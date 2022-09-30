Ночью россияне активно вели огонь на Донецком и Горловском направлениях. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населённые пункты Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На Донецком направлении в результате обстрелов ранен один человек - в Курахово. Также россияне стреляли по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Константиновке в Марьинской громаде, Первомайском, Водяном и Новоселовке Первой в Очеретинской громаде и по Авдеевке - без жертв.

На Горловском направлении пострадавших нет, однако поврежден частный дом в Железном. Также единичные обстрелы были зафиксированы возле сел Соледарской громады - Васюковки, Яковлевки и Парасковеевки", - говорится в сообщении.

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Донецкая область постоянно переживает вражеские обстрелы и ракетные удары.

"Остаться здесь опасно! Эвакуируйтесь вовремя, пока к этому не заставили обстоятельства!", - подчеркнул Кириленко.











