АТО.

Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником из РФ с позывным "отец Кирилл", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, добровольно согласившийся сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий".

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После освобождения Дымера злоумышленник скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.