В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР нашли склад в городе Изюме Харьковской области. Оккупанты хранили в нем боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне во время бегства оставили на складе арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня.

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