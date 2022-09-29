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Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украину из российского плена вернулись 6 человек. Из них 4 морпеха, которые участвовали в боях за Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Среди освобожденных:
- офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной;
- гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.
"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.
Топ комментарии
+26 Benjie Lucic 01c9ec1b
показать весь комментарий29.09.2022 14:33
+24 Член Сухов Кабаев
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+18 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показать весь комментарий29.09.2022 15:04
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Є можливість когось витягувати - витягують.
а у рашиков жизни уже небудет.... там ж.... о п.. а будет...
разбитая раша. без бабла и прочего.. будет в нищете. ( хотя у них и так 20млн в лучшие годы были за чертой бедности)...
после того как раша продует... будут искать козлов отпущения... и тех соловьевых и прочих сами рашики будут вешать....а мы только проведем "посмертные" суды над ними... чтоб увковечить так сказать ушлепков 21го века.. в историю.
там уровень жизни будет как незнаю где.. с северной кореей сравнивать только что.
... будут те рашики прятатьяс гдето в горах или еще гдето.. и жить как крысы бегая по миру от возмездия..
Теперь им ничего уже на страшно!