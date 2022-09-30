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Колонна российских оккупантов пытается вырваться из окружения близ Лимана, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты пытаются прорваться до наступления темноты, поскольку опасаются, что во тьме ВСУ выйдут за Торское и движение не будет возможно.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская колонна из боевых машин и краденого гражданского транспорта сейчас в селе Заречное, готовится прорваться в Торское и выйти из окружения. Эта улица - единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Фото сделано 30 минут назад из украинского беспилотника. Врага хорошо видят.

Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно. Торопятся. Значительное скопление войск РФ в Лимане пытается вырваться из окружения", - рассказал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если группировку РФ в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, то оккупантам не хватит сил для организации обороны Кременной и Сватового, - Бутусов

Колонна российских оккупантов пытается вырваться из окружения близ Лимана, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+86
Гасіть підорасів! НЕМАЄ ПОЩАДИ ФАШИСТАМ!
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30.09.2022 14:18
+84
Жгите свиней за Днепр и Запорожье!
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30.09.2022 14:18
+70
В телеграм каналах є відоси з дронів, як товпи орків втікають пішки полями і лісами
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30.09.2022 14:18
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вой_на болотах, ага
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30.09.2022 17:42 Ответить
Схоже, що на знимці лише авангерд рашистського лиманського угрупування.
Як у гіркіна при виході зі Слов'янська була бронегрупа з двох танчиків і бетера, які стали пожертвою для створення сприятливих умов прориву головновної колони.
Основні сили супротивника підуть на прорив з Лиману коли стемніє.
Потрібні дрони з нічною оптикою для наведення артилерії і вогневого враження ворожих колон.
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30.09.2022 15:28 Ответить
зелені покидьки врятують сваіх братушек....
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30.09.2022 15:28 Ответить
Ну наконец то я увидел картину о которой раньше так много слышал!
Этот живописный шедевр ВСУ и вооружения НАТО называется "****** В ЛАДОШКИ"!
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30.09.2022 15:38 Ответить
Оно конечно хорошо иметь обменный фонд, но всё же выжечь всех там, без разбору, звучит как-то привлекательнее.
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30.09.2022 15:47 Ответить
ВСУ не стесняйтесь расстеливайте ребят по полной программе- это рашистское мясо имело достаточно времени чтобы отойти.
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30.09.2022 16:08 Ответить
"Дави их ***..."(с)
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30.09.2022 17:38 Ответить
Вбийте їх усіх... полонених не брати!
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30.09.2022 17:51 Ответить
путінську нечисть - у пекло
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30.09.2022 17:56 Ответить
нехай впаде гнів хаймарсів на їхню голову!
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30.09.2022 18:17 Ответить
Як завжди, у нас приймуть найгуманніше рішення від найгуманнішого (насправді себе неповажаючого) народу: дати вийти.

Досі ЖОДНОГО РАЗУ ЗСУ не помстилося за Іловайськ та Дебальцеве, ні за тисячи катованих цивільних В Бучі, Ізюмі, Ірпіні, т.д....

Розумію , що міжнародне право, але...завжди, якщо хочеться, можна знайти "лазєйку" в законі, і вчинити як треба нам....

Мені боляче уявляти, що відпустивши цих свино-собак, вони знов повернуться і будуть вбивати наших матерів, дітей та онуків, і ґвалтувати наших жінок....🥺

Слава ЗСУ! Звичайно Вам слава! Але ж ....
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30.09.2022 19:35 Ответить
Уйдут, можно не сомневаться, не все желаемое достижимо. Наши тоже смогли выйти из Горского в похожей ситуации.
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30.09.2022 21:38 Ответить
Котики вбивайте ціх тварин. Усіх до одного. Щоб не один не втік.
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30.09.2022 20:26 Ответить
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