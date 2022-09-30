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Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожской области прокуратурой и СБУ начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых 01

"По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети", - говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Читайте: В Запорожской области 1 октября объявлен днем траура по погибшим во время удара РФ по гуманитарной колонне, - ОВА

В СБУ заявили, что масштабный обстрел гуманитарной колонны в очередной раз свидетельствует, что Россия целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты.

"Сколько бы Россия ни проявляла свой зверский оскал, ей обязательно придется отвечать за совершенное. Поэтому мы не только бьем врага на поле боя, но и тщательно документируем данные о преступлениях оккупантов, собираем показания, анализируем негласную информацию - весь массив доказательств станет предметом рассмотрения в международных судах после победы Украины. Мы не простим врагу ни одного погибшего человека. Срока давности у таких преступлений нет!" – отметил глава СБУ Василий Малюк.


Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых 02
Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых 03
Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых 04
Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых 05
Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых 06
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Топ комментарии
+24
За такі речі , жодного орка живим з Лиманського котла не випускати !
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30.09.2022 11:55
+10
мочить всех, без разбору тварей
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30.09.2022 12:03
+10
Господи... як ти дозволяєшь це?!
Хлопці ,ЗСУ, відомстіть звірам, бо то нелюди.
Царство небесне загиблим, безмежний жаль рідним...
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30.09.2022 12:08
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Правила форума Совет форумчан
За такі речі , жодного орка живим з Лиманського котла не випускати !
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30.09.2022 11:55 Ответить
К сожалению, зеленожопые слуги народа считают не так !!

Каждый российский военнопленный сможет общаться с родными с помощью IP-телефонии раз в несколько дней.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими.

"Это важный шаг в направлении соблюдения прав военнопленных согласно нормам Женевских конвенций. Пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов. Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней", - говорится в сообщении!

Отмечается, что продолжительность одного разговора - до 15 минут. Разговоры будут записаны и будут сохраняться на сервере. Обеспечением и организацией проекта занимается Министерство юстиции.
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30.09.2022 12:18 Ответить
Нажаль , наші партнери ставлять нам такі вимоги і тут нічого не вдіємо .
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30.09.2022 12:27 Ответить
Наших треба з полону витягувати, тому якщо здаються треба брати
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30.09.2022 12:24 Ответить
мочить всех, без разбору тварей
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30.09.2022 12:03 Ответить
Господи... як ти дозволяєшь це?!
Хлопці ,ЗСУ, відомстіть звірам, бо то нелюди.
Царство небесне загиблим, безмежний жаль рідним...
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30.09.2022 12:08 Ответить
А вас кто уполномочил от имени Бога говорить? Каждый имеет право на свое вероисповедание.Войну начала россия, где от имени Бога говорят кремлевские кгбисты, и вероисповедание тут не причем. В любой религии есть заповеди не убий, не возжелай зла другому, не укради чужого,соблюдай ихВы здесь на форуме оскорбляете право на вероисповедание и от вас воняет кацапсиной,еще и проксифлажок.
Башка тебе дана от Бога зачем?Чтобы думать наверное,кацапосущество? Так что же ты взваливаеш на Бога то ,что кремлевский упырь посылаетвас убивать украинцев? Спам.
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30.09.2022 13:30 Ответить
Душа стогне вид болю,горить у пеклi клятi. уроди.
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30.09.2022 12:11 Ответить
І це вони зробили на тлі того, що їх м'ясо в котлі в Лимані. Нікого не випускати живим!!!!
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30.09.2022 12:11 Ответить
Я не жорстока людина, але бажаю щоб кацяпа захлинулася у власній крові,і не тільки у Лимані, ото м,ясо зараз їде в Україну вбивати ,щоб перетворилося на фарш.
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30.09.2022 12:16 Ответить
Царство небесне убитим рашистською наволоччю, але заяви ООН, ОБСЄ, інших захисних організацій. Сумно і боляче і зараз під вогнем вся Україна.
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30.09.2022 12:12 Ответить
Це ж якась потвора, з цієї колони, передала координати. Нелюди...
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30.09.2022 12:15 Ответить
Та ні, колона завжди там під час формування. Є у кацапів і БПЛА і супутники.
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30.09.2022 12:20 Ответить
когда нибудь, нечто подобное должно было произойти, слишком много, последнее время обстреливали город. а возможно, кацапы мстят за то, что 27 сентября наши в районе Токмака уничтожили 3 установки с 300, скорее всего те, которые обстреливали Запорожье и область
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30.09.2022 12:18 Ответить
Несколько дней назад в телеграмм каналах были сообщения, что в Запорожье люди устраивают заварухи, по причине, что ЗСУ не выпускает их через блок пост на оккупированную территорию. Выпустили..
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30.09.2022 12:21 Ответить
У меня вопрос, какого хрена через линию фронта бегать туда-сюда ? Ведь знаем , что по гражданским лупят, если честно разбираться люди сами виноваты. Не понимаю эту войну
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30.09.2022 12:47 Ответить
Люди сами вимговаты,что рашисты бьют по безоружным, гражданским,по детям ,по гумкомвою?
потрясающая логика!Пойду руки мыть ,противно даже писать на рашистском.
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30.09.2022 15:03 Ответить
Якщо б люди стояли в черзі не в Василівці, а в Краковці, це було б безпечніше.
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30.09.2022 15:08 Ответить
Може бути,але те що обстрілюють цівільних ,діточки загинули, не треба звинувачувати самих загиблих,таке зараз що і не треба в черзі стояти, по жилих будинках луплять ,людей вночі удома вбивають!Небезпека загалом немає ні де.і у Краковці могло прилетіли,ясно одне вони знали куди били,хтось повідомив і час ,і місце.і таке може скоїтися скрізь!
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30.09.2022 15:15 Ответить
 
 