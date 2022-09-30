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Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Николаева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Жилой квартал в Николаеве российские террористы обстреляли около часа ночи. Ракета попала в верхний десятый этаж жилого дома", - говорится в сообщении.
В результате разрушений в доме заблокировало одну женщину. У нее строительными конструкциями зажало ноги, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Спасателям ГСЧС удалось ее достать около 3:40. Женщину передали медикам.
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показать весь комментарий30.09.2022 09:19
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а чортяки і відверті терористи - абивці😠
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