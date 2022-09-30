Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши. ФОТО

Истребители Eurofighter, участвующие в воздушной полиции в Польше, поднялись в воздух из-за присутствия российских самолетов в районе польской границы.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Eurofighter были направлены в Польшу два дня назад. Эти самолеты принимают участие в миссии НАТО. Они взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса.

Итальянские истребители размещены на базе Мальборка на севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.

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