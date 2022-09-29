РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
12 341 43
НБУ (4807) Укрэксимбанк (121) Минэкономразвития (625) Свириденко (97) Мецгер (68)

Мецгер засветился на совещании вместе с министром экономики Свириденко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер был замечен на совещании руководства Министерства экономики Украины с Национальным банком Украины о доступных кредитах на выполнение экспортных контрактов. Какое учреждение он представлял, пока неизвестно.

Министерство экономики Украины совместно с Национальным банком Украины наработали механизм, позволяющий выдавать доступные кредиты на выполнение экспортных контрактов без залога под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке первый вице-премьер-министр Украины министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, самое интересное в этом сообщении то, что на совещании присутствовал бывший председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, известный дерзким нападением на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в помещении "Укрэксимбанка".

Мецгер засветился на совещании вместе с министром экономики Свириденко 01

Под этим сообщением Свириденко опубликовала следующие фото:

Мецгер засветился на совещании вместе с министром экономики Свириденко 02
Мецгер засветился на совещании вместе с министром экономики Свириденко 03
Мецгер засветился на совещании вместе с министром экономики Свириденко 04

На это обратил внимание журналист Михаил Ткач.

Мецгер засветился на совещании вместе с министром экономики Свириденко 05

Пока не ясно, в какой роли Мецгер присутствовал на совещании. Впрочем, сообщалось, что, по данным СМИ, его могут назначить замминистра экономики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Смелая гривня": Нацбанк призывает украинцев сдавать монеты для помощи ВСУ. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Также читайте: Международные резервы Украины в августе начали расти, - НБУ

В деле нападения на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в "Укрэксимбанке" Голосеевский районный суд Киева 14 сентября 2022 признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф.

Согласно приговору, Евгения Мецгера признали виновным по ч.1 и ч.3 статьи 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения") и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен (200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) без лишения права занимать определенные должности.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Ну 3200 грн штрафу за напад на журналістів заплатив,далі може по 60 млн доларів роздавать кацапам і в ДНР вкладувать.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:45
+29
Какаяразніца, що ця гнида спонсорували грошима мудрого наріТу ордло? Це не цікаво ставленикам портнова-дерьмака-татарова ні в гпУ, ні в сбУ, ні в дбр.
Це недоторканна осоБь, наближена до 95 кварталу та найвеличніВшивого. Один з смотрящИх "великого дерибану".
показать весь комментарий
29.09.2022 13:53
+16
Маланота
показать весь комментарий
29.09.2022 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не начасі. А взагалі какая разніца що він там сидить. В
показать весь комментарий
29.09.2022 13:45 Ответить
слов нет,одно слово МЛЯДЬ !
показать весь комментарий
29.09.2022 14:27 Ответить
раз там мецгер то похоже на содняк.
показать весь комментарий
29.09.2022 16:15 Ответить
Ну 3200 грн штрафу за напад на журналістів заплатив,далі може по 60 млн доларів роздавать кацапам і в ДНР вкладувать.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:45 Ответить
ти ж нагаласувало так
показать весь комментарий
29.09.2022 14:56 Ответить
Це твої ідоли,опудало малороське.
показать весь комментарий
03.10.2022 17:41 Ответить
бо злодюжкі і м..кі, а кошерні вони чи ні, какая_разніца, у нас рівність.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:49 Ответить
Маланота
показать весь комментарий
29.09.2022 13:49 Ответить
ненавиджу все це кодло
показать весь комментарий
29.09.2022 13:51 Ответить
як і воно тебе, будь певен!
Та всіх нас!
Тільки у цієх купки в руках фінанси, а у нас-добрі наміри та гнів праведний...
показать весь комментарий
29.09.2022 14:04 Ответить
а, забув!
Ще у нас, звичайно, є Конституція, але гарантом її дотримання у нас самі знаєте, хто...
показать весь комментарий
29.09.2022 15:04 Ответить
Какаяразніца, що ця гнида спонсорували грошима мудрого наріТу ордло? Це не цікаво ставленикам портнова-дерьмака-татарова ні в гпУ, ні в сбУ, ні в дбр.
Це недоторканна осоБь, наближена до 95 кварталу та найвеличніВшивого. Один з смотрящИх "великого дерибану".
показать весь комментарий
29.09.2022 13:53 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2022 14:41 Ответить
У зелених для свого болота своi зеленi законi.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:54 Ответить
Будьте ви вже прокляти зеленi паскуди!
показать весь комментарий
29.09.2022 13:59 Ответить
он представляет нацбанк дыныры.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:01 Ответить
Повспливало
показать весь комментарий
29.09.2022 14:09 Ответить
На цю "нараду" Сашка Білого з кулеметом...
показать весь комментарий
29.09.2022 14:13 Ответить
тобі би ще шлангу під напором, щоб Г+Г з твого черепка вимити.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:58 Ответить
Зеля и ко мародерят дальше
показать весь комментарий
29.09.2022 14:21 Ответить
"Наразі не зрозуміло, у якій ролі Мецгер був присутнім на нараді.
Втім, повідомлялось, що за даними ЗМІ, його можуть призначити заступником міністра економіки."

*
Да запросто. Думки гоїв єрмаків-зеленських не хвилюють. Як і у випадку із татаровим.

показать весь комментарий
29.09.2022 14:24 Ответить
Парадокс-зеленое бесстрашие крепчает.Но є але.....,ще не таких ми висір...лі.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:28 Ответить
"зелений вірус" точить Україну, як covid світ. Без прививок,цю вірусню не здолати,Побічну дію цієї "зеленої вірусні" відчуває все тіло держави Україна і кожна її клітина(кожен громадянин).
показать весь комментарий
29.09.2022 14:37 Ответить
Рантьє -- відколи Світ -- вони коло грошеи.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:37 Ответить
Жиди нєпабєдіми! Вітаю українців, хай вони й далі ставлять нас всіх раком!
показать весь комментарий
29.09.2022 14:38 Ответить
Жиди дуже різні. Є порядні а є жидобільшовики. У нас переважна більшість "від зє" належить до останніх. І вони, як і кожне корумповане бидло, "побєдіми" аж бігом.
показать весь комментарий
29.09.2022 15:24 Ответить
Є жиди, а є євреї, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці.
показать весь комментарий
29.09.2022 18:07 Ответить
В українській мові слово "єврей" не існує. Є слово "жид". Таке ж саме як у всіх народів європи. Але чомусь жидобільшовики стали з цим словом боротися. Українці сумно шуткували: "Не кажи "жид" бо буде довго жить, а кажи "єврєй" щоби здох поскорєй". Як на мене то хай всі порядні люди живуть довго і щасливо.
показать весь комментарий
29.09.2022 18:19 Ответить
В Польщі так, жид, в Україні начебто єврей, принаймні офіційно. У Нечуя-Левицького жид в оповіданнях. Я більше за жида, бо жид він і Африці жид.
показать весь комментарий
30.09.2022 07:29 Ответить
окрім двох придурків, 73/43%зебіли сюди, на цю гілку не заявились. І те: ці придурки не 43%-тні, а анархісти.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:59 Ответить
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегкнерат не исправим, ЗЕБилизм это диагноз!!!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:16 Ответить
І що? Ну побачили, ну є фото. Це ж всеодно не покажуть на ********** марафоні. І нікому нічого не буде. Як розкрадали, так і розкрадатимуть країну. А на марафоні покажуть який зе сонцеликий и спаситель всего мира'. А далі по путінському сценарію: "
Зеленский президент мира. Ура́ааава".
Гидко і сумно за свою країну.
показать весь комментарий
29.09.2022 16:07 Ответить
Це цинізм ціеї влади.
показать весь комментарий
29.09.2022 16:07 Ответить
...мародери, Зе-...
показать весь комментарий
29.09.2022 16:09 Ответить
Фінансування раші бюджетом України з допомогою мацгера свириденко продовжується
показать весь комментарий
29.09.2022 16:32 Ответить
Друзів не кидають у біді...
показать весь комментарий
29.09.2022 17:13 Ответить
 
 