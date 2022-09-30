Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области прокуратурой и СБУ начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети", - говорится в сообщении.
Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.
В СБУ заявили, что масштабный обстрел гуманитарной колонны в очередной раз свидетельствует, что Россия целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты.
"Сколько бы Россия ни проявляла свой зверский оскал, ей обязательно придется отвечать за совершенное. Поэтому мы не только бьем врага на поле боя, но и тщательно документируем данные о преступлениях оккупантов, собираем показания, анализируем негласную информацию - весь массив доказательств станет предметом рассмотрения в международных судах после победы Украины. Мы не простим врагу ни одного погибшего человека. Срока давности у таких преступлений нет!" – отметил глава СБУ Василий Малюк.
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Каждый российский военнопленный сможет общаться с родными с помощью IP-телефонии раз в несколько дней.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Фейсбуке.
Отмечается, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими.
"Это важный шаг в направлении соблюдения прав военнопленных согласно нормам Женевских конвенций. Пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов. Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней", - говорится в сообщении!
Отмечается, что продолжительность одного разговора - до 15 минут. Разговоры будут записаны и будут сохраняться на сервере. Обеспечением и организацией проекта занимается Министерство юстиции.
Хлопці ,ЗСУ, відомстіть звірам, бо то нелюди.
Царство небесне загиблим, безмежний жаль рідним...
Башка тебе дана от Бога зачем?Чтобы думать наверное,кацапосущество? Так что же ты взваливаеш на Бога то ,что кремлевский упырь посылаетвас убивать украинцев? Спам.
потрясающая логика!Пойду руки мыть ,противно даже писать на рашистском.