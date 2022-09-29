Судья Львов, пытаясь дискредитировать результаты расследования журналистов, не опроверг факт наличия у него паспорта гражданина РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТЫ

Заместитель главы Верховного Суда Богдан Львов обвинил журналистов, доказавших наличие у него паспорта гражданина России, в распространении фейков, но его "аргументы" не соответствуют действительности.

Об этом говорится в развернутом материале проекта Радио Свобода "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Львов утверждает, что форма заявления гражданина на замену паспорта гражданина РФ, датированная октябрем 2012 года, на которую ссылаются журналисты в своем расследовании, была якобы утверждена только в ноябре 2012 года - на месяц позже, чем его заполнил Львов.

Журналисты указывают, что форма, обнародованная в расследовании, отличается от формы нового образца ноября 2012, на которую ссылается судья Львов.

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"Форма больше похожа на нормативы 2009 года, чем на поздний норматив 2012 года. И хотя в одном пункте (пункте номер 7) она отличается от того, который официально добавлен в опубликованный приказ 2009 года Федеральной миграционной службы, но есть многочисленные публичные доказательства, что на тот период разными отделами использовались разные формы с разным видом пункта номер 7, в том числе точно такая, какую приводят "Схемы". То есть, эта форма уже несколько лет была в практическом обращении по состоянию на октябрь 2012 года", - приходят к выводу медийщики.

Журналисты также обращают внимание на информацию с другого профильного российского сайта – "Паспортист", публикующего образцы необходимых документов для получения паспорта гражданина РФ.





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К подобным выводам пришли и специалисты юридического сообщества DeadLawyersSociety.

В то же время журналисты нашли "таинственную нестыковку" в форме с подписью судьи Богдана Львова - номер паспорта вписан от руки с ошибкой в последней цифре (РФ 4512 799638 вместо РФ 4512 799636).





Далі наводимо статтю мовою оригіналу:

Так саме Львов стверджує, що немає доказів отримання першого паспорта РФ наприкінці 90-х років, адже у відповідному реєстрі містяться розбіжності у датах. Йдеться про вже анульований за давністю, його попередній паспорт РФ 4598 589684.

"Ми одразу відкинули цю розбіжність як взагалі несуттєву та суто технічну - старі паспортні справи 90-х довгий час взагалі не були оцифровані. Ми стверджуємо, що правильна дата видачі першого паспорта громадянина РФ Богдана Львова - це 22 липня 1999 року. Оскільки, по-перше, у багатьох базах та реєстрах, зокрема, нерухомості, перший паспорт Богдана Львова "світиться" як виданий саме в липні 1999 року – очевидно, при внесенні цих даних, наприклад, при оформленні права співвласності на квартиру мали справу з оригінальним документом, власне, з фізичним паспортом або його копією. А по-друге, це повністю збігається з логікою письмової форми-анкети 1П, з якої бачимо: заява на оформлення громадянства датована 29.06.1999 року, дата присвоєння паспорта 22.07.1999, і, нарешті, через місяць, 24 серпня 1999 року, заявник Львов ставить підпис про його фізичне отримання", - розповідає авторка "Схем" Наталка Седлецька.





Журналісти нагадують, що у 1990-ті Львов служив і жив у Москві разом з дружиною та донькою, але у рік набуття громадянства РФ він вже 6 років працював військовим суддею в Україні.

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"Схеми" пропонують самостійно перевірити наявність документів Львова в актуальних реєстрах РФ. Наприклад, на сайті МВД РФ (працює з російським VPN): http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000

Тут треба ввести серію паспорта - перші чотири цифри: 4512

Потім ввести номер паспорта - останні 6 цифр: 799636

Таким чином офіційний реєстр видає інформацію, що паспорт серед недійсних не значиться (тобто він є дійсним).

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Другий висновок, спростування якого не може навести Львов: суддя свідомо використовував свої російські документи. "Схеми" наводять докази, що Богдан Львов раніше реєстрував право власності на квартиру в Москві за своїм російським паспортом та дарував частину квартири своїй дружині саме за російським паспортом.

Ще до виходу розслідування у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних.

Як дізнались "Схеми" з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом Президента, також мають цю інформацію від СБУ.

Відповідно до Конституції України, суддя припиняє повноваження в разі набуття громадянства іншої країни. Таке рішення могла б винести Вища рада правосуддя, але орган заблокований з лютого через відсутність кворуму.

Тому суддя Львов з громадянством країни-агресора продовжує проводити судові засідання. Наприклад, 27 вересня слухав справу за позовом Національного банку України.

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