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В деоккупированном Волчанске задержан предатель, который помогал рашистам захватить и оккупировать город, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу "Чиж", с начала российского вторжения перешел на сторону врага и помогал россиянам вести подрывную деятельность против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

В деоккупированном Волчанске задержан предатель, который помогал рашистам захватить и оккупировать город, - СБУ 01

"В марте предатель организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего Волчанского городского головы и планировал самовольно занять эту должность. Он "слил" россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе. Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и тому подобное.

К тому же "Чиж" вместе с представителями российских оккупационных властей лично совершил незаконное поднятие государственного флага РФ в центре города", - говорится в сообщении.

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В деоккупированном Волчанске задержан предатель, который помогал рашистам захватить и оккупировать город, - СБУ 02

Отмечается, что еще в мае следователи СБУ собрали достаточно доказательств для оглашения вражескому приспешнику подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Тогда же он был объявлен в розыск.

После освобождения Волчанска сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+7
************... - знов живе...
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30.09.2022 14:28
+7
У Вовчанську що - безліса зона?! Гілляки зручної не знайшлося?
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30.09.2022 14:49
+4
Мабуть, не він: на Єрмакова не схожий...
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30.09.2022 14:45
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************... - знов живе...
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30.09.2022 14:28 Ответить
Це не він знімав міни на Чонгарі?
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30.09.2022 14:28 Ответить
Мабуть, не він: на Єрмакова не схожий...
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30.09.2022 14:45 Ответить
та що ви весь час ховаєте від нас ці паскудні рожі ?
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30.09.2022 14:43 Ответить
Чого таких не валити при спробі втечі? Потім ще 15 років за рахунок українців його годувати будуть
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30.09.2022 14:43 Ответить
У Вовчанську що - безліса зона?! Гілляки зручної не знайшлося?
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30.09.2022 14:49 Ответить
До каких пор этих тварей будут брать живыми??? Убейте его!!! Теперь при попытке к бегству или попытке нападения. Таких не меняют!
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30.09.2022 14:50 Ответить
Я не знаток воровских законов, но вроде правильному вору западло иметь дело с властями, тем более с властями врага. На зоне - это чепушило теперь су..а.
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30.09.2022 14:58 Ответить
ну штош, теперь Чиж закукарекает.
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30.09.2022 15:11 Ответить
"...Він "злив" росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті..."
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А чому ці співробітники досиділися до того, що кацапи прийшли? Якщо не могли чинити спротив, маючи зброю, то принаймні треба було покинути місто.
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30.09.2022 15:27 Ответить
 
 