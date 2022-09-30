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В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники ГБР нашли склад в городе Изюме Харьковской области. Оккупанты хранили в нем боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 01

"Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне во время бегства оставили на складе арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня.

Читайте: За отказ от участия в псевдореферендумах оккупанты выселяли жителей Запорожской области из домов, - Минобороны


В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 02
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 03
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 04
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 05
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 06

ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Лиман на 90% окружен
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30.09.2022 12:54
+12
Как же противно выглядят кучи колорадок. Будто колорадские жуки в ведре. Фу блэт. Инстинктивно хочется их отравой побрызгать.
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30.09.2022 13:03
+10
Які ж вони ,блеать убогі!!!
Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
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30.09.2022 13:01
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Лиман на 90% окружен
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30.09.2022 12:54 Ответить
Які ж вони ,блеать убогі!!!
Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
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30.09.2022 13:01 Ответить
Как же противно выглядят кучи колорадок. Будто колорадские жуки в ведре. Фу блэт. Инстинктивно хочется их отравой побрызгать.
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30.09.2022 13:03 Ответить
Ну, коли один якийсь такий жук колорадський немічний повзе по стежці, то аж жалко стає розтоптувати...
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30.09.2022 20:20 Ответить
Це агіт снаряди для градів, а листівки повинні бути всередині))
Ці убогі дійсно вірять, що ця фекальна пропаганда їм допоможе)))
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30.09.2022 13:06 Ответить
Там на листiвцi вороги цитують : Порошенко- про перемогу у вiйнi, а iншi два персонажi- про *****ж...
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30.09.2022 13:45 Ответить
Ну хоч цитати найвеличнішого реальні в тих листівках
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30.09.2022 13:07 Ответить
Везіть оту срань усю Гутерішу в ООН!!!
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30.09.2022 13:08 Ответить
Потрібно цими снарядами назад відправляти інструкції, як правильно здаватись)
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30.09.2022 13:08 Ответить
На тій листівці лише слова Пороха вірні:
"Ми будемо перемагати і жити, а кацапи - гинути і страждати!"
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30.09.2022 13:13 Ответить
А листовки *УСПЕЙ СДАТЬСЯ* не выкидывайте они сейчас над Лиманом и Херсоном должны распостраняться
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30.09.2022 13:17 Ответить
Ну що , дрьобані орки , взяли Харківщину ?
Так буде зі всіма містами Украіни , де ви окопалися , бо ми вас
там всіх закопаємо , як в Ізюмі , чи Куп'нську 😡
геть , голодранці , кацапстану із нашоі землі !!
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30.09.2022 13:17 Ответить
судя по содержанию листовок, они думают, что тут прошлый век!
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30.09.2022 13:17 Ответить
Чмоні, блд!😄
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30.09.2022 13:39 Ответить
скільки смердючого колорадського лайна... в туалет жопу витирати.
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30.09.2022 14:03 Ответить
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30.09.2022 16:15 Ответить
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30.09.2022 16:16 Ответить
 
 