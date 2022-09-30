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Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы гуманитарной колонны в Запорожье войсками РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире.

Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Ответите обязательно. За каждую отнятую жизнь украинцев!" - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

Также смотрите: В результате обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье возросло количество жертв: 25 погибших и 50 раненых, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 01
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 02
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 03
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 04
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 05
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 06
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 07
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 08
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 09
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Лиманьке угрупування вирізати показово під нуль .... Принципово не брати полонених ....
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30.09.2022 11:53
+6
Згоден ! Кацапня , як тільки отримує по рилу , зразу обсерається і тікає . За такий злочин потрібна дзеркальна відповідь - бєлгород , ростов , курск , та по фіг куди - результат буде .
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30.09.2022 12:14
+5
Свого часу Клімкін приносив більше користі , ніж вся названа Вами шобла . Та й Порошенко працював в цьому напрямку , а не робив вигляд .
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30.09.2022 12:19
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Зміни керівництво міста і області, а то там катастрофа
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30.09.2022 11:48 Ответить
Зрозуміло Путін не винават конечно....
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30.09.2022 11:56 Ответить
Ви про що? Дайте відповідь що таке регулярно проводяться перетини лінії вогню? Хто дозволив зібрати таку велику кількість людей? Що робить влада? А про вину ботоксного, то Гаага чекає і давно. Не потрібно свою безпечність виправдовувати
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30.09.2022 12:02 Ответить
Я вам уже писал, а вы продолжаете повторять свою глупость. Угомонитесь. Или вспомните Иловайск, как расстреляли колонну из коридора, о котором, якобы, договаривались. Люди едут к близким, которые отказались эвакуироваться, везут им провизию и лекарства, потому что гуманитарку орки не пропускают.
Иногда лучше жевать...
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30.09.2022 14:43 Ответить
От перестановки мест слагаемых -- сумма не меняется.
А сумма в Украине..... солист 95 балагана.
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30.09.2022 11:50 Ответить
+
Як про себе...

Що нас чекає якщо він так безвідповідально себе веде... ЯО чи потоп...
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30.09.2022 12:17 Ответить
Лиманьке угрупування вирізати показово під нуль .... Принципово не брати полонених ....
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30.09.2022 11:53 Ответить
А у відповідь шмальнути слабо?!! Чи д'єрмак "нє вєліт"?
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30.09.2022 12:02 Ответить
Ні. Так чинять ті хто відчуває безкарність!

Так чинять ті до кого не застосовують каральні санкції та дії.

Якби за це стратили личинусів членів єдра то зразу б все таке припинилось.
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30.09.2022 12:09 Ответить
Згоден ! Кацапня , як тільки отримує по рилу , зразу обсерається і тікає . За такий злочин потрібна дзеркальна відповідь - бєлгород , ростов , курск , та по фіг куди - результат буде .
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30.09.2022 12:14 Ответить
Почему ошиблись? Они об этом предупреждали вообще-то...
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30.09.2022 13:59 Ответить
Зєля!
Де скликання генасамблеї ООН?
Де ті кислиці, кулєби, маркарови, та інші бездарні поглиначи держбюджету та народних податків?
Що вони роблять?
У окопах сидять, атаки відбивають, танки у бій ведуть?
Чому їх ситі ***** не лякають міжнародну спільноту з ЇХ екранів БЕЗКІНЕЧНИМИ розповідями про звірства рашистів?!!
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30.09.2022 12:11 Ответить
Свого часу Клімкін приносив більше користі , ніж вся названа Вами шобла . Та й Порошенко працював в цьому напрямку , а не робив вигляд .
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30.09.2022 12:19 Ответить
ви про склади?
Чи вважаєте що Жданов працює на зе?
youtu.+be/4FTykXOb3Vw?t=3319
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30.09.2022 12:22 Ответить
Мабуть він про Иловайск...
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30.09.2022 14:45 Ответить
Розчарую вас - я не дивлюсь експертів для дебілів жданових , арєстовічєй та інших гордонів .
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30.09.2022 15:35 Ответить
А склади це вже не серйозно - більше "вражає": "канхвєти рошен на ліпєцкой хвабрікє с буквай зет"!!! Оце шедевр ! А то склади.. Коли починають заслужено реготати над орками , я питаю : а як вам "наші" совки-зебіли-дебіли ?
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30.09.2022 15:41 Ответить
Ви займаєтесь софістикой, факт один:

Всі 30 років руйнували державу та національну свідомість популяції.

Якщо ви так не вважаєте - то значить ви підсаджені на "мудру" палку пропаганди твиттиру, Тикока. ютубу.

Озвучуйте факти, наприклад -

Чому немає перепису населення?
Чому постійно падає ВВП?
Чому розграбили банківську систему назвавши "Очістка"
Чому Коломойський купив облгази разом з Ахметовим вже після Крадія? І таке інше...

Тобто у нас ГЕНОЦИД (єкономіній та роумовий) та приховані вбивства.
То сердечко, то на машинці, то на охоті...
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30.09.2022 16:57 Ответить
Старух Стремоусов Сальдо прочие Балицкие агенты Госдепа...
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30.09.2022 12:14 Ответить
У тебя есть решение суда о Старухе? Или требуешь доказательств только по Порошенко?
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30.09.2022 14:47 Ответить
зеленский, а ну скажи, как называются те кто ****** гумманитарку?
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30.09.2022 12:15 Ответить
Вова - ты все перепутал
С ними надо было ДОГОВОРИТЬСЯ ПОСРЕДИНЕ !!!
Тебя ж для этого посадили в кресло президента,длбйб квартальный
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30.09.2022 12:19 Ответить
А еще кровожадные подонки отмывают для своего хозяина кАло Мойши миллиарды, которые могли бы пойти на войну.
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30.09.2022 13:15 Ответить
Ну шо ЗЕля, хочеш ще в очі ХЙЛУ подивитсь чи зійтись десь посередені, або завершити війну "НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" бо барига Порох наживався на війні, тупий дегенерат ???
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30.09.2022 16:17 Ответить
Якби президентом залишався Порох то Єрмака, Демченко, Арестовича, Арахамії, Шарапова, Портнова і інших російських кротів при владі не було б.
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30.09.2022 16:20 Ответить
 
 