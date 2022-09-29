Мецгер засветился на совещании вместе с министром экономики Свириденко. ФОТОрепортаж

Бывший председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер был замечен на совещании руководства Министерства экономики Украины с Национальным банком Украины о доступных кредитах на выполнение экспортных контрактов. Какое учреждение он представлял, пока неизвестно.

Министерство экономики Украины совместно с Национальным банком Украины наработали механизм, позволяющий выдавать доступные кредиты на выполнение экспортных контрактов без залога под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке первый вице-премьер-министр Украины министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, самое интересное в этом сообщении то, что на совещании присутствовал бывший председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, известный дерзким нападением на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в помещении "Укрэксимбанка".

Под этим сообщением Свириденко опубликовала следующие фото:







На это обратил внимание журналист Михаил Ткач.

Пока не ясно, в какой роли Мецгер присутствовал на совещании. Впрочем, сообщалось, что, по данным СМИ, его могут назначить замминистра экономики.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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В деле нападения на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в "Укрэксимбанке" Голосеевский районный суд Киева 14 сентября 2022 признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф.

Согласно приговору, Евгения Мецгера признали виновным по ч.1 и ч.3 статьи 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения") и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен (200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) без лишения права занимать определенные должности.