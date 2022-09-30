В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ГБР нашли склад в городе Изюме Харьковской области. Оккупанты хранили в нем боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
"Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне во время бегства оставили на складе арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня.
ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.
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Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
Ці убогі дійсно вірять, що ця фекальна пропаганда їм допоможе)))
"Ми будемо перемагати і жити, а кацапи - гинути і страждати!"
Так буде зі всіма містами Украіни , де ви окопалися , бо ми вас
там всіх закопаємо , як в Ізюмі , чи Куп'нську 😡
геть , голодранці , кацапстану із нашоі землі !!