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Россияне обстреляли деоккупированный Волчанск в Харьковской области. Есть погибшие. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреляли из артиллерии деоккупированный Волчанск. Полиция Харьковской области зафиксировала очередное военное преступление РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Харьковской области.
29 сентября около 18:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел деоккупированного города Волчанск. Есть погибшие и раненые.
"Снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также поврежден частный дом. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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Ну і мразота ,ця кацапня 😡