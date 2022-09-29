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Оккупанты обстреляли Орехов и Гуляйполе, есть многочисленные разрушения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью враг атаковал город Орехов Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, многочисленные разрушения получили частные дома. В результате обстрела возникли пожары общей площадью десятки квадратных метров. Горение оперативно локализовано спасателями.

По имеющейся информации, пострадавших нет.

"В городе Орехов еще остаются местные жители, в том числе несколько десятков родителей с детьми. В то же время практически все учителя и ученики уехали. Местные власти призывают к эвакуации и помогают уехать. Также сегодня оккупанты снова обстреляли город Гуляйполе. Разрушены три дома. Враг продолжает политику террора и устрашения. Каждый раз мишенью становятся объекты гражданской инфраструктуры", - добавляет Старух.

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Оккупанты обстреляли Орехов и Гуляйполе, есть многочисленные разрушения, - ОВА 01
Оккупанты обстреляли Орехов и Гуляйполе, есть многочисленные разрушения, - ОВА 02
Оккупанты обстреляли Орехов и Гуляйполе, есть многочисленные разрушения, - ОВА 03
Оккупанты обстреляли Орехов и Гуляйполе, есть многочисленные разрушения, - ОВА 04
Оккупанты обстреляли Орехов и Гуляйполе, есть многочисленные разрушения, - ОВА 05
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