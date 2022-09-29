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Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате удара россиян по Краматорску возросло количество раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11 01

"Россияне нанесли удары по городу около 9 утра. Повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и Укртелекома - там выбиты практически все окна", - говорится в сообщении.

Полную картину повреждений выясняют правоохранители и местные власти.

"Очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, в который раз доказывает, что гражданским опасно оставаться на территории области. Эвакуируйтесь! Не подвергайте себя опасности", - подчеркнул Кириленко.

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Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11 02

Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11 03
Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11 04
Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11 05
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Пора бити по Керченскому мосту ‼️‼️‼️
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29.09.2022 13:13 Ответить
Западу это уже надоело повторять.
Оружие ваше,стреляйте куда хотите.
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29.09.2022 13:35 Ответить
 
 