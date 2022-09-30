В деоккупированном Волчанске задержан предатель, который помогал рашистам захватить и оккупировать город, - СБУ. ФОТО

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу "Чиж", с начала российского вторжения перешел на сторону врага и помогал россиянам вести подрывную деятельность против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"В марте предатель организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего Волчанского городского головы и планировал самовольно занять эту должность. Он "слил" россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе. Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и тому подобное.

К тому же "Чиж" вместе с представителями российских оккупационных властей лично совершил незаконное поднятие государственного флага РФ в центре города", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще в мае следователи СБУ собрали достаточно доказательств для оглашения вражескому приспешнику подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Тогда же он был объявлен в розыск.

После освобождения Волчанска сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.