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Израиль (1758) Залужный (530) Асман (14)

Залужный получил благословение на победу от главного раввина Украины Асмана. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, подчеркнул, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством.

"Сегодня имел честь познакомиться и приветствовать в Генеральном штабе Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Получил благословение на Победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ее вооруженных сил в сопротивлении российской агрессии. В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто на стороне добра, а кто является олицетворением зла", - написал Залужный в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Залужного, главный раввин отметил, что сегодня именно Россия является фашистским государством.

"А его авторитетное мнение важно в современном мире. Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать, по аналогии с Израилем, военным государством. Мы посвятили обсуждению вопросов назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих. Искренне благодарен за лечение наших раненых воинов в Израиле и оказанную гуманитарную помощь", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный получил благословение на победу от главного раввина Украины Асмана 01
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Топ комментарии
+36
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29.09.2022 21:28
+17
Смерть кацапським шайтанам !
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29.09.2022 21:24
+17
Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою
___________________________________________________________________________________

Не лише військовою державою, хоч і це теж одне з головних.
Повністю самостійною державою, не об'єктом, а суб'єктом світової політики. А це включає все - і міцну армію, оснащену ******** зброєю (а авіація і ракети в першу чергу), і розвинену військову промисловість, яка цю зброя вироблятиме, і цивільна промисловість, і наукові розробки, і рівень життя населення, і медицина та освіта... І ось тоді, коли Україна стане однією з найрозвиненіших країн світу, незважаючи на постійне сусідство злісного ворога, тільки тоді можна буде сказати, що жертви цієї страшної війни були не марними.
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29.09.2022 21:33
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Не треба нічого просити, тепер у Залужного є чарівна дуда
йому б тільки підкрастися до стін кремля і затрубити, як Ісус Навин під стінами Єрихону
і стіни самі впадуть, а ті, хто за ними ховається - повсираються!
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29.09.2022 22:30 Ответить
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29.09.2022 23:49 Ответить
На следующий? Он уже был 25 сентября. Теперь разве что на Йом-Кипур. 4 октября....
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29.09.2022 23:24 Ответить
І кошерні халіфи для худоби-кацапів
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30.09.2022 00:04 Ответить
На Рош ха-Шана кушайте яблоки с медом и получайте себе удовольствие.
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30.09.2022 11:52 Ответить
Смерть кацапським шайтанам !
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29.09.2022 21:24 Ответить
Аминь!
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30.09.2022 07:54 Ответить
Цей Асман якийсь напружений...
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29.09.2022 21:26 Ответить
Мойша, ти краще б в Ізраїлі зброї попросив
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29.09.2022 21:26 Ответить
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30.09.2022 06:54 Ответить
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29.09.2022 21:28 Ответить
Залужний отримав благословення від Самого
а посередники просто доводять це до уваги суспільства
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29.09.2022 21:29 Ответить
Є якісь докази? Прізвище його мами Шеломова не від слова Шалом, а від слова "шелом". Таке саме слово є і в українській. А взагалі то, справа у путіна пішли різко вниз, і це питання якраз найпоказовіше - найсупер-пупер патріотичні російські паблики почали кампанію ототожнення путіна з євреями, а деякі, найсміливіші, вже називають його "жидівським прихвостнем".
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29.09.2022 21:42 Ответить
Євреї різні бувають як і власне всі інші ,OZZY та ZAK теж євреї але гарні хлопцi, Березовський був хитрий та розумний єврей, що одного разу сказав про пуйло ,важко передбачити логіку ідіота
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29.09.2022 21:47 Ответить
Я приїхав вчитись в одно із південних міст України 42 роки тому. Дуже молодий 17 річний сільслький хлопець зі Сходу України. І першими людьми, які мені зустрілись на життєвому шляху, були євреї( я знімав квартиру ) Потім було багато стосунків з іншіми людьми. Так ось....я був вражений відношенням ціх людей до простого українського хлопця. І надалі, на протязі всіх років навчання у виші, довелось спілкуватися з людьми цієї нації. На все життя у мене залишилось дуже приємне враження....Це було у Миколаєві... Дякую Вам , народе із ізраелієвим корінням!!!
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30.09.2022 12:10 Ответить
право на ізраїльский паспорт має будь яка людина в якої є дідусь чи бабуся євреї з будь-якої сторони, чи то з маминої, чи то з татової (третє коліно)!
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29.09.2022 22:23 Ответить
Путин, о чьих еврейских корнях сообщил в своём интервью израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда И.Радошкович ещё в 1997г., примерно следующее: «…его троюродный брат Владимир Путин имеет большие перспективы продвижения… в Российской политике». А Борис Абрамович Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г., заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический

еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.

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29.09.2022 23:16 Ответить
Не пишите *****. Не надо примазывать ***** к евреям
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29.09.2022 23:26 Ответить
Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою
___________________________________________________________________________________

Не лише військовою державою, хоч і це теж одне з головних.
Повністю самостійною державою, не об'єктом, а суб'єктом світової політики. А це включає все - і міцну армію, оснащену ******** зброєю (а авіація і ракети в першу чергу), і розвинену військову промисловість, яка цю зброя вироблятиме, і цивільна промисловість, і наукові розробки, і рівень життя населення, і медицина та освіта... І ось тоді, коли Україна стане однією з найрозвиненіших країн світу, незважаючи на постійне сусідство злісного ворога, тільки тоді можна буде сказати, що жертви цієї страшної війни були не марними.
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29.09.2022 21:33 Ответить
А в НАТО вступати треба?
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29.09.2022 21:35 Ответить
Не знаю, який підтекст ви вкладаєте у ваше запитання, але якщо тема цієї новини - "Україна має стати, як Ізраїль", то зовсім необов'язково.
Ізраїль і армію побудував, і військову промисловість створив, і всі війни виграв, але ні до якого військового союзу не входить
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29.09.2022 21:45 Ответить
От і путін каже, що не треба нам у НАТО...то може розпустити НАТО та всім стати, як Ізраїль?...
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29.09.2022 21:58 Ответить
Ви запитали мене, я вам відповів.
Якщо вас цікавить думка путіна, звертайтеся безпосередньо до нього за адресою - "москва, кремль, президенту рф володимиру путіну".
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29.09.2022 22:03 Ответить
Для запропонованого вами плану Україна потребуватиме щонайменше 40 мільйонів населення, з огляду на усталені норми видатків. Ізраїль, направду, фінансує свої видатки коштами в чотири рази меншої людності. Але й живемо ми в різних географічних зонах, і вороги в нас дещо різні. В цьому сенсі НАТО не альтернатива, а складова безпеки. Приблизно як зараз, - країна воює власними силами , але з надходженнями зовні.
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30.09.2022 05:56 Ответить
Передивилась усі 7 фотографій, Залужного такого щирого і радісного не бачила ніколи
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29.09.2022 21:34 Ответить
пока отрезание делают свиноцабакам...
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29.09.2022 21:58 Ответить
А ПЦУ благословення на перемогу хіба не давало? І сотні капеланів у військах - то зовсім інше? Коли вже вся ця верхівка позбавиться меншовартості?
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29.09.2022 21:38 Ответить
У мене одне питання - чому лише через 7 місяців?
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29.09.2022 21:39 Ответить
пшов нах бот сьогоднішній
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29.09.2022 21:51 Ответить
Кацапські тварини завжди несуть розбрат.
Не зважайте...
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29.09.2022 22:53 Ответить
Багато благословіння не буває.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.09.2022 21:42 Ответить
Шановний, цікаво , Ви чиєсь ім"я та прізвище написали, бо з великої літери?
В Бога матері не може бути. І такого словосполучення в Біблії немає.
А якщо Ви маєте на увазі земну матір Ісуса Христа, то вона ніколи не мала якихось надзвичайних повноважень.
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29.09.2022 21:58 Ответить
У нас не теологічний диспут.
До речі, я- шановнА.
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29.09.2022 22:04 Ответить
вибачаюсь, шановна пані
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29.09.2022 22:26 Ответить
як стосовно вашої власної матері ?

в неї теж нема якихось надзвичайних повноважень ?
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29.09.2022 22:09 Ответить
Вона померла майже 40 років тому, і не була ні президентом, ні депутатом, ні суддею. Просто звичайною доброю людиною. Правда, Біблії не знала.
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29.09.2022 22:25 Ответить
Співчуваю.
Але через Образ Божої Матері цивілізація шанує матерів всіх тих, хто вмирає мучеником за свободу і братів своїх.
Хіба це важко зрозуміти? Це один з базових елементів цивілізації.
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29.09.2022 23:07 Ответить
Каждый читает свою библию.
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29.09.2022 23:11 Ответить
а кацапи ДАМОСТРОЙ
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30.09.2022 00:07 Ответить
Если бы...
Надписи на заборах они читают только, которые сами и пишут.
А там, как известно, умещается только три буквы.
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30.09.2022 08:01 Ответить
Чомусь говорять про аналогію з Ізраїлем, і не говорять про Швейцарію. Яка нам значно ближче в багатьох відношеннях. Хоча б як хрестиянська країна.
І чому нам треба ставати сильними через таке небезпечне сусідство, а не просто сильними. Хіба раша - це надовго? Хіба ми з допомогою союзників не повинні позбавити себе сусідства імперії? Аби поряд з нашими східними і північними кордонами була демілітаризована зона з нових демократичних державних утворень.
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29.09.2022 21:46 Ответить
Досить важко коментувати.... Але Залужний - є Залужний... і пофіг йому те, що йому дарують ОКРІМ озброєння для України!
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29.09.2022 21:47 Ответить
Залужний отримав благословіння на перемогу від всього народу України.
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29.09.2022 21:48 Ответить
🙏
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29.09.2022 21:58 Ответить
Мабуть Залужний - наступний президент України))) тому і починають налогоджувати зв яки
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29.09.2022 21:49 Ответить
На жаль, статистика світової політики свідчить, що з блискучих армійських генералів дуже рідко виходять блискучі президенти. Армійська служба для майбутнього президента потрібна як найкращий спосіб пізнання і людей і себе самого, але найкраще виходить у того, хто свою армійську кар'єру зупиняє на рівні капітана-майора, а далі йде в політику
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29.09.2022 22:00 Ответить
Джордж Ва́шингтон[5] (англ. George Washington [ʤɔːʤ ˈwɒʃɪŋtən]; 22 февраля 1732[6][7], Поупс-Крик[en], колония Виргиния, Британская Америка, Британская империя - 14 декабря 1799, Маунт-Вернон, штат Виргиния, США) - американский государственный и политический деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки (1789-1797), один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армией, участник войны за независимость и создатель американского института президентства.
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29.09.2022 22:11 Ответить
Я написав - дуже рідко.
А дуже рідко не означає, що ніколи.
Був Джордж Вашингтон, був Айк Ейзенхауер. І на цьому за 250 років усе. А там, здається, 47 президентів. У Франції Де Голль, спочатку головнокомандувач, потім президент. Але назвати його блискучим генералом язик не повернеться. А от політик був видатний.
Хто ще...?
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29.09.2022 22:17 Ответить
Мустафа́ Кема́ль Ататю́рк (ранее Гази Мустафа Кемаль-паша[1]) (тур. Mustafa Kemal Atatürk; 1881 или около 1880, Салоники, Салоникский вилайет, Османская империя[2][3] - 10 ноября 1938[2][4][5][…], Долмабахче, Бешикташ, Стамбул[6][7]) - османский и турецкий государственный, политический и военный деятель. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.
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29.09.2022 22:41 Ответить
Дави́д Бе́н-Гурио́н (ивр. ‏דוד בן־גוריון‏‎; урождённый Давид Йосеф Грин (идиш ‏דוד יוסף גרין‏‎); 16 октября 1886, Плоньск, Плоцкая губерния, Российская империя - 1 декабря 1973, Тель-Авив, Израиль[3]) - израильский политический и государственный деятель, крупный деятель сионизма, лидер еврейского рабочего движения в Палестине, председатель Еврейского агентства Израиля (1935-1948), первый премьер-министр Израиля (в 1948-1953 и 1955-1963 годах), министр обороны в первых десяти правительствах Израиля, министр транспорта в третьем правительстве Израиля.
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29.09.2022 22:46 Ответить
так, дійсно - дуже рідко але як видно з історії держав які досягли значного успіху у розвитку на якомусь етапі владу тримала людина яка особисто приймала участь у захисті країни (тобто мала відношення до військової справи)
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29.09.2022 22:51 Ответить
Залужний вніс своє ім'я в світову історію , скорішше побачимо його командуючим НАТО , не треба йому в політику - там бруд
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29.09.2022 22:04 Ответить
та ні - не згоден, саме такі особистості мають і хист і волю і можливість вичистити бруд до якого ми нажаль звикли
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29.09.2022 22:13 Ответить
Ви неправі. Саме такі не мають ні волі ні хисту вичищати весь бруд із державної машини. Вони звикли до того, що друг це друг, а ворог це ворог. А воювати з хитрими покидьками, які тобі в обличчя посміхаються і слова кажуть правильні, а самі в цей час крадуть усе, що погано лежить, потрібен інший розум.
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29.09.2022 22:27 Ответить
з ними не треба воювати, їх треба один хоча б один раз якісно ******..ти з влади
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29.09.2022 22:49 Ответить
нє, ну є альтернативні варіанти - притула або клічко... ох..нні варіанти
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29.09.2022 22:16 Ответить
А Порошенко?
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29.09.2022 22:27 Ответить
Краще Притула.
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29.09.2022 22:27 Ответить
в Притула є вже партія.
https://www.youtube.com/watch?v=DHS6Zzc6Mq0
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30.09.2022 00:09 Ответить
Грали колись Динамо та Шахтар. Вийшов перед матчем піп, побризкав віником одні ворота. Через деякий час вийшов інший піп (а може, той самий, їх же по балахону не відрізниш) , побризкав інші ворота. Вважаю, що ті попи були з однієї церкви. Виграло Динамо. Дуже сумніваюсь, що одному з попів пику натовкли, чи хоч гроші назад забрали.
Так і цей рабін бере на це те, на що права не має.
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29.09.2022 21:51 Ответить
Піп від Шахтаря пояснить, що він врятував команду від більш розгромного рахунку (програли 3:1, а так програли б 5:0).
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29.09.2022 22:21 Ответить
Ну, команды меняются сторонами после перерыва, так что один и тот же поп брызгал вороты одной и той же команды.
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29.09.2022 23:14 Ответить
Кстати, тоже правда. Может быть, попы свое брызгание ставили на 45-минутный таймер, чтобы сопернику не досталось.
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29.09.2022 23:43 Ответить
Дякуємо Євреям!!! З святом Рош ха-Шана!!!
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29.09.2022 21:54 Ответить
Б-г един, еще одно благословление в борьбе со злом не помешает
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29.09.2022 22:19 Ответить
Тільки, будь ласка, не дайте себе обрізати, нам одного достатньо...
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29.09.2022 22:20 Ответить
Не певен, що той таки обрізаний - ходить без кіпи, по суботах працює, про Рош-а-Шана (як і інші єврейські свята) не пам'ятаю, щоб згадав. Не здивуюсь, якщо виявиться, що він взагалі хрещений.
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29.09.2022 22:24 Ответить
...і якщо так, то у якій Церкві?...
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29.09.2022 22:36 Ответить
В Германии ходит такая байка.

После войны, у немцев работало много гастарбайтеров, в том числе итальянцев. И вот, в одном очень протестантском регионе германии, почитяет итальянец что-то там в пивной. Подходит к нему пьяный немец и говорит:

"Слыш, тя как зовут!"
"Джованни..."
"Итальянец? Католик значит?!"

Ну, итальянец думает - "скажу католик - прилетит мне".

"Не, не католик..."
"Так это... евангелик?"

Ну, итальянец думает - "сейчас спросит меня простой вопрос - я ляпну невпопад, и..."

"Да я, вообще-то... иудей, вот!"
"... ... ...а иудей... католический или евангеличекий?!"
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29.09.2022 23:20 Ответить
Если бы макаронник назвался бы буддистом, уточняющий вопрос был бы тем же - ты катлочиеский буддист или евангелический?
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29.09.2022 23:39 Ответить
"А я смотрю, заяц, что-то ты сегодня без гермошлема..."
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29.09.2022 23:41 Ответить
О, ооо, тот кто кюшает мацу - узнайом мі по лииицууууу
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29.09.2022 22:41 Ответить
Сара : абрам, ты пошел выбрасывать мусор и ...пропал на три дня, ГДЕ ТЫ БЫЛ?
Ой , Сара, я таки его продал
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29.09.2022 22:44 Ответить
Июль 1941. Два солдата пытаются выйти из Киевского Котла. Один ранен, другой несёт его на спине. Тот, что ранен, пришёл в сознание, и говорит:
"Тагасе... Тагасе"
"Що, Хайме, що?!"
"Тагасе... я тебя таки умоляю... пгистгели меня..."
"Та ти що, Хайме! Ти ж мені як брат! Та навіть більш, ніж брат!"
"Ой-вей, Тагас... ты меня долго нести таки не сможешь. И тогда нам обоим либо смегть, либо плен - хуже смегти! Тагас, буть бгатом: спасай себя, а меня... пгистгели..."
"Та... Хайме... та я ж... та якщо б я й міг... та в мене ж... в мене ж навіть патронів не залишилося!"
...
"Пгодать?!"
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29.09.2022 23:36 Ответить
У меня дед (еврей) тем летом в окружении погиб. Не думаю, что там было похожее.
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29.09.2022 23:41 Ответить
Да ну, даже не думай...сарказма нет...
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29.09.2022 23:44 Ответить
Я про сарказм и не думал. Читать неприятно.

Мама с бабушкой рассказывали, что на деда сначала пришла ложная похоронка - он был ранен, попал в госпиталь, а его сочли погибшим и похоронку отправили. Потом он еще письма писал, после похоронки пришли. Но в июле-или августе таки попал в окружение и оттуда уже не вышел. Он был и коммунистом, и евреем, должны были дважды расстрелять, шансов не было.
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29.09.2022 23:50 Ответить
...ладно, на ум придет, в следующий раз про щирих украинцев ра сскажу
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29.09.2022 23:55 Ответить
На то он и анекдот... Сочувствую.
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29.09.2022 23:45 Ответить
Залужному також зимову форму ще не привезли шмигалі. Тому голова Генштабу ЗСУ вимушений ходити у флісці.
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29.09.2022 23:05 Ответить
Краще б Залізний купол дали...
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29.09.2022 23:48 Ответить
Нічого цей "купол" не дає. Тому жиди його нікому і не продають, щоб не обпудитись. Скільки крилатих ракет збив цей "купол"? НУЛЬ. Скільки гіперзвукових? НУЛЬ. Скільки ******** літаків (навіть колишніх радянських...)? НУЛЬ. Саморобні пітарди з каналізаційних труб від палестинського опору - то інша справа... Ізраїль усрався би за дві години від такого удару і навали, які витримала і відбила Україна.
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30.09.2022 09:04 Ответить
це мабуть праціє і когось радує
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30.09.2022 00:24 Ответить
Ну то як кажуть у нас в Україні - мазлтов!
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30.09.2022 03:17 Ответить
вони за просто так нічого не роБлять.Благословили За,а з Зе нехай Епіфаній,щось зробить,завжди все навпаки.
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30.09.2022 11:41 Ответить
А Астман получил благословение от Залужного на помощь ВСУ всех евреев Украины.
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30.09.2022 12:37 Ответить
Зашквар. Сінагога по факту втюхала "какя разніца" і саботувала ракетну програму. Що потрібно Залужному ракети чи фарисейські паразито-саботажники?
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30.09.2022 14:27 Ответить
Комедійний кадр, "краще шофар в руці ніж Сапсан в небесах".
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30.09.2022 14:43 Ответить
Виходить так, щоб українцеві отримати перемогу над москалями треба поцілувати тухес. Сяючі вершини вільного і демократичного суспільства, #%"$%!
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30.09.2022 14:35 Ответить
 
 