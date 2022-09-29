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Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТЫ

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Заместитель главы Верховного Суда Богдан Львов обвинил журналистов, доказавших наличие у него паспорта гражданина России, в распространении фейков, но его "аргументы" не соответствуют действительности.

Об этом говорится в развернутом материале проекта Радио Свобода "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Львов утверждает, что форма заявления гражданина на замену паспорта гражданина РФ, датированная октябрем 2012 года, на которую ссылаются журналисты в своем расследовании, была якобы утверждена только в ноябре 2012 года - на месяц позже, чем его заполнил Львов.

Журналисты указывают, что форма, обнародованная в расследовании, отличается от формы нового образца ноября 2012, на которую ссылается судья Львов.

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Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 01
Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 02

"Форма больше похожа на нормативы 2009 года, чем на поздний норматив 2012 года. И хотя в одном пункте (пункте номер 7) она отличается от того, который официально добавлен в опубликованный приказ 2009 года Федеральной миграционной службы, но есть многочисленные публичные доказательства, что на тот период разными отделами использовались разные формы с разным видом пункта номер 7,  в том числе точно такая, какую приводят "Схемы". То есть, эта форма уже несколько лет была в практическом обращении по состоянию на октябрь 2012 года", - приходят к выводу медийщики.

Журналисты также обращают внимание на информацию с другого профильного российского сайта – "Паспортист", публикующего образцы необходимых документов для получения паспорта гражданина РФ.

Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 03
Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 04

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К подобным выводам пришли и специалисты юридического сообщества DeadLawyersSociety.

В то же время журналисты нашли "таинственную нестыковку" в форме с подписью судьи Богдана Львова - номер паспорта вписан от руки с ошибкой в последней цифре (РФ 4512 799638 вместо РФ 4512 799636).

Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 05
Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 06

Далі наводимо статтю мовою оригіналу:

Так саме Львов стверджує, що немає доказів отримання першого паспорта РФ наприкінці 90-х років, адже у відповідному реєстрі містяться розбіжності у датах. Йдеться про вже анульований за давністю, його попередній паспорт РФ 4598 589684.

"Ми одразу відкинули цю розбіжність як взагалі несуттєву та суто технічну - старі паспортні справи 90-х довгий час взагалі не були оцифровані. Ми стверджуємо, що правильна дата видачі першого паспорта громадянина РФ Богдана Львова - це 22 липня 1999 року. Оскільки, по-перше, у багатьох базах та реєстрах, зокрема, нерухомості, перший паспорт Богдана Львова "світиться" як виданий саме в липні 1999 року – очевидно, при внесенні цих даних, наприклад, при оформленні права співвласності на квартиру мали справу з оригінальним документом, власне, з фізичним паспортом або його копією. А по-друге, це повністю збігається з логікою письмової форми-анкети 1П, з якої бачимо: заява на оформлення громадянства датована 29.06.1999 року, дата присвоєння паспорта 22.07.1999, і, нарешті, через місяць, 24 серпня 1999 року, заявник Львов ставить підпис про його фізичне отримання", - розповідає авторка "Схем" Наталка Седлецька.

Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 07
Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 08

Журналісти нагадують, що у 1990-ті Львов служив і жив у Москві разом з дружиною та донькою, але у рік набуття громадянства РФ він вже 6 років працював військовим суддею в Україні.

Также читайте: Заместитель главы Верховного Суда Львов отрицает наличие у него гражданства РФ: Обратился в правоохранительные органы

"Схеми" пропонують самостійно перевірити наявність документів Львова в актуальних реєстрах РФ. Наприклад, на сайті МВД РФ (працює з російським VPN): http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000

Тут треба ввести серію паспорта - перші чотири цифри: 4512

Потім ввести номер паспорта - останні 6 цифр: 799636

Таким чином офіційний реєстр видає інформацію, що паспорт серед недійсних не значиться (тобто він є дійсним).

Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 09

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Другий висновок, спростування якого не може навести Львов: суддя свідомо використовував свої російські документи. "Схеми" наводять докази, що Богдан Львов раніше реєстрував право власності на квартиру в Москві за своїм російським паспортом та дарував частину квартири своїй дружині саме за російським паспортом.

Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ 10

Ще до виходу розслідування у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних.

Як дізнались "Схеми" з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом Президента, також мають цю інформацію від СБУ.

Відповідно до Конституції України, суддя припиняє повноваження в разі набуття громадянства іншої країни. Таке рішення могла б винести Вища рада правосуддя, але орган заблокований з лютого через відсутність кворуму.

Тому суддя Львов з громадянством країни-агресора продовжує проводити судові засідання. Наприклад, 27 вересня слухав справу за позовом Національного банку України.

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Топ комментарии
+28
Отже, товарищ підпадає під казапську мобілізацію!
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29.09.2022 14:54
+12
Рашистську львовяку на гілляку!
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29.09.2022 14:49
+11
Ще до виходу розслідування у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних. Джерело: https://censor.net/ua/p3370422
Цікаво, як давно бакановські орли "мають дані", та як довго "проводять перевірку", якщо журналісти зробили це за пару днів?!
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29.09.2022 15:02
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Рашистську львовяку на гілляку!
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29.09.2022 14:49 Ответить
Непорядок -- стільки журналістів не можуть одного Львова окучити.
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29.09.2022 14:53 Ответить
Отже, товарищ підпадає під казапську мобілізацію!
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29.09.2022 14:54 Ответить
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29.09.2022 14:56 Ответить
Позбавити паскуду украiнського громадянства та выгнатидо лаптестану на мобiлiзацiю.
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29.09.2022 18:29 Ответить
А що, слово Арахамії мало???
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29.09.2022 14:55 Ответить
А разве обезьяна Агрохимия умеет разговаривать? Может она и мыслить может?
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29.09.2022 15:00 Ответить
Засланий козачок.
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29.09.2022 15:01 Ответить
Ще до виходу розслідування у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних. Джерело: https://censor.net/ua/p3370422
Цікаво, як давно бакановські орли "мають дані", та як довго "проводять перевірку", якщо журналісти зробили це за пару днів?!
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29.09.2022 15:02 Ответить
не віддасть його каломой, поки не "відсудить" усе, що потрібно... Тільки тоді, коли отримає в довічне користування іншого...
Не переймаємось, ржемо та готуємось до шашликів, бажано із віслюка оманського.
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29.09.2022 15:21 Ответить
Що вони рогами вперлись в того Львова??? Якійсь прохіндей - а галасу..

Он давайте проводьте розслідування провладної партії..отих депутатів й всіх керівників будь якої гілки влади..

починайте вже з Бонапарта Оманського...

а то як нагадують про Оман, Чонгар й гуманітарку - відразу Медведчук зі Львовом вспливають..давайте вже про Гонгадзе нагадуйте..
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29.09.2022 15:02 Ответить
З малих пакостей складається велика зрада. Чи ви дійсно вважаєте, що суддя сам може порушувати закон? Тоді який він суддя
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29.09.2022 15:08 Ответить
ні, я про те, що відволікають - а Львів обраний цапом відбувайлом...я про те, що відволікають увагу суспільства від чогось більш масштабного..

було б бажання - того Львова просто зняли б і нехай судиться за незаконе звільнення, а вони мусолять й обсмоктують тему
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29.09.2022 15:13 Ответить
так Львов, якби того, також член діючої влади, нехай судової гілки...
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29.09.2022 15:09 Ответить
відволікаючий момент..значить десь проштрафився..не буде йому нічого..крім тем для інтернетобговорень..а він собі вже стільки накрав, що може не працювати..

то все імітація бурхливої діяльності
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29.09.2022 15:15 Ответить
Типовий ЗЕлений бардак, що тут скажеш?
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29.09.2022 15:03 Ответить
скоріше запланований та передбачено-очікуваний, на жаль.
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29.09.2022 15:23 Ответить
Там схеми забули ще одну обставину вказати. А саме, на чому наполягає Львов, що ніби його перший паспорт в 1998-му році став недійсним; і на цій підставі, Львов стверджує, що він не громадянин *****. Насправді припинення дійсності дії паспорта не припиняє громадянства, це кожен студент знає... А новий паспорт Львов таки справив, через рік, в 1999-му...
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29.09.2022 15:07 Ответить
Нет не забыли) Они указали этот момент) С того места где речь о оцифровке документов) Там какая то техническая ошибка, в 98-м он не мог стать просроченным, так как их ввели только в 97-м)
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29.09.2022 15:34 Ответить
Виляет жопой,мразь. Впрочем как и вся судейская братия подонков и сволочей.
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29.09.2022 15:09 Ответить
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29.09.2022 15:14 Ответить
Яке там люстровані! Кастровані і розстріляні негайно вони мають бути!
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29.09.2022 16:00 Ответить
Якось пригадалась сценка із комедійної передачки на ТБ совка 70-х під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований на псевдопольську атмосферу.
Так ось у цій сцені пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею і з його громадянством рашистської пітьми ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
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29.09.2022 15:36 Ответить
тавтологія вже дістала
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29.09.2022 16:33 Ответить
За це має бути реальни строк років десять!!!
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29.09.2022 15:39 Ответить
Малувато буде! В країні війна... ...
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29.09.2022 16:15 Ответить
Суддя у в'зниці?
Хех...
Я не думаю що ця купа гівна там тиждень проживе...)))))
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29.09.2022 16:30 Ответить
Чи у тому Києві патріотів нема ?
І як ми будемо на вас рівнятись? на вас?
Так , може , натягнете тому кацапу те куди треба?
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29.09.2022 16:32 Ответить
Любий суддя знімається з посади вже і зараз, за допомогою 1нієї кулі калібра 7х62, можна і 9мм.
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29.09.2022 17:14 Ответить
Ну наколядував чоловік паспорт, є така функція у суддів, кому долари, кому паспорт чи ще якусь хатинку
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29.09.2022 17:48 Ответить
Чому його досі не розстріляли як засланого агента?
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29.09.2022 18:30 Ответить
Мразь, що з нього очікувати!
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30.09.2022 10:40 Ответить
 
 