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Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Истребители Eurofighter, участвующие в воздушной полиции в Польше, поднялись в воздух из-за присутствия российских самолетов в районе польской границы.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Eurofighter были направлены в Польшу два дня назад. Эти самолеты принимают участие в миссии НАТО. Они взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса.

Итальянские истребители размещены на базе Мальборка на севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.

Читайте: Если РФ применит ядерное оружие, НАТО может ударить ракетами и авиацией, - глава МИД Польши Рау

Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши 01
Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши 02
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Топ комментарии
+14
Лапті нариваються на звиздюлину.
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30.09.2022 09:10
+5
Два дні тому над містом пролетіли американські гелікоптери. Рев стояв, та і здорові такі.
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30.09.2022 09:08
+3
Причём конкретную от 500 млн населения
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30.09.2022 09:22
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Два дні тому над містом пролетіли американські гелікоптери. Рев стояв, та і здорові такі.
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30.09.2022 09:08 Ответить
в нас "Раптори" тренуються останні 3 місяці. Ревуть в основному вночі,але і в день теж буває. НАТО напоготові.
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30.09.2022 09:50 Ответить
Лапті нариваються на звиздюлину.
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30.09.2022 09:10 Ответить
Причём конкретную от 500 млн населения
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30.09.2022 09:22 Ответить
Розвідка.
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30.09.2022 09:23 Ответить
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30.09.2022 09:25 Ответить
Наскільки я бачу, то внутршніє коло - зелене. Червоне, біле, зелене - то якраз кольори італійського прапору.
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30.09.2022 09:46 Ответить
надо было въе.. жахнуть
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30.09.2022 09:28 Ответить
Оце точно, Шкода що не жахнули по ним.
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30.09.2022 09:30 Ответить
Там не синє, а зелене коло по ценру!
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30.09.2022 09:35 Ответить
Колір не важливий, жахнути, це всьо
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30.09.2022 09:47 Ответить
гарні пташки для ВПС ЗСУ
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30.09.2022 09:47 Ответить
 
 