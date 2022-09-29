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ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших "русский мир" в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

дбр

В ходе совместной спецоперации ГБР и СБУ задержаны три агента ФСБ Российской Федерации, которые в Одессе накануне Дня Независимости Украины вывесили российский флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.

Установлено, что с самого начала полномасштабного вторжения России эти предатели осуществляли активную подрывную деятельность в городе. В частности, 22 августа 2022 они разместили на одном из жилых домов Одессы флаг российской федерации с подписью: "Одесса – русский огород". В дальнейшем это фото предатели передали представителям государства-агрессора для использования пропагандистскими СМИ, которые оправдывали агрессию против Украины.

Организовал эту преступную группу местный житель, который с 2014 г. открыто демонстрировал свою пророссийскую позицию и принимал участие в пророссийских политических мероприятиях на территории города. После начала войны он по заданию своих кураторов из спецслужбы государства-агрессора сформировал преступную группу. К ней он привлек еще двух приверженцев "русского мира".

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Предатели собирали информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы, сведения о патриотически настроенных активистах и ​​передавали эти данные агрессору. Кроме того, они разрабатывали планы образования агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области с целью проведения подрывной деятельности в пользу РФ.

Также предатели не отказывались и от обычной преступной деятельности. Они планировали похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, занимавшегося волонтерской деятельностью. Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот согласился отдать все свое имущество и деньги. Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных.

В ходе спецоперации работники ГБР задержали "на горячем" преступников-предателей, пытавшихся похитить предпринимателя с применением наркотических веществ. Для похищения злоумышленники переоделись в военную форму и наняли помощников, которых "сыграли" правоохранители уже в рамках проведенной спецоперации.

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Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 6 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 146 (похищение человека) УК Украины.

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании последним мер.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 01
ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 02

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ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 03
ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 04
ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 05
ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 06
ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 07
ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 08
ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших русский мир в Одессе 09
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Топ комментарии
+25
Это шутка??? То есть 1.5 месяца искали??? И не трогали тех, кто замазан еще с 2014-го года? Вы хоть понимайте, что на ваших руках кровь наших людей. Каждый наводчик или диверсант своими действиями не просто ведет пропаганду, а по-настоящему подставляет наших воинов и гражданских на смерть.

Прифронтовой город обязан быть зачищен от предателей. Да хоть в Германию их выкинуть, пускай идут к вате и там обсуждают, как НАТО напало на Россию. Это в 1000 раз лучше, чем они будут сидеть здесь.
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29.09.2022 17:39
+22
Труханов главный агент России в Одессе!
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29.09.2022 17:49
+18
У мене питання до СБу! ці негідники з 2014 року відкрито і відверто підтримували "русскій мир"! Де ж ви були всі ці 8 років- *****!
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29.09.2022 17:54
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какой-то подвал маньяка. впрочем, не удивительно.
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29.09.2022 17:36 Ответить
Это шутка??? То есть 1.5 месяца искали??? И не трогали тех, кто замазан еще с 2014-го года? Вы хоть понимайте, что на ваших руках кровь наших людей. Каждый наводчик или диверсант своими действиями не просто ведет пропаганду, а по-настоящему подставляет наших воинов и гражданских на смерть.

Прифронтовой город обязан быть зачищен от предателей. Да хоть в Германию их выкинуть, пускай идут к вате и там обсуждают, как НАТО напало на Россию. Это в 1000 раз лучше, чем они будут сидеть здесь.
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29.09.2022 17:39 Ответить
Там ще написано, що "Організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста. Джерело: https://censor.net/ua/p3370472
ММожливо саме відкритість цього агента ускладнювала пошук? 🤔 (це сарказм)
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29.09.2022 18:20 Ответить
Таку мерзоту повинна виявляти СБУ, а ДБР тут дочого?
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29.09.2022 17:39 Ответить
Омез не наркотик. Це від підвищеної кислотності.
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29.09.2022 17:40 Ответить
А Тіопентал - це для загальної анестезії.

Це я ще можу зрозуміти...
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29.09.2022 19:58 Ответить
Він має наркотичну дію. Але навряд чи вона надто задовільнить наркоманів. Хіба що використовується гурманами як приправа до основної страви.
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29.09.2022 20:12 Ответить
Тому і написав, що я ще можу це зрозуміти.

Більшість анестетиків має наркотичні властивості, в залежності від дозування.
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29.09.2022 21:21 Ответить
Тіопентал не анестетик. Це барбітурат.
Анестетик це лідокаїн чи прокаїн
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29.09.2022 21:28 Ответить
І що цікаво - лікар, який проводить анестезію, зветься анестезіологом!

Але це не анестетик, правда ж?
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29.09.2022 22:56 Ответить
Засіб для наркозу
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30.09.2022 07:38 Ответить
А якщо одним словом?
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30.09.2022 12:09 Ответить
Добре. Чи назвете ви барбовал препаратом анестетиком ?
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30.09.2022 15:20 Ответить
До чого тут моя думка, якщо це написано в інструкції препарату?

Ви плутаєте анестетик з анальгетиком.
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30.09.2022 15:34 Ответить
Нічого подібного. Жодного анальгетика не називала.
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30.09.2022 16:33 Ответить
Значит Ви вступили в суперечку з офіційною інструкцією до препарату.
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30.09.2022 16:53 Ответить
Там не було вписано анестетик. А засіб для загальної анестезії.
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30.09.2022 17:06 Ответить
З вами все зрозуміло!

Тупа, але вперта!
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30.09.2022 17:31 Ответить
А Ви анестезований.
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30.09.2022 17:52 Ответить
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ТІОПЕНТАЛ ( THIOPENTAL)
Склад:

діюча речовина: 1 флакон містить тіопенталу натрію 0,5 г або 1,0 г.

Лікарська формаЛіофілізат для розчину для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості:суха пориста маса світло-жовтого або жовтувато-зеленого кольору зі специфічним запахом. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група: Засоби для загальної анестезії. Барбітурати, монопрепарати. Код АТС N01A F03.
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30.09.2022 15:37 Ответить
І що іще цікаво

Тіопентал натрію застосовується переважно як засіб для наркозу[1][5][6], який застосовується переважно внутрішньовенно, у дітей раннього віку застосовується ректально.[5][6] Тіопентал натрію відомий також як препарат для застосування для смертної кари шляхом смертельної ін'єкції[7], та для евтаназії в тих країнах, де вона дозволена.[8] Робились спроби застосовування тіопенталу натрію правоохоронними органами різних країн також як «сироватки правди», хоча від його застосування як засобу дізнання більшість країн вирішила відмовитись у зв'язку з недоведеною ефективністю цього засобу
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29.09.2022 21:32 Ответить
Ну і нахіба ви їх "затримали"? Щоб завтра найгуманніший суд в світі попросив "не губіть маладим мальчікам жизні" і відпустив? (бо труханов чи якийсь ще інший опзжшний ****** бабла заніс найсправедливішим в світі суддям?)
Цитуючи класика - чік па горлу і в калодєц ©. І вже нікому не нароблять лиха.
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29.09.2022 17:40 Ответить
Омез тут при чем ? У кого то язва ?
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29.09.2022 17:42 Ответить
у ДБР в мізках.
ідіоти ж..
Ще Омез заборонять
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29.09.2022 17:47 Ответить
Труханов причетний? Чи він тільки пам'ятник Каті сторожить?
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29.09.2022 17:48 Ответить
Труханов главный агент России в Одессе!
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29.09.2022 17:49 Ответить
кацапські прихвостні
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29.09.2022 17:52 Ответить
Я п'ю "Омепразол" від печії! Допомагає! Вільний продаж в аптеках- ціна від 70- 80 гривень за упаковку ( 30 штук)
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29.09.2022 17:52 Ответить
У мене питання до СБу! ці негідники з 2014 року відкрито і відверто підтримували "русскій мир"! Де ж ви були всі ці 8 років- *****!
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29.09.2022 17:54 Ответить
Я точно знаю одного в Одессе главрашиста, бандита и коррупционера. Это мэр города Труханов. Бандитское погоняло *Капитан*. Обращался к руководству СБУ. Ответа не получил. Может, они с ним заодно и покрывают врага нации?
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29.09.2022 18:02 Ответить
города кишат предателями выявленными или не выявленными
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29.09.2022 18:09 Ответить
Ота толерантність нас згубить!
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29.09.2022 18:13 Ответить
С 2014 г ГУБИТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
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29.09.2022 18:42 Ответить
гбр Бл...дь!!! труханов он же "капитан" шестерка Карабаса с гражданством ПИД...раши, собрат лаврова из одной конюшни кивалов и т.д они агентов ловят...
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29.09.2022 18:15 Ответить
Смішно.
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29.09.2022 18:18 Ответить
При чому тут ДБР.... воно повинно займатися корупцією ! Для таких речей є СБУ. Хоча ....при зільоній владі все через сраку...
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29.09.2022 18:24 Ответить
Все СБУ в Одессе со времён Майдана прикупленно ФСБ
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29.09.2022 18:45 Ответить
Каждый 2-й Адесит колаборант. Провести опрос на тему сноса памятника катьке 2 и всем всё станет ясно
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29.09.2022 18:42 Ответить
Якшо хочете в Одесі знайти кубло колаборантів, кінчених рузьгємірних тварюк - не треба далеко ходити: вони усі тусуються у самому одеському середмісті! Міськрада, облрада - там кожен перший є (принаймі має бути!)"клієнтом" СБУ чи ДБР, і ці "клієнти" навіть зараз з нетерпінням чекають ************ "дєсанта с моря"! Якщо хочете знищити якусь гадюку - їй треба відрізати голову! А усе інше без отруйної голови просто розкладеться на перегній!
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29.09.2022 18:43 Ответить
а до чого тут "ОМЕЗ"?
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29.09.2022 19:29 Ответить
Втопити у морі нах*й...
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29.09.2022 20:51 Ответить
Молотком забити потрібно цю нечисть , які мріють про срюський мір 😠
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29.09.2022 23:01 Ответить
Когда уже наконец найдут Труханова и его банду??. Адрес подсказать
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30.09.2022 03:26 Ответить
ДБР !
Ви, мабуть, змагаєтеся за лаври 95 квартала?
Чи там у вас клуб по інтєрєсам?
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30.09.2022 12:33 Ответить
Труханов за них заставу вносити не буде для домашнього арешту ❓ 😁
Дбр від фсб як справа заходе про шкоду для України далеко не стоїть.
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01.10.2022 21:35 Ответить
 
 