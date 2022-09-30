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Россияне обстреляли деоккупированный Волчанск в Харьковской области. Есть погибшие. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли из артиллерии деоккупированный Волчанск. Полиция Харьковской области зафиксировала очередное военное преступление РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Харьковской области.

Россияне обстреляли деоккупированный Волчанск в Харьковской области. Есть погибшие 01

29 сентября около 18:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел деоккупированного города Волчанск. Есть погибшие и раненые.

"Снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также поврежден частный дом. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Россияне обстреляли деоккупированный Волчанск в Харьковской области. Есть погибшие 02
Россияне обстреляли деоккупированный Волчанск в Харьковской области. Есть погибшие 03
Россияне обстреляли деоккупированный Волчанск в Харьковской области. Есть погибшие 04

Автор: Анастасія Потіха
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Кацапи гатять зі своєі територіі!!

Ну і мразота ,ця кацапня 😡
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30.09.2022 14:58 Ответить
вглибину росії 200 км зробити випалену зону, суки....
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30.09.2022 18:40 Ответить
 
 