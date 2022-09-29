ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших "русский мир" в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине
В ходе совместной спецоперации ГБР и СБУ задержаны три агента ФСБ Российской Федерации, которые в Одессе накануне Дня Независимости Украины вывесили российский флаг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.
Установлено, что с самого начала полномасштабного вторжения России эти предатели осуществляли активную подрывную деятельность в городе. В частности, 22 августа 2022 они разместили на одном из жилых домов Одессы флаг российской федерации с подписью: "Одесса – русский огород". В дальнейшем это фото предатели передали представителям государства-агрессора для использования пропагандистскими СМИ, которые оправдывали агрессию против Украины.
Организовал эту преступную группу местный житель, который с 2014 г. открыто демонстрировал свою пророссийскую позицию и принимал участие в пророссийских политических мероприятиях на территории города. После начала войны он по заданию своих кураторов из спецслужбы государства-агрессора сформировал преступную группу. К ней он привлек еще двух приверженцев "русского мира".
Предатели собирали информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы, сведения о патриотически настроенных активистах и передавали эти данные агрессору. Кроме того, они разрабатывали планы образования агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области с целью проведения подрывной деятельности в пользу РФ.
Также предатели не отказывались и от обычной преступной деятельности. Они планировали похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, занимавшегося волонтерской деятельностью. Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот согласился отдать все свое имущество и деньги. Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных.
В ходе спецоперации работники ГБР задержали "на горячем" преступников-предателей, пытавшихся похитить предпринимателя с применением наркотических веществ. Для похищения злоумышленники переоделись в военную форму и наняли помощников, которых "сыграли" правоохранители уже в рамках проведенной спецоперации.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 6 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 146 (похищение человека) УК Украины.
Санкция статей предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании последним мер.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
Пожалуйста, подождите...
Прифронтовой город обязан быть зачищен от предателей. Да хоть в Германию их выкинуть, пускай идут к вате и там обсуждают, как НАТО напало на Россию. Это в 1000 раз лучше, чем они будут сидеть здесь.
ММожливо саме відкритість цього агента ускладнювала пошук? 🤔 (це сарказм)
Це я ще можу зрозуміти...
Більшість анестетиків має наркотичні властивості, в залежності від дозування.
Анестетик це лідокаїн чи прокаїн
Але це не анестетик, правда ж?
Ви плутаєте анестетик з анальгетиком.
Тупа, але вперта!
для медичного застосування лікарського засобу
ТІОПЕНТАЛ ( THIOPENTAL)
Склад:
діюча речовина: 1 флакон містить тіопенталу натрію 0,5 г або 1,0 г.
Лікарська формаЛіофілізат для розчину для ін'єкцій.
Основні фізико-хімічні властивості:суха пориста маса світло-жовтого або жовтувато-зеленого кольору зі специфічним запахом. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група: Засоби для загальної анестезії. Барбітурати, монопрепарати. Код АТС N01A F03.
Тіопентал натрію застосовується переважно як засіб для наркозу[1][5][6], який застосовується переважно внутрішньовенно, у дітей раннього віку застосовується ректально.[5][6] Тіопентал натрію відомий також як препарат для застосування для смертної кари шляхом смертельної ін'єкції[7], та для евтаназії в тих країнах, де вона дозволена.[8] Робились спроби застосовування тіопенталу натрію правоохоронними органами різних країн також як «сироватки правди», хоча від його застосування як засобу дізнання більшість країн вирішила відмовитись у зв'язку з недоведеною ефективністю цього засобу
Цитуючи класика - чік па горлу і в калодєц ©. І вже нікому не нароблять лиха.
ідіоти ж..
Ще Омез заборонять
Ви, мабуть, змагаєтеся за лаври 95 квартала?
Чи там у вас клуб по інтєрєсам?
Дбр від фсб як справа заходе про шкоду для України далеко не стоїть.