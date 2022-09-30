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В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В пророссийских каналах размещали результаты обстрелов дронов-камикадзе и создавали контент, дискредитирующий военнослужащих ВСУ, оправдывающий вооруженную агрессию РФ и ее действия на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Одесской области.

"По местам их проживания правоохранители провели неотложные обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, форменную одежду оккупационной армии и вещи с враждебной и запрещенной символикой. При осмотре техники были установлены лица, которые за определенное вознаграждение предоставляли визуальное подтверждение последствий вражеских ударов", - информируют в полиции.

В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция 01
В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция 02
В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителю Бахмута, сдававшего врагу места дислокации ВСУ, грозит до 8 лет за решеткой, - прокуратура

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
І де вони взялися в Одесі? Одесити, як реальні патріоти вибрали мером бандерівця, який ненавидить росію-ворога, ні разу не був на росії і нічого немає з ними спільного і тут тобі на.
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30.09.2022 13:49
+5
Не, их надо использовать там, где они принесут больше пользы - на разминировании полей,.
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30.09.2022 14:29
+4
А що з трухановим, який своїм сраним памятником Каті дискредитує свободу і волю українців? Коли вже і до нього черга дійде?
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30.09.2022 13:58
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І де вони взялися в Одесі? Одесити, як реальні патріоти вибрали мером бандерівця, який ненавидить росію-ворога, ні разу не був на росії і нічого немає з ними спільного і тут тобі на.
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30.09.2022 13:49 Ответить
Пів Киева таких ...
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30.09.2022 13:59 Ответить
А ще в нього немає 2 російських паспортів
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30.09.2022 14:00 Ответить
навіщо ретишувати покидьків? поясніть. Я не розумію.
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30.09.2022 13:50 Ответить
Тут ракет від Хаймасів не шкодувати, а крити всіх аж поки не виздихають, як троєні таргани.
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30.09.2022 13:56 Ответить
На бутилку мразот!
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30.09.2022 13:56 Ответить
А що з трухановим, який своїм сраним памятником Каті дискредитує свободу і волю українців? Коли вже і до нього черга дійде?
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30.09.2022 13:58 Ответить
Ви правильно написали, що дискридитує волю українців. Але одесити вибрали кацапа з кацапським паспортом, який і захищає своє кацапське лайно у вигляді каті лярви, що знищили козаків, їх державу, їх свободу.
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30.09.2022 14:52 Ответить
Пожиттєве як мінімум!!!
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30.09.2022 14:08 Ответить
А нельзя этих Нео из матрицы, отправить на передовую, обустраивать бойцам фортификационные укрепления? Там работы всегда полно, а то они засиделись за компьютером.
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30.09.2022 14:09 Ответить
Не, их надо использовать там, где они принесут больше пользы - на разминировании полей,.
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30.09.2022 14:29 Ответить
А шо труханов?Германия писала до зе,что это криминальное существо.Одесса ждет когда он женится на кате2?
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30.09.2022 15:23 Ответить
Ще б консерву руську Труханова затримали...
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30.09.2022 15:43 Ответить
Здається, що оце якісь прищаві підлитки, які дрочать на путлера
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30.09.2022 18:53 Ответить
 
 