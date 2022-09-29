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Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украину из российского плена вернулись 6 человек. Из них 4 морпеха, которые участвовали в боях за Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных:

  • офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной;
  • гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.

Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП 01

"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.
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Топ комментарии
+26
Гражданские- это не пленные. Гражданские -это заложники
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29.09.2022 14:33
+24
На гражданских нужно менять Слуг народа , сотрудников ОП и гундяевских попов!
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29.09.2022 14:39
+18
Теж цікаво. Дуже радію за наших, але ціна обміну замовчується. І, знаючи цю владу, можу припустити, що є що приховувати.
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29.09.2022 15:04
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Bravo 🙏🙏🙏
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29.09.2022 14:27 Ответить
Гражданские- это не пленные. Гражданские -это заложники
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29.09.2022 14:33 Ответить
Міняємо цивільних на військових рашистів. А треба мати обмінний фонд з вати.
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29.09.2022 14:34 Ответить
На гражданских нужно менять Слуг народа , сотрудников ОП и гундяевских попов!
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29.09.2022 14:39 Ответить
Згоден. А також Райніна - голову ОПЗЖ Харківської області.
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29.09.2022 14:50 Ответить
это тот что у Порошенка главой администрации успешно работал?)
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29.09.2022 16:06 Ответить
Цікаво, чому відсутня інформація про те, на кого - поміняли наших громадян? І скільки віддали кацапам?
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29.09.2022 14:51 Ответить
Теж цікаво. Дуже радію за наших, але ціна обміну замовчується. І, знаючи цю владу, можу припустити, що є що приховувати.
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29.09.2022 15:04 Ответить
Насправді моральна дилема. Складна.
Є можливість когось витягувати - витягують.
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29.09.2022 15:13 Ответить
Так вони на окупованих територіях можуть мільйони в заручники узяти, весь сенс обміну нівелюється. Треба міняти комбатантів на комбатантів не інакше. А цивільних на усяку вати, хай відразу живуть в ватному смороді.
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29.09.2022 16:10 Ответить
Такого роду замовчування нагадують сумнозвісне: "...Якби ми попередили про війну.... Я би втрачав 5-6 млрд щомісяця..." Отже воно не втратило, а могил...
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29.09.2022 16:12 Ответить
Можливо що і не сотню кацапів віддали, а просто когось такого, який москалям конче потрібен був.
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29.09.2022 18:06 Ответить
нам нужно возвращать своих....

а у рашиков жизни уже небудет.... там ж.... о п.. а будет...
разбитая раша. без бабла и прочего.. будет в нищете. ( хотя у них и так 20млн в лучшие годы были за чертой бедности)...

после того как раша продует... будут искать козлов отпущения... и тех соловьевых и прочих сами рашики будут вешать....а мы только проведем "посмертные" суды над ними... чтоб увковечить так сказать ушлепков 21го века.. в историю.

там уровень жизни будет как незнаю где.. с северной кореей сравнивать только что.

... будут те рашики прятатьяс гдето в горах или еще гдето.. и жить как крысы бегая по миру от возмездия..
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29.09.2022 16:11 Ответить
Такое у клоуна, всегда засекречено, отдал наверное, минимум с сотню рашистов, за наших шестерых.
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29.09.2022 17:02 Ответить
99,99 % що серед ціх шістьох немає твого брата, сестри, сина ...
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29.09.2022 19:48 Ответить
Проклятая всем миром раша, не будет тебе никакого прощения ни на этом свете, ни на том. Гореть тебе синим пламенем, за все твои нечеловеческие преступления!
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29.09.2022 17:19 Ответить
Посмотрите на лица морпехов, побывавших в аду.
Теперь им ничего уже на страшно!
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29.09.2022 19:57 Ответить
 
 