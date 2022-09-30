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Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 01

"Жилой квартал в Николаеве российские террористы обстреляли около часа ночи. Ракета попала в верхний десятый этаж жилого дома", - говорится в сообщении.

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В результате разрушений в доме заблокировало одну женщину. У нее строительными конструкциями зажало ноги, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Спасателям ГСЧС удалось ее достать около 3:40. Женщину передали медикам.


Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 02
Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 03
Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 04
Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 05
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Топ комментарии
+12
Бидло кремля воює з нашими мирними людьми серед ночі , бо кацапи не люди ,
а чортяки і відверті терористи - абивці😠
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30.09.2022 09:20
+9
Дай Боже, щоб ці тварюки так тікали з усієї території України або повзли б звідти безногі та безрукі, і в полон щоб тільки таких брали, щоб вони не могли знову після обміну повертатися на українську землю.
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30.09.2022 09:24
+8
Кацапи терористи!Кацапи вбивці! Кацапи нелюди, злі потвори.Прощення їм не буде!
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30.09.2022 09:19
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Ворог уже втікає з Лимана, новий рубіж Кремінна-Рубіжне. Заслони орків по своїх в дії. Так що приєднання сьогодні до рашки на сьогодні просране
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30.09.2022 09:19 Ответить
Дай Боже, щоб ці тварюки так тікали з усієї території України або повзли б звідти безногі та безрукі, і в полон щоб тільки таких брали, щоб вони не могли знову після обміну повертатися на українську землю.
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30.09.2022 09:24 Ответить
Кацапи терористи!Кацапи вбивці! Кацапи нелюди, злі потвори.Прощення їм не буде!
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30.09.2022 09:19 Ответить
Бидло кремля воює з нашими мирними людьми серед ночі , бо кацапи не люди ,
а чортяки і відверті терористи - абивці😠
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30.09.2022 09:20 Ответить
Янелох нахвалявся прийняти сьогодні якісь фундаментальні рішення. І де вони?
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30.09.2022 09:39 Ответить
тобі, бовдуру, о 9 ранку не доповіли
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30.09.2022 12:38 Ответить
29.09.22 22:57
Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня Джерело: https://censor.net/ua/n3370535
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30.09.2022 12:40 Ответить
я бачу твоє кредо кидати гівно на вентилятор на всіх гілках...де там "джерело" вказало що о 9 ранку тобі про це напишуть?
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30.09.2022 12:47 Ответить
Уже принял. Один. Сделав дорожку.
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30.09.2022 13:02 Ответить
Сатана выбрал Рассею,статья 15 лет.реальные факты,фото,ноьуеры смеялись,пианиста поца привели.плачу и ненавижу вас https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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30.09.2022 09:47 Ответить
 
 