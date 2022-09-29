РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6160 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 134 6
беспилотник (2082) война (46661) Сумская область (1837) Живицкий Дмитрий (242)

В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные в Сумской области сбили российский беспилотник из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия 01

"Сбили российский беспилотник из стрелкового оружия! В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку". Сегодня, в зоне ответственности ОТГ Сумы, минус один российский Орлан-10, пересекший границу Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11. ФОТОрепортаж


В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия 02
В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красунчики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
показать весь комментарий
29.09.2022 14:48 Ответить
***. Фотоаппарат разбился
показать весь комментарий
29.09.2022 14:48 Ответить
Угу..И мешок для пыли где то отпал.
показать весь комментарий
29.09.2022 16:06 Ответить
Та в Сумах стрільці такі!Зірку з башти Кремля зіб"ють!
показать весь комментарий
29.09.2022 14:55 Ответить
Хлопці респект!!!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:00 Ответить
Які гарні стрільці!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:08 Ответить
 
 