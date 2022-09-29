Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТЫ
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Заместитель главы Верховного Суда Богдан Львов обвинил журналистов, доказавших наличие у него паспорта гражданина России, в распространении фейков, но его "аргументы" не соответствуют действительности.
Об этом говорится в развернутом материале проекта Радио Свобода "Схемы", передает Цензор.НЕТ.
В частности, Львов утверждает, что форма заявления гражданина на замену паспорта гражданина РФ, датированная октябрем 2012 года, на которую ссылаются журналисты в своем расследовании, была якобы утверждена только в ноябре 2012 года - на месяц позже, чем его заполнил Львов.
Журналисты указывают, что форма, обнародованная в расследовании, отличается от формы нового образца ноября 2012, на которую ссылается судья Львов.
"Форма больше похожа на нормативы 2009 года, чем на поздний норматив 2012 года. И хотя в одном пункте (пункте номер 7) она отличается от того, который официально добавлен в опубликованный приказ 2009 года Федеральной миграционной службы, но есть многочисленные публичные доказательства, что на тот период разными отделами использовались разные формы с разным видом пункта номер 7, в том числе точно такая, какую приводят "Схемы". То есть, эта форма уже несколько лет была в практическом обращении по состоянию на октябрь 2012 года", - приходят к выводу медийщики.
Журналисты также обращают внимание на информацию с другого профильного российского сайта – "Паспортист", публикующего образцы необходимых документов для получения паспорта гражданина РФ.
К подобным выводам пришли и специалисты юридического сообщества DeadLawyersSociety.
В то же время журналисты нашли "таинственную нестыковку" в форме с подписью судьи Богдана Львова - номер паспорта вписан от руки с ошибкой в последней цифре (РФ 4512 799638 вместо РФ 4512 799636).
Далі наводимо статтю мовою оригіналу:
Так саме Львов стверджує, що немає доказів отримання першого паспорта РФ наприкінці 90-х років, адже у відповідному реєстрі містяться розбіжності у датах. Йдеться про вже анульований за давністю, його попередній паспорт РФ 4598 589684.
"Ми одразу відкинули цю розбіжність як взагалі несуттєву та суто технічну - старі паспортні справи 90-х довгий час взагалі не були оцифровані. Ми стверджуємо, що правильна дата видачі першого паспорта громадянина РФ Богдана Львова - це 22 липня 1999 року. Оскільки, по-перше, у багатьох базах та реєстрах, зокрема, нерухомості, перший паспорт Богдана Львова "світиться" як виданий саме в липні 1999 року – очевидно, при внесенні цих даних, наприклад, при оформленні права співвласності на квартиру мали справу з оригінальним документом, власне, з фізичним паспортом або його копією. А по-друге, це повністю збігається з логікою письмової форми-анкети 1П, з якої бачимо: заява на оформлення громадянства датована 29.06.1999 року, дата присвоєння паспорта 22.07.1999, і, нарешті, через місяць, 24 серпня 1999 року, заявник Львов ставить підпис про його фізичне отримання", - розповідає авторка "Схем" Наталка Седлецька.
Журналісти нагадують, що у 1990-ті Львов служив і жив у Москві разом з дружиною та донькою, але у рік набуття громадянства РФ він вже 6 років працював військовим суддею в Україні.
"Схеми" пропонують самостійно перевірити наявність документів Львова в актуальних реєстрах РФ. Наприклад, на сайті МВД РФ (працює з російським VPN): http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000
Тут треба ввести серію паспорта - перші чотири цифри: 4512
Потім ввести номер паспорта - останні 6 цифр: 799636
Таким чином офіційний реєстр видає інформацію, що паспорт серед недійсних не значиться (тобто він є дійсним).
Другий висновок, спростування якого не може навести Львов: суддя свідомо використовував свої російські документи. "Схеми" наводять докази, що Богдан Львов раніше реєстрував право власності на квартиру в Москві за своїм російським паспортом та дарував частину квартири своїй дружині саме за російським паспортом.
Ще до виходу розслідування у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних.
Як дізнались "Схеми" з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом Президента, також мають цю інформацію від СБУ.
Відповідно до Конституції України, суддя припиняє повноваження в разі набуття громадянства іншої країни. Таке рішення могла б винести Вища рада правосуддя, але орган заблокований з лютого через відсутність кворуму.
Тому суддя Львов з громадянством країни-агресора продовжує проводити судові засідання. Наприклад, 27 вересня слухав справу за позовом Національного банку України.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво, як давно бакановські орли "мають дані", та як довго "проводять перевірку", якщо журналісти зробили це за пару днів?!
Не переймаємось, ржемо та готуємось до шашликів, бажано із віслюка оманського.
Он давайте проводьте розслідування провладної партії..отих депутатів й всіх керівників будь якої гілки влади..
починайте вже з Бонапарта Оманського...
а то як нагадують про Оман, Чонгар й гуманітарку - відразу Медведчук зі Львовом вспливають..давайте вже про Гонгадзе нагадуйте..
було б бажання - того Львова просто зняли б і нехай судиться за незаконе звільнення, а вони мусолять й обсмоктують тему
то все імітація бурхливої діяльності
Так ось у цій сцені пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею і з його громадянством рашистської пітьми ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
Хех...
Я не думаю що ця купа гівна там тиждень проживе...)))))
І як ми будемо на вас рівнятись? на вас?
Так , може , натягнете тому кацапу те куди треба?