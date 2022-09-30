Колонна российских оккупантов пытается вырваться из окружения близ Лимана, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты пытаются прорваться до наступления темноты, поскольку опасаются, что во тьме ВСУ выйдут за Торское и движение не будет возможно.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российская колонна из боевых машин и краденого гражданского транспорта сейчас в селе Заречное, готовится прорваться в Торское и выйти из окружения. Эта улица - единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Фото сделано 30 минут назад из украинского беспилотника. Врага хорошо видят.
Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно. Торопятся. Значительное скопление войск РФ в Лимане пытается вырваться из окружения", - рассказал журналист.
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https://www.youtube.com/watch?v=NEB2QNxtF7k&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Як у гіркіна при виході зі Слов'янська була бронегрупа з двох танчиків і бетера, які стали пожертвою для створення сприятливих умов прориву головновної колони.
Основні сили супротивника підуть на прорив з Лиману коли стемніє.
Потрібні дрони з нічною оптикою для наведення артилерії і вогневого враження ворожих колон.
Этот живописный шедевр ВСУ и вооружения НАТО называется "****** В ЛАДОШКИ"!
Досі ЖОДНОГО РАЗУ ЗСУ не помстилося за Іловайськ та Дебальцеве, ні за тисячи катованих цивільних В Бучі, Ізюмі, Ірпіні, т.д....
Розумію , що міжнародне право, але...завжди, якщо хочеться, можна знайти "лазєйку" в законі, і вчинити як треба нам....
Мені боляче уявляти, що відпустивши цих свино-собак, вони знов повернуться і будуть вбивати наших матерів, дітей та онуків, і ґвалтувати наших жінок....🥺
Слава ЗСУ! Звичайно Вам слава! Але ж ....