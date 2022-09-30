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НАБУ и ГУР провели спецоперацию по эвакуации украинских военнослужащих из временно оккупированного города. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Работники НАБУ совместно с ГУР Минобороны провели специальную операцию и помогли двум украинским военным вернуться с временно оккупированной на подконтрольную украинским властям территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.

"Командированные в ГУР МОУ детективы НАБУ получили информацию о том, что на востоке Украины скрываются трое военнослужащих, среди них одна женщина. В конце февраля во время боевых действий военнослужащие получили ранения. Из-за этого, а также по другим причинам, военные не смогли вернуться самостоятельно на подконтрольную территорию. Благодаря помощи местных жителей воины продержались в течение шести месяцев в зоне оккупации", - говорится в сообщении.

Для эвакуации морпехов НАБУ совместно с ГУР МОУ разработали и провели сложную операцию, по результатам которой военнослужащие оказались на подконтрольной территории Украины.

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НАБУ и ГУР провели спецоперацию по эвакуации украинских военнослужащих из временно оккупированного города 01
НАБУ и ГУР провели спецоперацию по эвакуации украинских военнослужащих из временно оккупированного города 02
НАБУ и ГУР провели спецоперацию по эвакуации украинских военнослужащих из временно оккупированного города 03
НАБУ и ГУР провели спецоперацию по эвакуации украинских военнослужащих из временно оккупированного города 04

Автор: Анастасія Потіха
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Може зарано писати о таких досягненнях.
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30.09.2022 10:22 Ответить
ДБР типу "працює".
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30.09.2022 10:33 Ответить
А Оленівка поряд і чекає
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30.09.2022 10:22 Ответить
До чого тут ДБР?🤦
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30.09.2022 10:31 Ответить
создать общественное мнение о его (ДБР) нужности и незаменимости
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30.09.2022 10:53 Ответить
..а до чого тут ДБР? шоб УБД отримати та до справжніх Героїв примазатися?
..ДБР - блдська, похабна контора засланців, портнова-дермака
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30.09.2022 10:34 Ответить
А дбр що робило?
Скоріше, це спроба облагородити цю фсбешну контору!
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30.09.2022 10:38 Ответить
Державне Бюро Розслідувань яке створювалось для РОЗСЛІДУВАННЯ злочинів, які вчиняються - найвищими посадовцями, суддями, працівниками правоохоронних органів, військовими, нажаль зарекомендувало себе не з кращої сторони як корумпований орган, який працює на замовлення. Тому , що ми бачемо з даного повідомлення? Мені здається, що з метою покращення іміджу вони займаються не притаманними завданнями, які повинні виконуватися оперативними підрозділами спецслужб..розвідкою, контрозвідкою ГУР, СБУ (які також всупереч своїй меті займаються економічними злочинами))). Крім того з метою власного піару та створення позитивного іміджу, вони офіційно публічно розголошують факти, способи та методи - проведення ОРМ на тимчасовоокупованій території, що надає ворогу додаткову інформацію та утрудняє подальше проведення подібних операцій )))
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30.09.2022 11:12 Ответить
 
 