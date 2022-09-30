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Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье. ФОТОрепортаж 21+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Так выглядит расстрелянная россиянами гуманитарная колонна.
Цензор.НЕТ публикует фотографии с места расстрела войсками Российской Федерации гуманитарной колонны в Запорожье.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ФОТО 21+.
Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших и 50 раненых. Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. В Запорожье 1 октября объявлен днем траура.
Топ комментарии
+52 Vlad Cheh
показать весь комментарий30.09.2022 12:47
+35 три - пятнадцать
показать весь комментарий30.09.2022 12:48
+26 Claudia Smith
показать весь комментарий30.09.2022 12:51
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Женщины с детьми едут в зону боевых действий
Где такое возможно вообще
Оттуда еще понятно
Никакого оправдания быть не может рашистам
Но такое перемещение должно быть запрещено полностью
Это же не "линия соприкосновения" как раньше
і "катастрофічні" їхні погрози ну ніяк не заспокоюють(((
Как вообще гражданские могут ездить с детьми через линию фронта
Но у тех кто подобное организовал ума тоже немного
Чому у заголовку статтi рф написана з великих лiтер? Тiльки з малих лiтер, ТIЛЬКИ з малих! А згодом i зовсiм з нiяких, тому, що не буде бiльше такоi недодержави. Гнiди, ЗДОХНИТЕ УСI, падли!!!!!!