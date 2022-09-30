Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы гуманитарной колонны в Запорожье войсками РФ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире.
Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Ответите обязательно. За каждую отнятую жизнь украинцев!" - говорится в сообщении.
Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.
В Запорожье 1 октября объявлен днем траура.
Пожалуйста, подождите...
Иногда лучше жевать...
А сумма в Украине..... солист 95 балагана.
Як про себе...
Що нас чекає якщо він так безвідповідально себе веде... ЯО чи потоп...
Так чинять ті до кого не застосовують каральні санкції та дії.
Якби за це стратили личинусів членів єдра то зразу б все таке припинилось.
Де скликання генасамблеї ООН?
Де ті кислиці, кулєби, маркарови, та інші бездарні поглиначи держбюджету та народних податків?
Що вони роблять?
У окопах сидять, атаки відбивають, танки у бій ведуть?
Чому їх ситі ***** не лякають міжнародну спільноту з ЇХ екранів БЕЗКІНЕЧНИМИ розповідями про звірства рашистів?!!
Чи вважаєте що Жданов працює на зе?
youtu.+be/4FTykXOb3Vw?t=3319
Всі 30 років руйнували державу та національну свідомість популяції.
Якщо ви так не вважаєте - то значить ви підсаджені на "мудру" палку пропаганди твиттиру, Тикока. ютубу.
Озвучуйте факти, наприклад -
Чому немає перепису населення?
Чому постійно падає ВВП?
Чому розграбили банківську систему назвавши "Очістка"
Чому Коломойський купив облгази разом з Ахметовим вже після Крадія? І таке інше...
Тобто у нас ГЕНОЦИД (єкономіній та роумовий) та приховані вбивства.
То сердечко, то на машинці, то на охоті...
С ними надо было ДОГОВОРИТЬСЯ ПОСРЕДИНЕ !!!
Тебя ж для этого посадили в кресло президента,длбйб квартальный