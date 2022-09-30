Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 сентября рядом с памятником "Менора" состоялась общая молитва памяти жертв Бабьего Яра. В мероприятии приняли участие представители Православной церкви Украины, Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, Римско-Католической церкви Украины, Украинской православной церкви, Церкви в Бабьем Яре, Всемирного Конгресса Украинцев, Украинского института национальной памяти, Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



















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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ