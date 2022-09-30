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Создавал агентурную сеть: СБУ разоблачила агента ФСБ в Хмельницкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

сбу

Бывший спецназ внутренних войск РФ разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Гражданин России прибыл в Украину в январе 2022 года. Его "легендой" было якобы посещение родственников. А настоящей задачей – создание разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных регионах нашего государства.

"По данным следствия, шпионом является бывший спецназовец внутренних войск РФ, который неоднократно участвовал в боевых действиях, в том числе на северном Кавказе. Там он находился на агентурной связи с ФСБ, но после выхода в отставку его перевели в "режим ожидания ", а "расконсервировали", переведя в Украину", - говорится в сообщении.

Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Этот экскомандир российского спецназа входит в ближайшее окружение Кремля.

Оперативники Службы безопасности установили, что деятельность шпиона координировал кадровый сотрудник ФСБ, полковник Евгений Петрушин с позывным "Гестапо". В прошлом он занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности заместителя начальника управления ФСБ по Дагестану и первого заместителя председателя КГБ самопровозглашенного Приднестровья.

На проведение разведывательно-взрывной деятельности агент ФСБ получал деньги от своих "кураторов" из России. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи. Сотрудники Службы безопасности своевременно установили местонахождение российского агента, задокументировали его действия и предотвратили реализацию вражеских планов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Создавал агентурную сеть: СБУ разоблачила агента ФСБ в Хмельницкой области 01

Читайте: ФБР и украинская военная разведка разоблачили сеть российских шпионов в США, - СМИ
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Попи московського патріархату, це агенти москальщини. Коли вже вони будуть ліквідовані в Україні?
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30.09.2022 10:31 Ответить
Розстріляти цю паскуду і хватить сюди впускати всяку рашиську наволоч включаючи"хороших русских "
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30.09.2022 10:32 Ответить
Певно народився в українському селі, а служити став московщині...
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30.09.2022 10:41 Ответить
А коли ми вже прочитаємо новину, що СБУ викрили рашистського крота - дєрьмака?
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30.09.2022 10:51 Ответить
Та ті всі повідомлення про підозри- така ж байка, як і всі повідомлення підозр та заочне засудження тих хто вже давно втік і став недосяжним для " правосуддя". Чому закривають морди, не озвучують прізвища?
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30.09.2022 11:06 Ответить
Громадянин Росії прибув в Україну у січні 2022 року. Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням - створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

ОСЬ ТАК з 2010 року по 2022 рік в УКРАЇНУ в'їхало сотні тисяч кацапомордих підороzzів "КОНСЕРВ" -ФСБ, розвідки МВС, бувших військових, кгебістів, моряків, рибаків та іншої мерзоти та наволочі з підороzzії, які залишилися та причаїлися у своїх родичів в УКРАЇНІ і чекали і чекають свого часу...!!!
Вони усі мають бути ВИКРИТІ, мешканцями будинків та населених пунктів де така підоруzzія з'явилася та приховано-таємно проживає та веде підривну діяльність проти УКРАЇНИ...!!!

НЕГАЙНО звернути увагу та пригадати усіх бувших членів підоруzzкіх товариств та спілок типу "Гурток любителів пушкіна, горького, чехова, толстого, лєрмантова", "союз підоросів в Україні", "руzzкоє братство" і тому подібне... і НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ відповідні ДЕРЖАВНІ ПРАВООХОРОННІ СТРУКТУРИ в УКРАЇНІ...!!!
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30.09.2022 12:48 Ответить
Треба зразу лишати громадянства та канфіскувати все майно і на росію !
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30.09.2022 16:37 Ответить
 
 